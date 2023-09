R Madhavan a CECI à dire sur le fait de devenir le nouveau président de la FTII [EXCLUSIVE]

R Madhavan a ajouté une autre plume à son chapeau. Il est désormais président du Film and Television Institute of India. Le ministre de l’Union, Anurag Thakur, a fait cette annonce sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter). Il a félicité le Fusée : le Nambi Narayan acteur et lui a envoyé ses meilleurs vœux. L’acteur est à la mode sur les réseaux sociaux depuis l’annonce et tout le monde lui envoie des félicitations. Maintenant, BollywoodLife a contacté R Madhavan à ce sujet.

R Madhavan sur le fait de devenir le nouveau président de la FTII

Alors que nous parlions à R Madhavan, il était sur le chemin du retour en Inde. Le Vikram Véda La star voyageait aux États-Unis et rentrait chez elle. Il semblait extrêmement enthousiaste à l’idée d’assumer cette nouvelle responsabilité lorsqu’il arrivera en Inde. Nous avons appris que son téléphone n’a cessé de sonner depuis l’annonce de la nouvelle, les gens le félicitant pour cette nouvelle réalisation. Comme nous le lui souhaitions, R Madhavan a déclaré : « Merci beaucoup. C’est une énorme responsabilité et j’espère pouvoir être à la hauteur des attentes. » R Madhavan a succédé au règne de Shekhar Kapur. Le cinéaste aurait été nommé président de l’Institut du cinéma et de la télévision de l’Inde et président du conseil d’administration en 2020. À la fin de son mandat, R Madhavan a été nommé président de la prestigieuse institution.

Plus tôt, à Times Now, R Madhavan a déclaré que le sentiment était encore en train de s’enraciner. L’acteur vedette a déclaré qu’il était toujours en train de rassembler ses pensées et d’essayer de comprendre l’importance du poste.

Récente victoire du National Award de R Madhavan

Les derniers jours ont été très spéciaux et mouvementés pour R Madhavan puisque l’acteur a également remporté un prix national. Son premier film de réalisateur Fusée : l’effet Nambi a remporté le prix du meilleur long métrage lors de la 69e cérémonie des National Awards. Il avait écrit une longue note sur la grande victoire aux National Awards sur les réseaux sociaux. L’acteur a également joué le rôle principal dans le film.

R Madhavan a fait partie de grands films comme Vikram Vedha, 3 idiots, Rang De Basanti, Rehnaa Hai Terre Dil Mein et beaucoup plus. Il est considéré comme l’une des plus grandes stars du secteur. L’acteur sera ensuite vu dans un film surnaturel avec Ajay Devgn.