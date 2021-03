Cours de mathématiques pour votre enfant (et vous): Le Wall Street Journal explique certaines des applications et services éducatifs qui peuvent aider les familles à faire leurs devoirs de mathématiques , leçons et tutorat. Un exemple: vous pouvez prendre une photo d’une équation mathématique et Photomath crachera la réponse avec des instructions sur la façon de la résoudre.

