Qu’y a-t-il derrière les attaques d’avions russes contre des drones américains en Syrie ? – analyse

Ces derniers jours, des rapports ont révélé que la Russie augmentait son comportement agressif contre les véhicules aériens sans pilote américains en Syrie.

Il s’agit essentiellement d’une conséquence de la décision de la Russie d’intensifier son comportement agressif à travers la Syrie lorsqu’il s’agit de harceler les forces et les avions américains. Les États-Unis opèrent généralement dans l’est de la Syrie, cependant, la Russie a maintenant décidé d’intercepter les drones américains qui survolent le nord-ouest de la Syrie, une zone occupée par la Turquie.

Il est important de comprendre ce qui se passe ici. La Russie intensifie son harcèlement des avions américains en Syrie en même temps que l’offensive ukrainienne se poursuit contre l’invasion russe. En outre, la Russie voit de plus en plus d’armes occidentales envahir l’Ukraine, y compris des rapports selon lesquels les États-Unis pourraient approuver la livraison d’armes à sous-munitions cette semaine. La Russie peut considérer la Syrie comme le ventre mou de la politique américaine, un endroit qu’elle peut choisir de ne pas « déconflicter » avec les États-Unis, mais plutôt d’accélérer le rythme des interactions.

Le mois dernier, le lieutenant-général de l’US Air Force Alexus Grynkewish a discuté des opérations aériennes et de la coordination au Moyen-Orient et a donné un aperçu de la récente agression russe contre les forces américaines en Syrie. Il a dit qu’à l’époque, les États-Unis envoyaient des avions de combat de supériorité aérienne F-22 avancés dans la région. Il a également déclaré: «Nous avons eu l’incident récemment en mer Noire, où un chasseur russe effectuant des manœuvres vraiment non professionnelles a en fait percuté un avion MQ-9.

« Les Russes voleront directement au-dessus ou très près de ces [US] garnisons [in Syria] avec des munitions air-sol – avec des bombes à bord. La Russie multipliait les incursions dans l’espace aérien où les États-Unis opèrent jusqu’à plusieurs fois par jour. Il existe également un lien croissant entre la Russie et l’Iran.

Des avions russes harcèlent des drones américains

Une vidéo montre des avions de combat russes harcelant des drones américains dans le nord-ouest de la Syrie. CNN a montré la vidéo le 5 juillet. Un jour plus tôt, trois avions de combat russes avaient également volé à proximité de trois drones américains MQ-9 Reaper. Les Russes ont largué de petits parachutes près des drones et allumé une postcombustion près d’un drone. La Russie a également mené des activités similaires contre des avions de combat français près de la Syrie, selon un rapport de CNN.

Un drone télépiloté MQ-9 Reaper effectue des manœuvres aériennes au-dessus de la base aérienne de Creech, Nevada, États-Unis, le 25 juin 2015. (Crédit : US AIR FORCE/SENIOR AIRMAN CORY D. PAYNE/HANDOUT VIA REUTERS)

Selon les États-Unis, les drones effectuaient une mission contre l’Etat islamique. Les États-Unis continuent de mener des opérations anti-ISIS en Syrie et c’est la raison pour laquelle les forces américaines sont en Syrie. Les États-Unis opèrent généralement dans l’est de la Syrie avec les Forces démocratiques syriennes.

Idlib ou le nord-ouest de la Syrie est plus complexe. Cette zone est contrôlée par des groupes extrémistes, dont certains sont liés à Hayat Tahrir al-Sham à Idlib. D’autres sont liés à des mandataires soutenus par la Turquie. Les deux groupes répriment la population civile et persécutent les minorités kurdes et autres. Cependant, cette région de la Syrie est aussi celle où de nombreux déplacés syriens se sont déplacés pour fuir le régime syrien.

La Turquie a envahi des parties de cette région à partir de 2016. Par conséquent, la zone est un patchwork de groupes et d’avant-postes turcs. Dans le passé, des membres de l’Etat islamique et des extrémistes liés à Al-Qaïda ont été trouvés vivant dans le nord-ouest de la Syrie, apparemment abrités par les extrémistes.

Lorsque les États-Unis envoient trois drones Reaper survoler la province d’Idlib, c’est peut-être pour chercher à surveiller les extrémistes, mais la Russie les considère probablement comme des choix faciles. Les drones tels que le Reaper ne volent pas très vite par rapport aux avions de chasse modernes, et ils manquent de missiles air-air et d’autres systèmes qui les aideraient à avertir les chasseurs. En bref, le drone n’a pas été conçu pour le combat de style Top Gun. Il a été construit pour surveiller les terroristes dans un espace aérien incontesté, une conséquence du travail du Predator à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

Selon le rapport de CNN, « Jeudi, un drone américain MQ-9 Reaper effectuait une mission contre des cibles de l’Etat islamique dans le nord-ouest de la Syrie lorsque des avions de combat russes se sont approchés, a déclaré le lieutenant général de l’armée de l’air Alex Grynkewich dans un communiqué sur l’incident.

L’un des avions à réaction russes a alors commencé à larguer des fusées éclairantes devant le drone américain dans une tentative apparente de frapper le drone, le forçant à effectuer des manœuvres d’évitement. La Russie a utilisé un SU-35. « Ces événements représentent un autre exemple d’actions non professionnelles et dangereuses des forces aériennes russes opérant en Syrie, qui menacent la sécurité des forces de la coalition et de la Russie », a déclaré Grynkewich dans un communiqué. « Nous exhortons les forces russes en Syrie à cesser ce comportement imprudent et à respecter les normes de comportement attendues d’une armée de l’air professionnelle afin que nous puissions nous concentrer à nouveau sur la défaite durable de l’Etat islamique. »

Le SU-35 a une vitesse de pointe d’environ 2 300 km/h ou Mach 2. Le Reaper, en revanche, a une vitesse de pointe d’environ 480 km/h. Essentiellement, cela signifie que le Reaper a la vitesse maximale d’un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale, tandis que le jet russe, construit à l’origine dans les années 1980, est un jet moderne qui peut faire des cercles autour de lui. En mars 2023, un avion à réaction russe Su-27 a intercepté et endommagé un Reaper américain au-dessus de la mer Noire, provoquant son crash. La Russie a l’habitude de déployer des avions de chasse armés contre des drones. En 2008, au-dessus de la Géorgie, des MiG-29 russes ont abattu plusieurs drones.