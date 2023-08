Qu’y avait-il dans les entrées du journal de Lucy Letby ?

Malade et tordue, Lucy Letby mourra en prison après qu’un juge l’a condamnée à perpétuité.

L’infirmière maléfique, âgée de 33 ans, a tué sept bébés et tenté d’en assassiner six autres au cours d’un règne de terreur d’un an à l’hôpital Countess of Chester.

Lucy Letby a été emprisonnée aujourd’hui à vie Crédit : PA

Des entrées de journal ont été trouvées chez elle par des flics Crédit : PA

Désormais la tueuse d’enfants la plus prolifique de Grande-Bretagne, le jury a entendu comment elle est devenue une « présence malveillante constante » dans le service néonatal.

Au cours du procès, des post-it de sa chambre qui disaient « Je suis diabolique » et « Je les ai tués exprès » ont été analysés comme faisant partie des preuves.

Les entrées du journal ont également révélé des griffonnages obsédants du tueur de bébé alors qu’elle admettait ce qu’elle avait fait.

Qu’est-ce que Lucy Letby a écrit dans les entrées de son journal ?

La police a trouvé des preuves accablantes dans la maison jumelée de 180 000 £ de Letby à Chester lorsqu’elle a été appelée pour enquêter en 2017.

L’infirmière avait griffonné des pages de notes dans des agendas et sur des Post-Its, dont une qui disait : « Je suis diabolique j’ai fait ça ».

La note ajoutait : « Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bien pour m’occuper d’eux.

« Je suis une personne horrible.

« Je me hais. Il n’y a pas de mots. Je suis une personne horrible. Je paie chaque jour pour ça.

D’autres lisent : « Je panique, je n’aurai jamais d’enfants. Je ne mérite pas maman et papa. Le monde est mieux sans moi. J’ai fait ça, pourquoi moi.

Une note trouvée dans un sac poubelle noir dans son garage disait : « Personne ne saura jamais ce qui s’est passé et pourquoi. . . Je suis une erreur. »

Letby avait également écrit : « Je suis un problème pour ceux qui me connaissent. . . ce serait beaucoup mieux pour tout le monde si je m’en allais. Je veux juste être heureux. »

Il y en avait aussi qui portaient les messages « Tuez-moi » et « Aidez-moi » ainsi que les noms de certains des bébés qu’elle a assassinés.

Dans l’un, Letby a griffonné : « Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas vivre comme ça.

« Personne ne comprendra ou n’appréciera jamais ce que c’est. »

Quelles preuves ont été utilisées lors du procès de Lucy Letby ?

En plus des entrées du journal, une grande partie du procès a été remplie d’un examen microscopique des notes médicales.

Certains étaient des documents sur la souffrance des victimes qui ont vu des médecins et des infirmières devoir lire les détails poignants.

Ils ont noté la quantité de médicaments que les bébés auraient dû prendre pendant qu’ils se battaient aux soins intensifs.

Des détails déchirants sur les effondrements de nouveau-nés ont également été lus.

Quelle est la durée de la peine de Lucy Letby ?

Le monstre éhonté a refusé aujourd’hui d’entrer en cour pour sa condamnation dans un « acte final de méchanceté d’un lâche ».

Elle a été condamnée à perpétuité, ce qui signifie qu’elle ne sera jamais libérée de prison.

Letby n’est que la troisième femme à avoir été condamnée après Rose West et Joanna Dennehy.

Le juge Goss a déclaré qu’il y avait « une malveillance à la limite du sadisme dans vos actions » en lui disant : « Vous passerez le reste de votre vie derrière les barreaux ».

Il a également déclaré que l’affaire était une « campagne cruelle, calculée et cynique de meurtre d’enfants impliquant les enfants les plus petits et les plus vulnérables ».

Le juge a poursuivi: « Vous avez agi d’une manière totalement contraire aux instincts humains normaux de nourrir et de prendre soin des bébés et en violation flagrante de la confiance que tous les citoyens accordent à ceux qui travaillent dans les professions médicales et soignantes.

« Les bébés que vous avez blessés sont nés prématurément et certains risquaient de ne pas survivre, mais dans chaque cas, vous les avez délibérément blessés, dans l’intention de les tuer. »

Le juge a raconté comment « un préjudice à vie » avait été causé après que Letby ait ciblé des bébés dont la vie avait été écourtée « presque dès qu’ils avaient commencé » dans des « circonstances horribles ».

Il a ajouté: « Il y avait de la préméditation, du calcul et de la ruse dans vos actions. »