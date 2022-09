Qu’y a-t-il derrière le voyage secret de Samantha Ruth Prabhu aux États-Unis ? La vérité est sortie

L’absence soudaine de Samantha Ruth Prabhu des médias sociaux avait déclenché des rumeurs sur ses problèmes de santé. Des rapports avaient suggéré que l’actrice de Shaakuntalam avait été avisée d’éviter les regards éblouissants du public en raison de sa grave maladie de peau. Son voyage secret aux États-Unis avait également amené les gens à se demander si elle avait pris l’avion pour son traitement. Cependant, son manager a réfuté les rumeurs. Enfin, la vérité sur le voyage soudain de Samantha aux États-Unis est connue et n’a rien à voir avec ce que les rumeurs avaient suggéré.

IANS a cité une source proche de l’actrice disant que Samantha est actuellement occupée à préparer son prochain projet, Citadel. Il travaille à la construction de son personnage pour la série aux États-Unis. “Elle suit un régime de forme physique et de style de vie très strict là-bas pour entrer dans le physique de son personnage dans la série.”

La source a en outre ajouté que dans le cadre des préparatifs, Samantha brouille également avec différents experts du cinéma, de la construction de personnages et de l’action. De plus, Citadel, le divergent indien de la série parapluie du même nom, mettra également en vedette Varun Dhawan. Ce sera le deuxième drame d’action d’espionnage pour Samantha après sa série Web à succès OTT, The Family Man 2.

Pendant ce temps, Samantha a annoncé la date de sortie de son drame historique et mythologique très attendu Shaakuntalam, réalisé par Gunasekhar. Le film sortira le 4 novembre de cette année. Le film, qui est basé sur la pièce populaire Shakuntala de Kalidasa, a Samantha jouant le rôle principal et Dev Mohan jouant Dushyanta. Elle a également Kushi et Yashoda dans le pipeline.