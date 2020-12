Cette semaine, nos hôtes s’attaquent à la certification du collège électoral de Biden et à la perte de 300000 personnes du COVID-19

Cette semaine le Qu’y a-t-il pour nous? Podcast, Dre Christina Greer et Dr Jason Johnson discuter Bidenla certification du collège électoral du groupe d’extrême droite, Garçons fiers, protestant contre l’élection présidentielle de 2020, et comment 300000 Américains sont décédés du COVID-19.

«Les morts COVID, il ne nous a fallu que neuf mois pour perdre près de 300 000 personnes. Il nous a fallu 4 ans pendant la Seconde Guerre mondiale pour en perdre 400 000. C’est une véritable guerre contre notre peuple », déclare Johnson.

Plus tôt cette semaine, les dirigeants républicains ont fait une déclaration sur la Sénat étage, mettant fin à leur silence sur Atoutla perte de la candidature présidentielle. De Mitch McConnell au président russe Vladimir Poutine, de nombreuses personnes ont félicité le nouveau président élu Joe Biden. Comme Greer le note joyeusement, «nous sommes un pas de plus» pour le jour de l’inauguration. Avec ce pas de plus, de nombreuses personnes comme Greer et Johnson pensent que nous devrions nous arrêter, repenser et examiner ce que signifie réellement le collège électoral. Contrairement à la croyance populaire, se débarrasser du collège électoral «ne signifie pas que la suppression des électeurs prendra fin», étant donné qu’il faut plus que cela pour transformer les institutions racistes.

«Ce qui est plus pressant que d’abolir le collège électoral, c’est de rétablir tous les avantages du Voting Rights Act de 1965», déclare Greer à Johnson.

Dans notre histoire présidentielle moderne, note Greer, «le collège électoral a donné les résultats qu’il est censé donner». Greer est intéressé à garder le collège électoral parce qu’il n’a pas systématiquement déçu la communauté noire, en dehors sans doute des élections de 2000 et 2016.

Johnson, d’un autre côté, pense que Bush contre Gore et Trump contre Clinton ne sont pas des cas isolés, puisque les élections de cette année ont été préparées pour un destin similaire sans les bulletins de vote par correspondance. En fin de compte, tous les deux conviennent que parler des enjeux du collège électoral amènera des changements, puisque ce système ne peut pas tenir.

Face aux retombées de la présidence de Trump, des hommes et des femmes ont voyagé très loin pour manifester leur soutien aux allégations infondées de fraude électorale de Trump. Greer trouve l’hypocrisie des évangéliques et des autres chefs religieux stupéfiante, considérant que de nombreux manifestants ont endommagé des affiches Black Lives Matter des églises noires. et alors que les jours mènent à l’inauguration, les gens doivent prendre au sérieux à quel point le racisme est une question de sécurité nationale.

Un manifestant lit une bannière exposée au Black Lives Matter Plaza, le jeudi 5 novembre 2020, à Washington. (Photo AP / Alex Brandon)

«Nous avons besoin de quelqu’un au ministère de la Justice qui va considérer les Proud Boys comme une organisation terroriste nationale, le fait qu’ils portent des kakis et mettent un spray corporel AX ne signifie pas qu’ils ne sont pas des terroristes», dit Johnson.

Greer le met justement dans le cadre: beaucoup trop d’Américains blancs ne comprennent pas l’Amérique blanche. C’est évident dans la façon dont cette nation fait face à la pandémie de COVID-19 et, pour Greer, elle s’intéresse à la façon dont nous allons faire face à un monde post-corornavirus.

«S’il y a des murs pour les vétérans du Vietnam, s’il y a des murs pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, nous avons perdu autant ou plus de personnes», déclare Johnson.

Greer et Johnson notent que la perte est due à une incompétence flagrante.

Alors que nous continuons à compter les jours avant un changement positif, restez à l’écoute Qu’y a-t-il pour nous?, le podcast de commentaire noir drôle et politiquement énervé.

