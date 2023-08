Qu’y a-t-il derrière l’accord de principe américano-iranien impliquant des prisonniers et des fonds gelés

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Les États-Unis et l’Iran sont parvenus à un accord de principe cette semaine qui verra finalement cinq Américains détenus en Iran et un nombre inconnu d’Iraniens emprisonnés aux États-Unis libérés après avoir gelé des milliards de dollars d’actifs iraniens sont transférés de banques en Corée du Sud vers le Qatar.

L’accord complexe – qui a été conclu après des mois de négociations indirectes entre des responsables américains et iraniens – a été annoncé jeudi lorsque l’Iran a transféré quatre des cinq Américains de la prison à l’assignation à résidence. Le cinquième Américain avait déjà été assigné à résidence.

Les détails du transfert d’argent, le moment de son achèvement et la libération finale des prisonniers américains et iraniens restent flous. Cependant, les responsables américains et iraniens disent qu’ils pensent que l’accord pourrait être conclu d’ici la mi-septembre à la fin septembre.

Un aperçu de ce que l’on sait de l’accord.

QU’Y A-T-IL DEDANS ?

Dans le cadre de l’accord de principe, les États-Unis ont donné leur accord à la Corée du Sud pour convertir les avoirs iraniens gelés détenus dans la devise sud-coréenne, le won, en euros.

Cet argent serait ensuite envoyé au Qatar, un petit pays riche en énergie de la péninsule arabique qui a joué un rôle de médiateur dans les pourparlers. Le montant de Séoul pourrait se situer entre 6 et 7 milliards de dollars, selon les taux de change. L’argent représente l’argent que la Corée du Sud devait à l’Iran – mais n’avait pas encore payé – pour le pétrole acheté avant que l’administration Trump n’impose des sanctions sur de telles transactions en 2019.

Les États-Unis soutiennent qu’une fois au Qatar, l’argent sera détenu sur des comptes restreints et ne pourra être utilisé que pour des biens humanitaires, tels que des médicaments et de la nourriture. Ces transactions sont actuellement autorisées en vertu des sanctions américaines visant la République islamique en raison de l’avancement de son programme nucléaire.

Certains en Iran ont contesté l’affirmation américaine, affirmant que Téhéran aura un contrôle total sur les fonds. Le Qatar n’a pas commenté publiquement la manière dont il surveillera le décaissement de l’argent.

En échange, l’Iran doit libérer les cinq Irano-Américains détenus comme prisonniers dans le pays. Actuellement, ils sont sous garde dans un hôtel de Téhéran, selon un avocat basé aux États-Unis qui défend l’un d’eux.

POURQUOI CELA PRENDRA-T-IL SI LONGTEMPS ?

L’Iran ne veut pas des avoirs gelés en won sud-coréen, qui sont moins convertibles que l’euro ou le dollar américain. Les responsables américains affirment que si la Corée du Sud est d’accord avec le transfert, elle craint que la conversion simultanée de 6 ou 7 milliards de dollars de wons dans d’autres devises n’affecte négativement son taux de change et son économie.

Ainsi, la Corée du Sud procède lentement, convertissant de plus petites quantités d’actifs gelés pour le transfert éventuel à la banque centrale du Qatar. De plus, au fur et à mesure que l’argent est transféré, il doit éviter de toucher le système financier américain où il pourrait faire l’objet de sanctions américaines. Ainsi, une série compliquée et chronophage de virements via des banques de pays tiers a été organisée.

« Nous avons beaucoup travaillé avec les Sud-Coréens à ce sujet et rien n’empêche le transfert du compte de la Corée du Sud vers le Qatar », a déclaré vendredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby.

À Doha, le ministre d’État du Qatar, Mohammed Abdulaziz al-Khulaifi, a déclaré : « Ce que nous avons réalisé dans cet accord reflète la confiance de ces parties dans l’État du Qatar en tant que médiateur neutre et partenaire international dans la résolution des différends internationaux par des moyens pacifiques. Il n’a pas expliqué comment l’argent serait contrôlé.

QUI SONT LES IRANO-AMÉRICAINS DÉTENUS ?

