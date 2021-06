R Madhavan écrit une note sincère pour sa femme à l’occasion de son anniversaire de mariage | Nouvelles des gens

Mumbai: l’acteur R Madhavan a parlé dimanche de sa femme Sarita Birje, alors que le couple fête ses 22 ans d’amitié aujourd’hui, le 6 juin.

Prenant sur Instagram, l’acteur a partagé un joli selfie avec sa partenaire et a écrit à quel point il restait impressionné par elle même après plus de deux décennies de leur mariage. Il a également posté un joli selfie avec son épouse.

« Me garder en admiration et en amour pendant toutes ces années. Joyeux anniversaire Pondati… à beaucoup d’autres à venir, » il a écrit.

L’acteur de « Tanu Weds Manu » répand souvent de l’amour et des éloges sur sa femme sur les réseaux sociaux à travers leurs belles photos.

Madhavan et Sarita, qui se sont mariés en 1999, sont les parents d’un fils Vedaant.

Sur le plan du travail, Madhavan sera vu dans « Rocketry: The Nambi Effect », qui est basé sur la vie du scientifique et ingénieur aérospatial S. Nambi Narayanan. De plus, Madhavan fait ses débuts de réalisateur avec le film.

Après avoir lancé la bande-annonce du film en avril, Madhavan a rencontré le Premier ministre Narendra Modi pour discuter de son prochain projet.

« Il y a quelques semaines, @NambiNOfficial et moi avons eu l’honneur de faire appel à PM @narendramodi. Nous avons parlé du prochain film #Rocketrythefilm et avons été touchés et honorés par la réaction de PM aux clips et à l’inquiétude pour Nambi ji et le mal qui lui a été fait . Merci pour ce privilège monsieur », avait posté Madhavan sur sa page Instagram.