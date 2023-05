Qu’y a-t-il derrière le retour de la Syrie dans la Ligue arabe ?

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – La décision de la Ligue arabe de réadmettre la Syrie après 12 ans d’ostracisme a été une victoire symbolique importante pour Damas, faisant partie d’un réalignement régional plus large et une indication du rôle décroissant des États-Unis, selon les analystes. Mais cela pourrait ne pas apporter immédiatement les dollars de reconstruction que le président syrien Bashar Assad espère, disent-ils. Il n’est pas non plus susceptible d’apporter les changements souhaités par les voisins de la Syrie, tels qu’un accord sur le retour des réfugiés et des mesures visant à réduire le trafic de drogue.

La Syrie revient dans le giron arabe même s’il n’y a aucun signe à l’horizon d’une résolution du soulèvement du pays devenu guerre civile, qui en est maintenant à sa 13e année. Le conflit de longue date a tué près d’un demi-million de personnes depuis mars 2011 et déplacé la moitié de la population d’avant-guerre du pays de 23 millions. Plusieurs tentatives de médiation pour une résolution ont échoué.

La ligue a approuvé la réadmission de la Syrie lors d’une réunion à huis clos au Caire dimanche. Cela signifie qu’Assad peut assister au sommet de la ligue à Djeddah, en Arabie saoudite, le 19 mai, concrétisant ainsi sa sortie du statut de paria.

QU’EST-CE QUE LA LIGUE ARABE ET POURQUOI LA SYRIE EN A-T-ELLE ÉTÉ SUSPENDUE ?

La Ligue arabe est une organisation de 22 membres fondée en 1945 pour promouvoir la coopération régionale et régler les différends. Mais il est largement considéré comme édenté et a longtemps lutté pour mettre en œuvre les efforts de résolution des conflits, en particulier à l’époque récente des guerres en Syrie, au Yémen et en Libye et d’un fossé diplomatique amer entre les monarchies du Golfe et le Qatar il y a des années.

La ligue a suspendu l’adhésion de la Syrie en 2011 après que le gouvernement d’Assad a brutalement réprimé les manifestations de masse contre son régime, un soulèvement qui a rapidement dégénéré en une guerre civile brutale. Le Qatar, l’Arabie saoudite et plusieurs autres pays arabes ont canalisé leur soutien aux groupes d’opposition armés qui tentaient de renverser Assad, qui était soutenu par la Russie, l’Iran et des milices affiliées à Téhéran.

Après des années d’impasse dans la guerre, le gouvernement d’Assad a une emprise sûre sur la majeure partie du pays, en particulier sur la plupart des grandes villes. Les groupes d’opposition ou les forces kurdes soutenues par les États-Unis contrôlent la majeure partie du nord et de l’est de la Syrie – et il est peu probable que cela change de sitôt – mais il est clair depuis des années maintenant qu’un renversement d’Assad par l’opposition est pratiquement impossible.

Les gouvernements arabes qui espéraient autrefois ce résultat décident maintenant qu’il vaut mieux tendre la main.

« Nous ne cherchons pas de solutions magiques, mais ce que nous savons, c’est que la situation actuelle est insoutenable. Cela ne mène nulle part », a déclaré le politologue saoudien Hesham Alghannam. « Nous ne savons pas quand le conflit prendra fin, et boycotter le régime n’a pas conduit à une solution. »

Ces dernières années, plusieurs pays arabes se sont dirigés vers le rétablissement des relations diplomatiques, notamment les Émirats arabes unis en 2018. La Jordanie et la Syrie ont rouvert leurs frontières en 2021. Le mois dernier, l’Arabie saoudite et la Syrie ont annoncé leur intention de rouvrir les ambassades et de reprendre les vols.

Le tremblement de terre dévastateur du 6 février qui a frappé la Syrie et la Turquie a également accéléré le rapprochement, apportant de la sympathie pour la Syrie. Plus de 6 000 personnes ont été tuées en Syrie et des centaines de milliers ont perdu leur maison. De hauts responsables de pays autrefois hostiles se sont rendus à Damas pour la première fois depuis plus d’une décennie et ont envoyé des avions remplis d’aide.

