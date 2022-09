R. Kelly a été reconnu coupable mercredi de plusieurs délits de pédopornographie et d’abus sexuels par un jury fédéral à Chicago, portant un nouveau coup dur au chanteur qui était autrefois l’une des plus grandes stars de la musique au monde.

Kelly, 55 ans, a été reconnue coupable de trois chefs d’accusation de pornographie juvénile et de trois chefs d’incitation à l’enfance.

Mais le jury l’a acquitté d’un quatrième chef d’accusation de pornographie ainsi que d’une accusation de complot en vue d’entraver la justice l’accusant d’avoir truqué son procès pour pornographie juvénile d’État en 2008. Il a été déclaré non coupable des trois chefs d’accusation de complot en vue de recevoir de la pornographie juvénile et de deux autres incitations. des charges.

Ses deux coaccusés ont été déclarés non coupables de tous les chefs d’accusation.

Cette condamnation marque la dernière chute de grâce pour Kelly, qui purge déjà une peine de 30 ans de prison après avoir été reconnu coupable de racket et de trafic sexuel à New York en juin.

Connu pour son hit “I Believe I Can Fly” et pour ses chansons imprégnées de sexe telles que “Bump n’ Grind”, Kelly a vendu des millions d’albums même après que des allégations d’inconduite sexuelle aient circulé dans les années 1990. L’indignation généralisée a émergé après le calcul #MeToo et les docuseries à vie de 2019 “Surviving R. Kelly”.

Kelly et le co-accusé Derrell McDavid, l’ancien directeur commercial de Kelly, ont été accusés d’avoir truqué le procès de Kelly en 2008 pour pornographie juvénile en intimidant et en payant des témoins.

Kelly a fait face à quatre chefs d’accusation de production de pornographie juvénile, un de complot pour entraver la justice en fixant le procès de 2008, un de complot pour recevoir de la pornographie juvénile, deux de l’avoir effectivement reçu et cinq d’avoir incité des mineurs à avoir des relations sexuelles.

McDavid a été inculpé de quatre chefs d’accusation – deux pour avoir reçu de la pornographie juvénile, un pour complot en vue de le faire et un pour complot en vue d’entraver la justice en truquant le procès de 2008, au cours duquel Kelly a été acquittée.

Le co-accusé Milton Brown, un ancien associé de Kelly, a fait face à un seul chef d’accusation de complot en vue de recevoir de la pornographie juvénile.

