BANGKOK – Noor et Aziz, jumeaux de six ans, vivent dans le plus grand camp de réfugiés du monde. Ce sont des musulmans rohingyas qui ont échappé au nettoyage ethnique dans leur Myanmar natal pour se réfugier au Bangladesh voisin. Ce sont aussi des Muppets.

Jeudi, le Sesame Workshop, l’organisation à but non lucratif qui dirige l’émission télévisée d’éducation préscolaire «Sesame Street» et opère dans plus de 150 pays, a dévoilé Aziz et Noor comme les derniers Muppets de leur casting de personnages.

Les jumeaux apparaîtront avec Elmo et d’autres Muppets célèbres dans des programmes éducatifs sur les mathématiques, les sciences, la santé et d’autres sujets qui seront présentés dans les camps.

Ils parleront le rohingya, la langue d’un groupe de personnes que les autorités du Myanmar ont refusé de reconnaître comme une ethnie légitime. Des éléments du programme de Sesame Workshop seront doublés en Rohingya.