Qu’y a-t-il sur la liste de choses à faire de l’USWNT pour le match d’envoi de la Coupe du monde ?

Quatre-vingt-dix minutes. C’est tout ce qui sépare l’équipe nationale féminine des États-Unis de son premier match à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023.

Avant de sortir vos calculatrices, oui, il y a techniquement plus de 90 minutes entre maintenant et le coup d’envoi de la phase de groupes des États-Unis contre le Vietnam le 21 juillet. Pour la préparation sur le terrain de l’équipe avant l’action de cet été, cependant, dimanche Le match d’envoi contre le Pays de Galles (16 h HE) est la dernière étape.

À l’approche d’une Coupe du monde, vous ne voulez pas apporter de modifications qui modifieront radicalement le parcours de votre équipe. Il ne faut pas s’attendre à ce que l’entraîneur américain Vlatko Andonovski modifie radicalement le favori du tournoi contre le Pays de Galles. Cependant, l’équipe finale de la Coupe du monde de l’USWNT présente un manque surprenant de profondeur aux deux extrémités du terrain et quelques pièges potentiels au milieu. Ces choses créent de vraies questions auxquelles il faut répondre avant que cette équipe ne se rende en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Donc, pour s’assurer que les États-Unis sont parfaitement préparés avant le début du spectacle, voici ce qui devrait être sur la liste de choses à faire d’Andonovski pour le match de dimanche.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Trouvez votre troisième défenseur central et jouez-le

La vétéran Becky Sauerbrunn ayant raté cette Coupe du monde en raison d’une blessure au pied, Andonovski a choisi de ne placer que deux vrais défenseurs centraux sur la liste américaine. Naomi Girma (San Diego Wave FC) et Alana Cook (OL Reign) devraient jouer la part du lion des minutes au milieu des défenseurs de l’équipe. Girma, même à seulement 23 ans, est l’un des défenseurs centraux les plus complets au monde, et Cook est un athlète phénoménal, même avec quelques incohérences.

Mais après Girma et Cook, qui est prêt à passer à l’action ?

Il existe deux options de réserve primaire pour les États-Unis : Emily Sonnett et Julie Ertz.

Sonnett, 29 ans, a joué la plupart de ses minutes dans la NWSL cette année en tant que milieu de terrain défensif pour le règne. Idem pour Ertz, 31 ans, avec Angel City FC. Pourtant, les deux joueurs ont joué au poste de défenseur central dans le passé et peuvent apporter au moins un niveau de compétence de base à ce poste.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Sonnett n’excelle dans aucun domaine spécifique du jeu. Elle n’est pas particulièrement propre avec le ballon et n’est pas non plus une défenseuse puissante. Elle apporte cependant un peu de tout. Elle peut enchaîner quelques passes ensemble, elle peut traquer un coureur en plein champ et elle peut suppléer n’importe où sur la ligne de fond. Malgré son plafond limité, Sonnett peut être la meilleure option pour jouer après Girma et Cook. Contrairement à Ertz, qui devrait quitter son rôle de probable milieu de terrain défensif partant de l’équipe pour passer dans la ligne arrière, Andonovski n’affaiblirait pas directement une autre partie de son équipe en utilisant Sonnett au centre du dos.

Peu importe qui Andonovski choisit comme troisième défenseur central, ce week-end est la dernière chance à faible stress de leur obtenir un représentant en fin de match.

Testez la netteté d’Ertz

L’une des plus grandes questions auxquelles l’USWNT est confrontée alors qu’elle se dirige vers la Coupe du monde est la suivante : à quel point Ertz est-elle meilleure ?

Après avoir été absente du jeu professionnel pendant près de deux ans, au cours desquels les États-Unis ont dû faire face à de nombreux jeux de milieu de terrain lents et sans inspiration, la joueuse de 31 ans a brillé lors de son retour à l’action contre l’Irlande en avril. Depuis lors, elle a signé avec Angel City dans la NWSL et a disputé huit matches de club avant de rejoindre l’équipe nationale pour sa préparation à la Coupe du monde.

Au total, cependant, elle a passé beaucoup plus de temps hors du terrain que sur celui-ci depuis qu’elle s’est retirée après les Jeux olympiques de 2021. Ertz n’a disputé que 10 matchs et 652 minutes cette année.

À son meilleur, voire presque, Ertz est une athlète générationnelle. Sa portée défensive, sa force, ses capacités aériennes et sa vision rendent presque impossible pour les équipes adverses de jouer à travers elle en terrain découvert. Bien qu’elle soit une option au poste de défenseur central pour Andonovski, son travail principal cet été sera le même qu’avant sa pause : ancrer le milieu de terrain.

Brad Smith/Getty Images

Ce qui manque à Ertz sur le ballon en tant que n ° 6, elle le compense avec sa balle gagnante – elle perdra la possession mais la récupérera 10 fois, préparant ses coéquipières offensives pour réussir dans le processus. Les États-Unis ont besoin de cette version rapide et puissante d’Ertz pour leur donner les meilleures chances possibles de remporter un troisième trophée de Coupe du monde consécutif.

Compte tenu de la façon dont elle peut relever le plafond de l’équipe, Andonovski devrait laisser Ertz tester son acuité dimanche. Comment évolue-t-elle au milieu de terrain ? Comment sont ses lectures en transition? Peut-elle élever ses coéquipiers attaquants? Il n’y a pas de meilleur moment que le présent pour que la n ° 6 joue son premier match complet de 90 minutes pour l’USWNT en près de deux ans.