Approcher Assad sous prétexte de crise humanitaire était une manière moins controversée de poursuivre une amélioration des relations déjà en cours.

Un autre coup de pouce a été l’accord négocié par la Chine pour rétablir les liens entre l’Arabie saoudite et son rival régional, l’Iran, qui les encourage à désamorcer des conflits comme la Syrie et le Yémen.

En outre, la « dé-priorisation du Moyen-Orient et en particulier du portefeuille de la Syrie » par les États-Unis a conduit les acteurs régionaux à conclure leurs propres accords avec Damas, malgré les objections de Washington, a déclaré Randa Slim, directrice des dialogues sur la résolution des conflits et la voie II. Programme à l’Institut du Moyen-Orient basé à Washington.

QUELS PAYS ONT ÉTÉ POUR ET CONTRE ?

L’Arabie saoudite a joué un rôle clé dans la promotion du retour de la Syrie dans la Ligue arabe, organisant une réunion le mois dernier pour discuter du sujet. La Jordanie a organisé un autre rassemblement plus tôt ce mois-ci.

Le Qatar est resté le pays le plus réticent. Cependant, après la décision de dimanche de réadmettre Damas, le Qatar a déclaré dans un communiqué qu’il « ne sera pas un obstacle » à « un consensus arabe ».

Le Koweït n’a pas non plus approuvé la normalisation, a déclaré Bader Al-Saif, professeur adjoint d’histoire à l’Université du Koweït.

« (Le Koweït) veut savoir quelles sont les conditions, à quoi ressemble la solution politique. Y aura-t-il des élections ? Des excuses? Quoi que ce soit? » il a dit. Malgré ces sceptiques clés, al-Saif dit que Riyad continuera à faire pression pour que Damas travaille pour un « ordre arabe plus robuste et intégré ».

L’une des principales critiques du rapprochement est qu’Assad n’a fait aucune concession à un accord politique pour résoudre le conflit syrien. Sans une résolution crédible, des millions de Syriens qui ont fui à l’étranger – dont beaucoup vers des pays voisins – auront trop peur de rentrer.

QUE SE PASSE-T-IL SUR LE TERRAIN ?

Sur le plan symbolique, le retour de la Syrie dans la ligue signale aux opposants syriens qu’« ils sont livrés à eux-mêmes », a déclaré Slim, et confirme à Damas que sa stratégie de la terre brûlée pendant la guerre a fonctionné.

Mais sur le plan pratique, « un siège à la Ligue arabe n’est pas si puissant », a-t-elle déclaré.

Les sanctions américaines et européennes empêcheront probablement les pays arabes d’investir massivement dans la reconstruction dans un proche avenir.

De nombreux Syriens dans les zones contrôlées par le gouvernement espèrent voir un avantage dans un commerce accru avec le monde arabe pour aider à compenser une crise économique paralysante.

Cela pourrait arriver, a déclaré Alghannam. « S’il y a stabilité, je pense qu’il y aura un afflux d’investissements et de commerce du Golfe avec la Syrie. » Pourtant, a-t-il noté, les relations saoudo-syriennes étaient tendues avant même le conflit syrien, « donc le renforcement de la confiance prendra du temps ».

Une déclaration publiée par la Ligue arabe à l’issue de la réunion de dimanche a suggéré que la poursuite de la réintégration de la Syrie dépendra de l’évolution vers une solution politique au conflit, de la lutte contre le trafic de drogue et de la facilitation du retour des réfugiés. Les pays du Golfe ont également poussé Damas à freiner l’influence iranienne en Syrie.

Maha Yahya, directrice du Carnegie Middle East Center, basé à Beyrouth, a déclaré qu’il était peu probable que la Syrie réponde aux demandes des pays arabes.