R. Kelly aurait reçu les deux doses du vaccin Covid-19 alors qu’il était en prison en attendant son procès.

Le chanteur de I Believe I Can Fly, 47 ans, aurait reçu sa première dose du jab en janvier et la deuxième ce mois-ci, ce qui signifie qu’il est maintenant complètement vacciné, selon TMZ.

Kelly attend son procès dans l’Illinois et à New York pour 22 chefs d’accusation, y compris des abus et exploitation sexuels, le trafic de filles mineures, la production d’images indécentes d’enfants et la destruction de preuves.

Selon le Federal Bureau of Prisons, Kelly est l’un des plus de 60 détenus qui ont été complètement vaccinés jusqu’à présent au Metropolitan Correctional Center de Chicago.







On ne savait pas quel vaccin Kelly avait reçu.

Il a probablement été priorisé par rapport aux détenus plus jeunes de la prison parce que son âge le met plus à risque.

Kelly a été mise en cage en juillet de l’année dernière.

Il devra faire face à un procès pour des vidéos d’abus sexuels sur des enfants, l’exploitation sexuelle d’enfants, une conspiration pour frauder le gouvernement américain ainsi que pour la coercition ou la séduction d’une femme.

Kelly a plaidé non coupable de plusieurs accusations d’inconduite sexuelle dans les États de l’Illinois, de New York et du Minnesota.







En juillet, Kelly aurait été agressé dans sa cellule de prison par un codétenu.

On pense que le détenu a été incité après le verrouillage du centre de détention à cause des manifestants de R. Kelly à l’extérieur de la prison.

Les rapports suggèrent que R. Kelly n’avait pas d’os fracturés ou de blessures graves lorsqu’il a été remis une fois par un médecin, selon TMZ.