Donnez à Smith 45 minutes d’avance contre le Pays de Galles

Sur les 23 joueurs de l’équipe américaine pour la Coupe du monde, un seul joue régulièrement en tête du club et du pays : Alex Morgan.

Morgan, même au milieu d’une année difficile pour San Diego dans la NWSL, devrait commencer comme attaquant pour les États-Unis. Semblable à la situation de défenseur central de l’équipe, nous ne connaissons pas l’adjoint préféré d’Andonovski pour Morgan. Cela dit, nous pouvons faire une supposition éclairée que Sophia Smith, qui joue en tant que n ° 9 pour les Portland Thorns et mène actuellement la NWSL dans les buts (10), passera d’ailier à attaquant pour épeler Morgan cet été.

DIFFUSEZ FUTBOL AMERICAS SUR ESPN+ Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grands scénarios et décomposent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Parce qu’elle a surtout été utilisée sur l’aile pour les États-Unis dans le passé, nous n’avons pas beaucoup de données sur Smith, The Striker pour l’USWNT. Nous l’avons vue jouer au centre à l’occasion, y compris l’automne dernier lors d’une défaite 2-1 contre l’Angleterre, mais une course prolongée pour Smith en position de n ° 9 aidera à donner le ton à la Coupe du monde.

Avec la façon dont elle a joué au milieu pour Portland, il y a une chance que cette Coupe du monde se termine avec Smith commençant par Morgan, dont le taux de buts par 90 est passé de 0,94 l’an dernier à 0,47 cette année dans la NWSL. Marchons avant de courir, cependant, et voyons comment Smith se comporte en, disons, 45 minutes contre le Pays de Galles.

Obtenez DeMelo ses débuts USWNT

Chaque joueur de la liste des États-Unis pour la Coupe du monde a joué au moins une fois pour l’équipe nationale, c’est-à-dire tous les joueurs, à l’exception de Savannah DeMelo. La milieu de terrain offensive du Racing Louisville FC, âgée de 25 ans, a déjà participé à des camps de l’USWNT, mais n’a pas encore fait ses débuts en équipe senior américaine.

Cela devrait changer ce week-end.

DeMelo a été fantastique dans la NWSL cette année. Elle a marqué cinq buts et deux passes décisives et a fait preuve d’une combinaison particulière d’efficacité, de créativité et de course acharnée. Cette combinaison l’aide à mener des contre-attaques, à créer des occasions de possession et à faire tomber ses adversaires dans l’oubli.

Bien sûr, DeMelo n’a pas l’expérience internationale du reste du groupe de milieu de terrain, mais cela n’enlève rien au fait qu’elle est prête à aider les États-Unis à concourir pour un trophée cet été. Elle a disputé des matchs de compétition plus récemment que Rose Lavelle, absente depuis avril en raison d’une blessure au genou, et Lindsey Horan, qui a terminé la saison de championnat de France en mai. Elle a également surpassé Kristie Mewis et Ashley Sanchez dans la NWSL cette année, avec en moyenne plus de buts, de buts attendus sans pénalité et de passes décisives attendues que ces deux-là, selon FBref.com.

Andonovski a déjà une bonne idée de ce que ses quatre milieux de terrain avancés plus établis apportent à l’USWNT. Pourquoi ne pas voir ce que DeMelo peut faire ? Même une apparition pourrait calmer certains nerfs et fournir une information utile avant la Coupe du monde.

jouer 1:23 Gomez voit de multiples menaces pour les espoirs de Coupe du monde de l’USWNT Sebastian Salazar et Herculez Gomez partagent les équipes qui, selon eux, constituent une menace pour l’USWNT avant la Coupe du monde féminine.

Continuez à vous préparer à affronter des blocages bas

C’est ce que font les équipes contre les États-Unis, n’est-ce pas ? Ils défendent en blocs bas.

Parce que les adversaires sont (naturellement) terrifiés à l’idée de laisser de l’espace derrière leurs défenseurs pour que des joueurs comme Smith puissent les exploiter, les équipes s’installent dans un bloc bas face à l’USWNT. Dans un groupe de Coupe du monde avec le Vietnam, les Pays-Bas et le Portugal, les États-Unis affronteront des équipes qui peuvent leur lancer quelques schémas défensifs différents. Cependant, il est prudent de s’attendre à une défense compacte avant tout.

Ce match contre le Pays de Galles donne donc aux États-Unis une chance bien nécessaire d’affiner leur jeu dans le dernier tiers face à un bloc bas. Lors de son dernier match, une victoire 1-0 contre l’Irlande le 11 avril, les États-Unis n’ont inscrit que 0,61 buts attendus avec une moyenne de 53 % de possession de balle. Ce match a rappelé un thème troublant sous Andonovski : les États-Unis manquent souvent d’idées offensives contre une défense établie.

L’équipe a suffisamment de talent pour se frayer un chemin vers la victoire – vous essayez de rester avec Smith ou Trinity Rodman ou Lynn Williams pendant un match entier – mais que se passe-t-il lorsque l’avantage du talent de l’USWNT se réduit face à une meilleure opposition ? C’est alors que les États-Unis doivent se rabattre sur quelques schémas et plans coordonnés dans leur attaque.

Pour les joueurs et les entraîneurs de l’USWNT, se concentrer sur ces séquences dans le dernier tiers dimanche sera comme manger des légumes quand on était enfant : cela sera payant à long terme.