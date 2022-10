Qu’y a-t-il derrière la récente activité de missiles de Kim Jong Un ? Les experts pèsent

SÉOUL, Corée du Sud – La Corée du Nord a lancé dimanche deux missiles balistiques à courte portée vers sa côte est. C’était le 23e tour de ses tests de missiles balistiques cette année et le septième depuis le 25 septembre. Avec les tests, les analystes sont occupés à travailler sur les raisons pour lesquelles Kim Jong Un a intensifié ses actions.

“La Corée du Nord considère les États-Unis comme la plus grande menace militaire, excluant ainsi les États-Unis de la péninsule coréenne est le plus grand objectif de sécurité de la Corée du Nord”, a déclaré Yang Wook, chercheur associé à l’Asan Institute for Policy Studies à Séoul. Yang a également ajouté que la Corée du Nord pourrait se sentir menacée par le déploiement de l’USS Ronald Reagan dans les eaux orientales de la Corée du Sud, provoquant davantage de lancements de missiles pour répondre aux exercices militaires conjoints Corée du Sud-États-Unis.

À la suite de la reprise par le Nord de son essai de missiles balistiques à longue portée, les États-Unis ont redéployé leur porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan dans les eaux au large de la côte est de la Corée du Sud la semaine dernière. Il a été déployé fin septembre pour des exercices militaires conjoints avec la marine sud-coréenne, marquant le premier exercice militaire conjoint Corée du Sud-États-Unis impliquant le porte-avions depuis 2017.

KIM JONG UN DE LA CORÉE DU NORD A SUPERVISÉ LA FORMATION MILITAIRE NUCLÉAIRE TACTIQUE

Depuis l’entrée en fonction du président Biden, la Corée du Nord a testé ses missiles balistiques avancés, notamment son missile balistique intercontinental (ICBM), son missile balistique lancé par sous-marin (SLBM) et son missile hypersonique.

Dans le cadre de l’auto-moratoire de Kim Jong Un sur ses essais ICBM et nucléaires, la Corée du Nord n’avait pas testé de missiles balistiques aussi puissants de 2018 à 2019, lorsque Kim négociait avec l’ancien président Trump et le président sud-coréen Moon Jae-in. Cependant, depuis que Trump a refusé d’accepter l’offre de Kim de dénucléariser son pays avec la levée partielle des sanctions économiques dévastatrices lors du sommet de Hanoï en 2019, Kim a publiquement annulé son auto-moratoire et a repris les tests de ses puissants missiles.

Depuis lors, la Corée du Nord est à nouveau isolée de la communauté internationale. Washington et Séoul ont constamment tendu la main à Pyongyang pour rétablir les pourparlers nucléaires dans l’impasse, mais il est resté silencieux et a testé des missiles à plusieurs reprises. Bien qu’il ne soit pas nécessairement surprenant de voir la Corée du Nord tirer des missiles vers sa côte est, les observateurs cherchent à savoir pourquoi elle a mené la septième série d’essais de missiles balistiques au cours des deux dernières semaines.

La principale justification de la récente série de lancements de missiles du Nord est liée aux exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud.

L’Agence centrale de presse coréenne (KCNA), l’un des principaux médias nord-coréens contrôlés par l’État, a rapporté lundi que Kim Jong Un avait guidé les exercices des unités de l’armée populaire coréenne pour l’utilisation d’armes nucléaires tactiques.

UN PORTE-PORTE AMÉRICAIN À PUISSANCE NUCLÉAIRE REJOINT LES NAVIRES DE GUERRE DE LA CORÉE DU SUD POUR DES EXERCICES APRÈS LE LANCEMENT DE MISSILES EN CORÉE DU NORD

“Les mouvements militaires occupés des ennemis sont également concentrés en ce moment, et de tels actes constants, intentionnels et irresponsables des régimes américains et sud-coréens d’escalade de la tension ne feront qu’inviter notre plus grande réaction, et nous surveillons toujours et strictement la crise de la situation”, aurait déclaré Kim dans le rapport de KCNA.

Kim a également déclaré qu’il n’avait “pas de contenu pour le dialogue avec les ennemis et ne ressentait aucune nécessité de le faire”, car Séoul et Washington ont posé des “menaces militaires” à son pays tout en parlant de “dialogue et de négociation”.

“Nous surveillerions attentivement les conditions de sécurité instables dans la péninsule coréenne et tous les mouvements militaires des ennemis, qui ne peuvent être ignorés, et prendrions fermement toutes les contre-mesures militaires si nécessaire”, a déclaré Kim.

Korean Central News a également publié un communiqué de presse d’un porte-parole du ministère de la Défense nationale le 8 octobre.

Le porte-parole a qualifié le redéploiement de l’USS Ronald Reagan “d’événement d’éclaboussures négatives considérablement énormes pour la situation régionale” et a déclaré que son armée “se rapproche sérieusement de l’évolution extrêmement inquiétante de la situation actuelle”.

QUE VEUT KIM JONG UN DE LA CORÉE DU NORD DE L’ADMINISTRATION BIDEN?

Pyongyang a considéré les exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis comme des répétitions pour une “invasion”. C’est aussi l’une des soi-disant «politiques hostiles» que la Corée du Nord a exigée de la fin des États-Unis.

Le test de missile du Nord le 25 septembre a été effectué un jour avant le début des exercices conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis impliquant l’USS Ronald Reagan. À la lumière de ses lancements de missiles balistiques en tant que mesure « donnant-donnant » contre les exercices, la Corée du Nord présentera probablement des missiles plus avancés lorsque l’ampleur des exercices s’élargira.

Hormis son lancement de missile balistique intermédiaire le 4 septembre, tous les autres ont été des SRBM. Compte tenu de la portée des SRBM, ils ne ciblaient pas le continent américain. Cependant, cela ne signifie pas que la Corée du Nord ne menace pas la sécurité des États-Unis.

“Prendre la Corée du Sud, le Japon et Guam en otage de ses armes nucléaires tactiques est l’objectif principal des essais de missiles de la Corée du Nord”, a déclaré Park Won-gon, professeur d’études nord-coréennes à l’Université Ewha Womans de Séoul.

Park a également ajouté que la Corée du Nord tentait d’équilibrer ses capacités nucléaires asymétriques avec les États-Unis en développant ses armes nucléaires tactiques, plutôt que de posséder les capacités de ses armes nucléaires stratégiques pour cibler le continent américain.