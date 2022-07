Qu’y a-t-il derrière les vagues de chaleur en Europe ?

Efi Rousi, scientifique principale à l’Institut de recherche sur le climat de Potsdam en Allemagne et auteur principal de l’étude, a déclaré que la vague de chaleur actuelle semblait être liée à un tel “double jet”, qui, selon elle, est en place au-dessus de l’Europe depuis le deux dernières semaines. Cela aurait pu conduire à la création de la dépression de coupure, a déclaré le Dr Rousi, ainsi qu’à une zone de vents faibles sur l’Europe qui a permis à la chaleur de persister.

“Il semble que cela favorise vraiment l’accumulation de cette vague de chaleur”, a-t-elle déclaré.

Il peut y avoir d’autres raisons pour lesquelles l’Europe connaît des vagues de chaleur plus nombreuses et plus persistantes, bien que certaines d’entre elles fassent actuellement l’objet de débats parmi les scientifiques. La variabilité climatique naturelle peut rendre difficile la détection d’influences spécifiques, a déclaré le Dr Rousi.

Le Dr Kornhuber a déclaré que le réchauffement dans l’Arctique, qui se produit beaucoup plus rapidement que dans d’autres parties du monde, pourrait jouer un rôle. À mesure que l’Arctique se réchauffe à un rythme plus rapide, le différentiel de température entre celui-ci et l’équateur diminue. Cela entraîne une diminution des vents d’été, ce qui a pour effet de prolonger la durée des systèmes météorologiques. “Nous constatons une augmentation de la persévérance”, a-t-il déclaré.

Il y a également des indications que des changements dans l’un des principaux courants océaniques du monde, la circulation méridienne de renversement de l’Atlantique, pourraient affecter le climat de l’Europe. Le Dr Rousi a publié l’année dernière un article qui montrait, à l’aide de simulations informatiques, qu’un affaiblissement du courant à mesure que le monde se réchauffait entraînerait des changements dans la circulation atmosphérique conduisant à des étés plus secs en Europe.