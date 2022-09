Qu’y a-t-il derrière le rebond et les actions du Club dans l’actualité

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi. Le marché obtient un rebond de survente Quick Club mentionne : AAPL, LLY, EL 1. Le marché obtient un rebond de survente Les actions américaines se sont redressées après avoir chuté plus tôt mercredi. Les rendements du Trésor se sont repliés de leurs sommets et la livre sterling en baisse s’est stabilisée. Ces décisions sont intervenues alors que les marchés digéraient plus complètement l’annonce de la Banque d’Angleterre concernant l’achat temporaire d’obligations à long terme pour calmer les marchés des changes. Les nouvelles de la BoE soulèveront probablement la question suivante : la Réserve fédérale suspendrait-elle les hausses de taux d’intérêt si la situation aux États-Unis devait encore empirer ? Il convient également de noter que l’oscillateur S & P indiquait un marché boursier encore plus survendu après la clôture du S & P 500 lundi à un nouveau creux du marché baissier. 2. Quick Club mentionne : AAPL, LLY, EL Alors que Bloomberg a cité des sources anonymes selon lesquelles Apple (AAPL) n’augmentera pas la production d’iPhone 14 en raison d’une demande plus faible que prévu, nous prenons cette nouvelle avec un grain de sel. Ajoutant à notre doute est une note de mercredi de Morgan Stanley, qui a appelé le titre “plus d’écorce que de morsure” et a déclaré que le rapport n’impliquait aucun inconvénient pour ses prévisions d’expédition d’iPhone. Les actions Apple étaient toujours en baisse de 3% dans les échanges de mercredi. Les actions de Biogen (BIIB) ont bondi de plus de 35% après que la société et son partenaire japonais Eisai ont déclaré que leur médicament contre la maladie d’Alzheimer avait montré des résultats prometteurs dans une nouvelle étude. Cependant, nous pensons que le traitement expérimental d’Alzheimer d’Eli Lilly (LLY) sera meilleur. Nous conseillons aux investisseurs qui possèdent Biogen de vendre leurs actions et d’acheter Lilly à la place – non seulement pour son travail sur la maladie d’Alzheimer, mais aussi pour son nouveau médicament contre le diabète qui est également testé comme traitement de l’obésité. La hausse de Biogen a également fait grimper les actions de Lilly de plus de 8,5 %. Nous avons ouvert une nouvelle position sur Estee Lauder (EL) mardi. Notre raisonnement pour l’achat est que les ventes de produits de beauté ont été fortes sur les marchés développés, et avec la Chine qui semble rouvrir son économie, nous voyons son activité revenir là-bas, en particulier dans les aéroports. De plus, Estee Lauder a augmenté son activité de commerce électronique et a vu ses marges s’améliorer dans les soins de la peau et les parfums. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, LLY, EL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.