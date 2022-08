R Madhavan a-t-il sacrifié sa maison pour financer Rocketry : The Nambi Effect ? L’acteur répond

Fusée : L’effet Nambi mettant en vedette R Madhavan était son projet ambitieux. Il n’a pas seulement joué dans le film, il a également été réalisé et coproduit par lui. L’acteur a travaillé dur pour faire le film et tout a payé. Rocketry: The Nambi Effect a bien fonctionné au box-office. L’acteur a également été acclamé par la critique pour sa performance. Mais R Madhavan a-t-il dû sacrifier sa maison pour réaliser ce biopic basé sur Nambi Narayan ?

La précision de R Madhavan

Récemment, un tweet laissait entendre que R Madhavan devait perdre sa maison pour faire ce film. Le tweet mentionnait qu’il s’était mis à la place du réalisateur alors que le réalisateur s’était retiré en raison d’un engagement antérieur. L’internaute a fait ce post en appréciant l’acteur ainsi que son fils Vedant qui remporte des médailles en natation. Cependant, l’acteur a répondu au tweet et a précisé qu’il n’avait pas à perdre sa maison pour faire ce film. En fait, il s’est vanté du bon déroulement du film au box-office et a déclaré que les personnes qui ont travaillé sur Rocketry paieront de lourdes taxes. “Oh Yaar. Veuillez ne pas trop fréquenter mon sacrifice. Je n’ai pas perdu ma maison ou quoi que ce soit. En fait, tous ceux qui sont impliqués dans Rocketry paieront très fièrement de lourds impôts sur le revenu cette année. Grâce à Dieu, nous avons tous fait de très bons et fiers bénéfices. J’aime et je vis toujours dans ma maison”, a lu la réponse de R Madhavan.

Oh yaar. Veuillez ne pas trop fréquenter mon sacrifice. Je n’ai pas perdu ma maison ou quoi que ce soit. En fait, toutes les personnes impliquées dans Rocketry paieront très fièrement de lourds impôts sur le revenu cette année. La grâce de Dieu ??????????Nous avons tous fait de très bons et fiers bénéfices. J’aime toujours et je vis dans ma maison.? https://t.co/5L0h4iBert Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) 17 août 2022

Rocketry: The Nambi Effect a également joué Shah Rukh Khan et l’acteur Suriya dans des apparitions spéciales. Il était basé sur la vie du scientifique Nambi Narayan et sur l’affaire d’espionnage de l’ISRO.