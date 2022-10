Qu’y a-t-il derrière l’augmentation inquiétante du VRS dans les hôpitaux pour enfants américains ? – Section locale de Shaw

Les hôpitaux pour enfants de certaines régions des États-Unis constatent une recrudescence d’une maladie respiratoire courante qui peut causer de graves problèmes respiratoires aux bébés.

Les cas de VRS ont chuté de façon spectaculaire il y a deux ans lorsque la pandémie a fermé des écoles, des garderies et des entreprises. Avec l’assouplissement des restrictions à l’été 2021, les médecins ont vu une augmentation alarmante dans ce qui est normalement un virus d’automne et d’hiver.

Maintenant, c’est de retour. Et les médecins se préparent à la possibilité que le VRS, grippe et COVID-19[feminine] pourraient se combiner pour stresser les hôpitaux.

“J’appelle cela une urgence”, a déclaré le Dr Juan Salazar de l’hôpital pour enfants du Connecticut, où le VRS a provoqué un brassage de patients dans des salles de jeux et d’autres espaces qui ne sont normalement pas utilisés pour les lits. L’institution a exploré l’utilisation d’un hôpital de campagne de la Garde nationale, mais a mis de côté cette option pour le moment.

Un regard sur le RSV et ce que la récente flambée peut signifier :

QU’EST-CE QUE LE VRS ?

Il représente le virus respiratoire syncytial, une cause fréquente de symptômes légers de type rhume tels que l’écoulement nasal, la toux et la fièvre. Presque tous les enfants américains attrapent normalement une infection par le VRS à l’âge de 2 ans.

Les personnes infectées sont généralement contagieuses pendant trois à huit jours. Les bébés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent transmettre le VRS jusqu’à quatre semaines. Il n’y a pas de vaccin pour cela, bien que plusieurs candidats soient en test.

QUI AFFECTE-T-IL ?

Tout le monde peut contracter le VRS. Mais il cause le plus de menaces pour les nourrissons, les personnes âgées et les autres personnes vulnérables, qui peuvent contracter de graves infections des voies respiratoires et des poumons.

Chez les enfants américains de moins de 5 ans, le VRS conduit généralement à 58 000 hospitalisations et jusqu’à 500 décès en un an.

Chez les adultes de 65 ans et plus, le VRS cause 177 000 hospitalisations et 14 000 décès par an.

Pour les bébés, la difficulté à respirer peut interférer avec l’alimentation. “Et c’est vraiment à ce moment-là que nous commençons à nous inquiéter”, a déclaré le Dr Melanie Kitagawa du Texas Children’s Hospital à Houston, où plus de 40 enfants ont le VRS.

«Ils respirent vite, respirent profondément. Nous les voyons utiliser les muscles de leur poitrine pour les aider à respirer », a déclaré Kitagawa. “Ce sont des enfants qui ont du mal à prendre un biberon parce que leur respiration est impactée et qu’ils ne peuvent pas coordonner les deux à la fois.”

POURQUOI Y A-T-IL UNE AUGMENTATION MAINTENANT ?

Le virus rencontre une population très vulnérable de bébés et d’enfants qui ont été à l’abri des insectes courants pendant les fermetures pandémiques.

Les systèmes immunitaires pourraient ne pas être aussi préparés à combattre le virus après plus de deux ans de masquage, ce qui offrait une protection, selon le Dr Elizabeth Mack de l’Université médicale de Caroline du Sud.

“La Caroline du Sud se noie dans le RSV”, a déclaré Mack dans un communiqué de presse. La poussée est arrivée plus tôt cette année que la normale, a-t-elle déclaré.

Pour les bébés, leurs mères peuvent ne pas avoir été infectées par le VRS pendant la grossesse, ce qui aurait pu donner aux enfants une certaine immunité.

Les responsables américains de la santé ont noté une augmentation ce mois-ci des rapports nationaux sur les maladies respiratoires, ce qui, selon eux, est au moins en partie dû à la propagation précoce de la grippe dans une grande partie du Sud.

La semaine dernière, plus de 7 000 tests sont revenus positifs pour le VRS, selon les chiffres du CDC. C’est plus que lors des vagues précédentes.

EXISTE-T-IL UN TRAITEMENT ?

Il n’y a pas de traitement spécifique, il s’agit donc de gérer les symptômes et de laisser le virus suivre son cours. Les médecins peuvent prescrire des stéroïdes oraux ou un inhalateur pour faciliter la respiration.

Dans les cas graves, les patients hospitalisés peuvent recevoir de l’oxygène, un tube respiratoire ou un ventilateur.

QUE RECOMMANDENT LES MEDECINS ?

Prévenez la propagation des virus en vous lavant soigneusement les mains et en restant à la maison lorsque vous êtes malade.

Pendant la saison du VRS, une injection d’un médicament à base d’anticorps est parfois prescrite pour protéger les prématurés et autres bébés très vulnérables.

Si vous craignez que votre enfant ait un grave problème respiratoire, “n’hésitez pas” à vous rendre aux urgences ou à appeler le 911, a déclaré le Dr Russell Migita du Seattle Children’s Hospital, où le VRS est en augmentation.

Pour les problèmes médicaux moins graves, a déclaré Migita, appelez votre fournisseur de soins de santé habituel pour obtenir des conseils, utilisez la télésanté ou rendez-vous aux urgences.

À Chicago samedi, le Dr Juanita Mora a vu une famille de cinq enfants tous atteints de VRS, allant d’un enfant de 3 ans à un adolescent. Craignant ce qui l’attend cet hiver, elle dit à tout le monde de se faire vacciner contre la grippe et un rappel COVID-19.

“Nous ne voulons pas d’un triple coup dur, d’une triple pandémie”, a déclaré Mora.

Le journaliste d’Associated Press/Report for America, James Pollard, a contribué depuis Columbia, en Caroline du Sud. AP Medical Writer Mike Stobbe a contribué.

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

