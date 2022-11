Qu’y aura-t-il sur votre bulletin de vote – Shaw Local

GRUNDY – La date des élections générales de 2022 est dans moins d’une semaine avec le vote anticipé et en personne déjà commencé dans le comté de Grundy.

Les électeurs du comté de Grundy choisiront leurs choix pour un certain nombre de bureaux à l’échelle de l’État, y compris la course au poste de gouverneur de l’Illinois qui oppose le gouverneur démocrate JB Pritzker à son challenger républicain, le sénateur Darren Bailey, du sud de Xenia.

Les électeurs de la région voteront également pour le Sénat américain, où la républicaine Kathy Salvi défiera la sénatrice démocrate sortante Tammy Duckworth. La démocrate Lisa Haderlein de Harvard affrontera le républicain sortant Darin LaHood pour un siège dans le 16e district du Congrès.

Sur le bulletin de vote figurent également des courses pour le Congrès, trois sénateurs d’État et trois représentants à l’Assemblée générale. Les représentants de l’Illinois Sue Rezin R-Morris du 38e district et Jason Barickman R-Bloomington du 53e district se présentent sans opposition. Le titulaire Patrick Joyce de Kankee affrontera le nouveau venu Philip Nagel de Braidwood pour le 40e district.

Les électeurs choisiront entre le républicain Jed Davis et le démocrate Hiedi Henry de Marseille pour le 75e district, le démocrate Erin Slone de Kankakee affrontera le titulaire Jackie Haas, et le titulaire du 106e district Thomas Bennett est sans opposition.

Localement, cependant, il n’y a pas beaucoup de concurrence.

Le shérif, le trésorier et le greffier en exercice se présentent chacun sans opposition. Le greffier Kay Olson, un démocrate de Morris, le shérif Ken Briley, un républicain de Minooka, et le trésorier Todd Koehn, également un républicain de Minooka, ont tous déposé des pétitions et n’ont aucun challenger.

Le surintendant régional des écoles, Chris Mehochko, un républicain de Yorkville, a remporté son concours primaire contre Kristen Koppers et se présente maintenant sans opposition aux élections générales.

En raison du redécoupage, les 18 sièges des conseils de comté dans les trois districts du conseil sont rééligibles.

Le district 1 verra les républicains sortants Drew Muffler, Dan Cheshareck et Jerald White affronter les nouveaux arrivants Christina Jenkins-Likar, Nathanael Greene, Douglas Ferro et le sortant démocrate Cody Mulac. Tous les candidats vivent à Morris.

Les six candidats du district 2 sont des républicains sortants, le président Chris Balkema de Channahon, Joshua Harris, Debra Warning, Joseph Dominic Schiavone, Greg Ridenour de Minooka et Eric Rasmusson de Morris se présentent sans contestation et conserveront leurs sièges.

Neuf personnes se présentent pour les six sièges ouverts du district 3: les démocrates Ann Gill de Coal City, James Olson de Gardner, Mike Onorato de Diamond, le nouveau venu David Stover de Morris et les républicains Doug Boresi de Coal City, Caleb Counterman de Morris, Harold Vota de Coal City, les nouveaux venus James K. Riley de Gardner et Georgette Vota de Coal City.

Le procureur de l’État du comté de Grundy, Jason Helland, affrontera la juge Christina Cantlin d’Ottawa pour le 13e juge de la Cour de circuit pour succéder à Eugene P. Daugherity, maintenant juge d’appel.

Les résidents qui vivent dans le district de vote du district de protection contre les incendies de Braceville voteront pour approuver ou non une augmentation du taux d’imposition des sociétés ne dépassant pas 0,35 % de la valeur de tous les biens imposables dans le district.

Les électeurs ayant des questions ou souhaitant plus d’informations doivent contacter le Grundy County Clerk au 815-941-3222, ext. 1, ou elections@grundycountyil.gov.