L’identité de trois des cinq prisonniers a été rendue publique. Reste à savoir qui sont les deux autres. Le gouvernement américain les a décrits comme voulant garder leur identité privée et l’Iran ne les a pas nommés non plus.

Les trois connus sont Siamak Namazi, qui a été arrêté en 2015 puis condamné à 10 ans de prison pour des accusations d’espionnage internationalement critiquées. Un autre est Emad Sharghi, un capital-risqueur purgeant une peine de 10 ans.

Le troisième est Morad Tahbaz, un écologiste anglo-américain d’origine iranienne qui a été arrêté en 2018 et a également été condamné à 10 ans de prison.

Ceux qui plaident pour leur libération les décrivent comme détenus à tort et innocents. L’Iran a utilisé des prisonniers ayant des liens avec l’Occident comme monnaie d’échange dans les négociations depuis la révolution islamique de 1979.

POURQUOI CETTE AFFAIRE EST-ELLE EN VIGUEUR MAINTENANT ?

Pour l’Iran, des années de sanctions américaines après le retrait de l’ancien président américain Donald Trump de l’accord nucléaire de 2015 avec les puissances mondiales ont écrasé son économie déjà anémique.

Les revendications précédentes de progrès dans les pourparlers sur les avoirs gelés n’ont fourni que des impulsions à court terme à la monnaie entravée du rial iranien.

Le déblocage de cet argent, même s’il n’est versé que dans des circonstances strictes, pourrait donner un coup de fouet à l’économie.

Pour les États-Unis, l’administration du président Joe Biden a tenté de faire revenir l’Iran dans l’accord, qui s’est effondré après le retrait de Trump en 2018. L’année dernière, les pays impliqués dans l’accord initial ont proposé à Téhéran ce qui a été décrit comme leur dernière et meilleure feuille de route pour rétablir l’accord. L’Iran ne l’a pas accepté.

Pourtant, les faucons iraniens au Congrès et les critiques extérieurs de l’accord nucléaire de 2015 ont critiqué le nouvel arrangement. L’ancien vice-président Mike Pence et le républicain de haut rang de la commission sénatoriale des relations étrangères, le sénateur Jim Risch, ainsi que l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, ont tous comparé le transfert d’argent au paiement d’une rançon et ont déclaré que l’administration Biden encourage l’Iran à continuer à faire des prisonniers.

LES ÉTATS-UNIS VONT-ILS LIBÉRER LES PRISONNIERS IRANIENS DÉTENUS EN AMÉRIQUE ?

Vendredi, le ministère iranien des Affaires étrangères a tenu à faire remonter ces prisonniers. Les responsables américains ont refusé de commenter qui ou combien de prisonniers iraniens pourraient être libérés dans un accord final. Mais les médias iraniens ont par le passé identifié plusieurs prisonniers avec des affaires liées à des violations des lois américaines sur l’exportation et des restrictions sur les relations commerciales avec l’Iran.

Ces violations présumées comprennent le transfert d’argent via le Venezuela et la vente d’équipements à double usage qui, selon les États-Unis, pourraient être utilisés dans les programmes militaires et nucléaires de l’Iran.

CELA SIGNIFIE-T-IL QUE LES TENSIONS IRAN-AMÉRICAINES S’APPARISSENT ?

Non. En dehors des tensions autour de l’accord nucléaire et des ambitions atomiques de l’Iran, une série d’attaques et de saisies de navires au Moyen-Orient sont attribuées à Téhéran depuis 2019.

Le Pentagone envisage un plan visant à embarquer des troupes américaines pour garder les navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz, par lequel passent 20% de toutes les expéditions de pétrole en provenance du golfe Persique.

Un important déploiement de marins et de marines américains, aux côtés de F-35, F-16 et autres avions, est également en cours dans la région. Pendant ce temps, l’Iran fournit à la Russie les drones porteurs de bombes que Moscou utilise pour cibler des sites en Ukraine au milieu de sa guerre contre Kiev.

___

Lee a rapporté de Washington.

Jon Gambrell et Matthew Lee, l’Associated Press