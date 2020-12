En plus de divertir le public avec ses films, R Madhavan est également un environnementaliste dans l’âme. Il y a cinq ans, lui et son frère Subayogan se sont lancés dans un projet écologique après avoir rencontré un morceau de terre épuisée et stérile dans un village près de Palani, au Tamil Nadu. Le plan était de rajeunir le sol épuisé et stérile en utilisant des méthodes d’agriculture indigènes modernes, biologiques et anciennes. La terre a été progressivement restaurée dans un état sain et productif.

Une plantation de noix de coco verte luxuriante y est établie, témoignage de la santé du sol et des méthodes durables adoptées. Le semis de noix de coco aromatique, une variété non hybride, planté a prospéré avec un bouquet abondant de noix de coco avec de l’eau douce et un arôme distinctif en une période de trois ans et demi. Les semis reproduits ont été vendus à des prix inférieurs au prix du marché et certains agriculteurs locaux ont reçu des plants à cultiver pour faciliter le meilleur rendement économique de la vente de plants et de noix de coco tendre.

Ce projet est une étape importante vers la transformation des terres stériles en un champ biologique riche en agriculture et autosuffisant. Il ne fait pas que promouvoir la nécessité d’adopter une agriculture biologique, mais contribue également à faciliter le progrès économique.

Parlant de l’initiative, Madhavan dit, «cela a été l’une des expériences les plus satisfaisantes et les plus enrichissantes de nos vies. C’était merveilleux de voir la terre rajeunie et de produire qu’elle était censée l’être en premier lieu. De la préparation de la terre avec le bon paillis à la mise du bon poisson dans le puits, chaque apprentissage a été inestimable et en vaut la peine. Nous allons reproduire cela sur d’autres sites en Inde et dans le monde. »

L’acteur, qui est connu pour être conscient et conscient de l’environnement, s’est rendu sur Twitter il y a quelques mois et a partagé la nouvelle de l’achèvement du projet avec succès. Bientôt, des messages de félicitations ont commencé à affluer de tous les côtés.