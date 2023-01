Qu’y a-t-il derrière toutes ces discussions sur les Bears qui échangent Justin Fields ?

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

Les Bears de Chicago ont le choix n ° 1 et leur quart-arrière de franchise … ou le font-ils?

Lors de sa conférence de presse de clôture de la saison cette semaine, le directeur général des Bears, Ryan Poles, a été, comme on pouvait s’y attendre, pressé de parler de sa situation de passeur.

En fait, il a évoqué le quart-arrière Justin Fields dans ses remarques liminaires spontanées, donnant une évaluation générique du joueur en développement.

“Je pense que Justin a fait du bon travail”, a déclaré Poles. “Je pense que nous avons beaucoup changé. Nous nous sommes adaptés. Nous avons essayé de le mettre en position de réussir. Il a montré sa capacité à être un meneur de jeu, à avoir un impact. Il peut changer de jeu rapidement.”

Tout est vrai. Fields a terminé sa deuxième saison dans la NFL avec 1 143 verges au sol, à seulement 63 verges du record d’une saison de Lamar Jackson pour un quart-arrière. C’était bon pour le septième total de précipitations le plus élevé de tous les joueurs – oui, même les porteurs de ballon – de la ligue en 2022. Fields était l’attaque des Bears, mais pas de la manière traditionnelle qu’un quart-arrière l’est normalement.

“Je pense que j’ai parlé de la première fois que je suis arrivé ici: je n’étais pas excité par la façon dont nous avons protégé le quart-arrière en termes de le faire décoller et cette attitude et cette physique”, a déclaré Poles. “Il est la raison pour laquelle nous avons si bien couru le ballon. Nous avons terminé. Nous avions une attitude. Nous avions une identité. C’est en grande partie grâce à des gars comme lui.”

Que devraient faire les ours avec le choix n° 1 ? C’est la première fois que les Bears possèdent le choix n ° 1 depuis 1947. Colin Cowherd suggère ce que Chicago devrait en faire, y compris la baisse du repêchage.

Mais, comme le dit le vieil adage, “Vous ne pouvez pas tout avoir”, et Fields n’a pas fait exception. Bien qu’il ait battu plusieurs records de précipitation à la fois dans toute la ligue et au sein de la franchise Bears, ses statistiques de passage ont également établi des records, et pas du bon genre.

Fields n’avait que 2 242 verges par la passe, complétant 192 des 318 tentatives de passe pour 17 touchés et 11 interceptions en 15 matchs. Les Bears ont eu la pire attaque de dépassement de la ligue par une large marge et ont marqué une moyenne de seulement 19,2 points par match.

« A-t-il de la place pour grandir ? Les Polonais ont demandé rhétoriquement. “Il le fait. Il doit s’améliorer en tant que passeur, et je suis ravi de le voir franchir ces étapes à mesure que nous avançons.”

Poles a poursuivi en précisant qu’il souhaitait que les choses ralentissent pour Fields et qu’il puisse réagir et anticiper plus rapidement.

“De toute évidence, nous devons également continuer à construire autour de lui afin qu’il puisse le faire de manière cohérente”, a-t-il déclaré.

C’est là que réside la clé de la position de Fields avec le club. Sont-ils prêts à continuer d’être patients et à investir davantage de ressources pour l’aider à atteindre son potentiel ? N’oubliez pas : les Polonais n’ont pas repêché Fields. Il a été hérité. Et bien que Poles connaisse plus que Fields à ce stade, sa performance cette saison est-elle suffisante pour lui avoir “vendu” que le directeur général est prêt à mettre son propre cou en jeu pour le QB ? Parce que c’est ce qui est en jeu ici. Si les directeurs généraux vont mourir sur une colline, ils veulent le plus souvent mourir sur leurs propres collines.

Maintenant, ajoutez le fait que Polonais a toutes les ressources à sa disposition pour acquérir autant de collines qu’il le souhaite et le capital supplémentaire qu’il pourrait obtenir dans un commerce de champs, et il n’est pas étonnant que la spéculation commence à tourbillonner sur le fait que les ours pourraient être en le marché pour un quart-arrière avec le choix n ° 1 après tout.

“Nous allons faire la même chose que nous avons toujours fait”, a déclaré un Polonais évasif. “Nous allons évaluer la classe de repêchage, et je dirais ceci: il faudrait que je sois absolument époustouflé pour prendre ce type de décision.”

Ce n’est pas fermer la porte. Et pour autant que nous sachions, il pourrait être époustouflé par Bryce Young de l’Alabama ou CJ Stroud de l’Ohio State.

Ou … Poles plante sournoisement la graine que les Bears pourraient prendre un quart-arrière afin de renforcer le retour pour échanger le choix n ° 1.

C’est simple. Il y a deux équipes nécessiteuses de quart-arrière dans les quatre premiers choix. Les Bears ne sont pas censés en être un, mais les Texans le sont. Les Cardinals ont déjà engagé une tonne d’argent à Kyler Murray dans son nouveau contrat (et il est à peu près la chose la plus constante qui reste en Arizona après que l’équipe a renvoyé l’entraîneur-chef et le directeur général), ils sont donc exclus de la course au quart-arrière. Ensuite, il y a les Colts d’Indianapolis, qui pourraient très bien utiliser un quart-arrière après la catastrophe de Matt Ryan et ne veulent probablement pas (et ne peuvent pas) engager un gros salaire pour le poste.

Le fait que Houston ait besoin d’un quart-arrière pourrait déjà être une incitation suffisante pour que les Colts ou une autre équipe devancent les Texans et échangent avec les Bears. Mais si vous pensez que vous devez également convaincre Chicago de ne pas prendre de quart-arrière, ce qui signifie qu’ils n’échangeraient pas Fields contre un capital supplémentaire, alors vous pouvez peut-être ajouter un choix supplémentaire ou un joueur pour adoucir l’affaire.

Les Polonais pourraient très bien faire comprendre que toute équipe qui veut un quart-arrière doit venir en chercher un, et ne peut pas attendre d’en choisir trois avec les Cardinals. Idéalement pour Chicago, les Colts sont le partenaire commercial et les Bears se retrouvent avec une pierre angulaire défensive comme le rusher de bord de l’Alabama Will Anderson ou Georgia DL Jalen Carter avec le choix n ° 4 et une assez grosse quantité d’autres choix pour brancher certains de leurs nombreux autres trous.

Cependant, ce sera un moment décisif pour les Polonais et son équipe, et il pourrait déjà montrer qu’il a trois longueurs d’avance en échangeant trois places de moins.

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .

