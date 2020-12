Un fil Twitter a invité certaines des réponses les plus reconnaissables et les plus hilarantes des internautes lorsqu’un utilisateur a demandé aux gens de nommer ce qui se trouvait sur le dessus de leur réfrigérateur.

Un utilisateur du site de microblogging Tiffany a posé une question intéressante aux autres utilisateurs. Elle a tweeté: « Si je faisais irruption dans votre maison et volais ce qui se trouvait sur le dessus du frigo, qu’est-ce que j’obtiendrais? »

Si je faisais irruption dans votre maison et volais ce qu’il y avait sur le dessus du frigo, que recevrais-je? – ☃️❄ Tiffany (@TiffanyNoth) 29 novembre 2020

Sa question a généré des réactions drôles et même bizarres. Twitterati a partagé la liste des choses en haut de leur réfrigérateur.

Un utilisateur a posté la photo du réfrigérateur décrivant les articles présents, notamment du pain, des tasses K et Magnus le troll norvégien.

Le dessus du réfrigérateur devient généralement un espace de rangement pour les choses courantes dont la famille en général a besoin. Une autre utilisatrice, Miranda, a déclaré que vous pouviez trouver les bonbons d’Halloween de Costco sur son réfrigérateur.

Un utilisateur nommé Bob a déclaré qu’il y avait une boîte de kleenex poussiéreuse sur le dessus de son réfrigérateur.

De nombreuses réponses ont indiqué qu’il y avait une tapette à mouches sur le dessus de leur réfrigérateur. Un autre utilisateur, Valeri, a répondu au tweet de Tiffany en disant: «Un micro-ondes et une tapette à mouches».

Lord Corduroy, un autre utilisateur de Twitter, a déclaré que Tiffany trouverait toute une pile de cartons d’œufs sur son réfrigérateur, mais il a ajouté que cela le rendrait triste.

Une pile entière de cartons d’oeufs qui me rendraient triste – Seigneur Corduroy (@GimmeDemTxTacos) 29 novembre 2020

Cela a incité Tiffany à demander: «Pourquoi triste? Tu les aimes? «

À cela, l’utilisateur a déclaré qu’il regretterait que Tiffany soit proche du réfrigérateur, mais qu’il n’a toujours pas essayé la tarte qu’il a faite.

Certains amoureux des chiens ont également commencé à répondre au tweet, partageant les photos de leur chien sur la page, disant que Tiffany trouverait les friandises pour chiens sur leur réfrigérateur.

Il est prudent de supposer que la question de Tiffany a ouvert une boîte d’informations de Pandora sur tout ce que les gens choisissent de cacher sur leur réfrigérateur.