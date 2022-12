R Madhavan a-t-il signé un film tamoul avec Chiyaan Vikram ? Voici ce que nous savons

R Madhavan et Chiyaan Vikram sont deux interprètes puissants de l’industrie cinématographique indienne. Les deux acteurs ont laissé leur marque dans l’industrie avec leurs performances stellaires et bénéficient d’un énorme nombre de fans. Récemment, il y a eu un buzz selon lequel Madhavan et Vikram ont signé ensemble un film tamoul, qui serait réalisé par un cinéaste de premier plan. Mais il semble que les fans devront attendre leur puissante collaboration.

Réfutant les rapports, une source proche de R Madhavan a été citée comme disant par India Today que personne n’avait approché l’acteur pour un tel projet à ce jour. Il a clairement indiqué que Madhavan n’a signé aucun film tamoul avec Vikram et que les rumeurs sont donc sans fondement. La source a également déclaré que Maddy avait reçu de nombreuses offres mais qu’il cherchait toujours celle qui lui convenait le mieux.

Madhavan a récemment connu le succès de son film à succès acclamé par la critique Rocketry: The Nambi Effect. Il a été vu pour la dernière fois en train de partager un espace d’écran avec Aparshakti Khurana, Darshan Kumaar et Khushalii Kumar à Dhokha – Round D. Corner. Il a été présenté dans un remake du numéro de danse groovy Mere Dil Gaaye Jaa, du film Dance Dance de 1987 dans le film.

D’autre part, Chiyaan Vikram a été vu pour la dernière fois dans l’opus magnum de Mani Ratnam Ponniyin Selvan: I, un drame d’époque basé sur Ponniyin Selvan de Kalki Krishnamurthy. Le film avait Aishwarya Rai Bachchan en tant que reine Nandhini et Chiyaan Vikram en tant que prince Aditya Karikalan, un guerrier féroce, et Karthi joue un rôle d’espion grisé en tant que Vanthiyathevan.