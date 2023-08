Qu’y a-t-il derrière le coup d’État au Niger et comment cela pourrait-il affecter la région ?

Le pays d’Afrique de l’Ouest, riche en uranium et enclavé, est situé dans une région en proie à des coups d’État militaires, à la pauvreté et à l’extrémisme islamiste. Le coup d’État du mois dernier était le cinquième du pays depuis qu’il a obtenu son indépendance de la France en 1960. Washington – inquiet de l’influence décroissante de l’Occident en Afrique et de deux bases militaires américaines au Niger – a appelé à la restauration de la démocratie et a suspendu la coordination de la sécurité et l’aide financière.