Jack m’a expliqué pourquoi nous devrions prêter attention à un combat entre deux géants de la technologie et quelle entreprise a raison. Alerte spoiler: ils sont tous les deux un peu corrects et un peu dégoûtants.

Apple dit vouloir que les gens aient le choix de participer à ce système de collecte d’informations. Facebook affirme que ces publicités contribuent à rendre Internet gratuit pour tous. Ces deux entreprises ont une vision incompatible de l’avenir de la vie numérique et elles ne s’aiment vraiment pas, comme l’ont détaillé mes collègues Mike Isaac et Jack Nicas.

Actuellement, Facebook et les entreprises aiment suivre la façon dont les gens utilisent leur téléphone, collectant des informations telles que la fréquence à laquelle ils ouvrent leur application de yoga et ce qu’ils achètent chez Target. Facebook utilise ensuite ces informations pour aider les entreprises à cibler leurs publicités.

Shira: Que fait cette nouvelle fonctionnalité iPhone et pourquoi Facebook en est-il si fou?

Jack: Avec la dernière mise à jour du logiciel iPhone, les entreprises et les annonceurs doivent demander une autorisation explicite – sous la forme de messages oui ou non qui apparaissent à l’écran – pour suivre les personnes d’une application à une autre.

De nombreuses sociétés d’applications, y compris Facebook, ont prédit qu’un grand nombre de personnes diront non. Et cela signifie que les entreprises qui comptent sur la diffusion d’annonces en ligne auprès des internautes peuvent avoir moins de données pour affiner les publicités en fonction de notre activité et de nos intérêts.

Pourquoi les gens devraient-ils se soucier de cette longue boeuf entre Apple et Facebook?

Le gagnant pourrait décider de la forme de l’Internet grand public à l’avenir. Le point de vue d’Apple est que les gens devraient payer une prime, souvent à Apple, pour vivre une expérience privée et sûre dans les espaces numériques. La position de Facebook est qu’Internet doit rester ouvert et gratuit, et que les annonceurs ont rendu cela possible.

Alors, qui a raison: Apple ou Facebook?

Chaque entreprise a un point, et chacune est également hypocrite.

Facebook a raison de dire que des milliards de personnes ont pu accéder aux réseaux sociaux, aux e-mails, aux actualités et aux divertissements parce qu’elles sont payées par des publicités. Le message de l’entreprise est que ce système a besoin de données sur nous pour faire de la publicité de manière efficace et efficiente.

Et Apple a raison de dire que la publicité numérique fonctionne en grande partie sans le véritable consentement ou la connaissance des gens.