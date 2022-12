Qu’y a-t-il derrière la crise politique au Pérou ? Qui sont les joueurs ? Et que pourrait-il se passer ensuite ?

Le Pérou est en proie à des protestations et à des intrigues politiques depuis l’éviction de son ancien président, Pedro Castillo, au début du mois.

Les forces de sécurité du pays sud-américain ont imposé l’état d’urgence pendant 30 jours, interdisant les manifestations, restreignant la liberté de mouvement et permettant à la police de fouiller les maisons sans mandat.

Les protestations et les barrages routiers se sont toutefois poursuivis. Au moins 17 personnes ont été tuées dans les manifestations jusqu’à présent, selon les autorités péruviennes.

Les opposants de Castillo disent qu’il a été destitué de manière constitutionnelle après avoir outrepassé son autorité en essayant de dissoudre le congrès du pays avant une tentative de destitution par les législateurs.

Les partisans de l’ancien dirigeant syndical affirment qu’il a été injustement destitué et emprisonné par l’establishment politique du pays, arguant qu’il devrait être autorisé à continuer à gouverner ou que de nouvelles élections devraient avoir lieu.

Les forces de sécurité ont arrêté jeudi un partisan du président péruvien déchu Pedro Castillo, sur la route panaméricaine du Nord à Chao, au Pérou. Le nouveau gouvernement péruvien a déclaré une urgence nationale de 30 jours au milieu de violentes manifestations après l’éviction de Castillo, suspendant les droits à la “sécurité personnelle et à la liberté” dans toute la nation andine. (Hugo Curotto/Associated Press)

La nation andine est le deuxième exportateur mondial de cuivre, mais elle est en proie à des inégalités structurelles et à la pauvreté.

CBC News décompose la crise politique du Pérou, comment le pays en est arrivé là et ce qui pourrait arriver ensuite.

Qui est aux commandes maintenant ?

Dina Boluarte, qui a été vice-présidente de Castillo, a prêté serment le 7 décembre, le jour même où Castillo a été évincé.

Elle est la première femme présidente du pays et n’était pas une politicienne particulièrement en vue avant d’accéder au pouvoir.

Alors que les troubles se poursuivent et que la police exerce des pouvoirs étendus, l’emprise de Boluarte sur le gouvernement semble tendue.

Plus de 70% des Péruviens désapprouvent l’accession de Boluarte à la présidence, selon les données d’un sondage citées par le journal local La République. Quarante-quatre pour cent ont approuvé les tentatives de Castillo de fermer le congrès, selon le même sondage.

La présidente péruvienne Dina Boluarte, au centre, et les membres du cabinet nouvellement nommés se réunissent pour une photo de groupe après leur prestation de serment, au palais du gouvernement à Lima le 10 décembre. (Guadalupe Pardo/Associated Press)

Deux ministres du cabinet, la ministre de l’Éducation Patricia Correa et le ministre de la Culture Jair Perez, ont démissionné face à la violence continue depuis l’éviction de Castillo.

“La violence de l’État ne peut pas être disproportionnée et causer la mort”, a déclaré Correa via Twitter vendredi.

Qui est l’ancien président Pedro Castillo ?

Castillo était un outsider politique qui dirigeait un syndicat d’enseignants ruraux dans l’une des régions les plus pauvres du Pérou avant de remporter la présidence lors d’un second tour en 2021.

Il a fait campagne sur la réduction des inégalités, l’amélioration de l’inclusion sociale et la lutte contre la corruption. Son message a touché les communautés rurales pauvres et autochtones qui avaient été largement laissées pour compte par le boom économique péruvien tiré par l’exploitation minière.

Castillo est présenté lors d’une conférence de presse au palais présidentiel de Lima, la capitale du Pérou, le 11 octobre. Aujourd’hui, il est incarcéré et fait l’objet d’une enquête pour “rébellion et complot”. (Martin Mejia/Associated Press)

Les rivaux ont peint Castillo comme un radical marxiste; il a été élu avec une marge de moins de 50 000 voix.

Au pouvoir, de nombreux analystes considéraient l’homme de 53 ans comme un leader largement inefficace. Ses collègues législateurs ont tenté de le destituer à trois reprises avant qu’il ne tente de dissoudre le Congrès, et il a passé une grande partie de son mandat à lutter contre les défis d’autres politiciens plutôt qu’à livrer les résultats promis.

Où est Castillo maintenant ?

Aujourd’hui, Castillo se trouve dans une cellule de prison en détention provisoire alors qu’il fait l’objet d’une enquête pour “rébellion et complot”.

Ses partisans, qui manifestent et bloquent les routes, jugent cela profondément injuste.

“Cela n’aurait pas dû arriver”, a déclaré un manifestant pro-Castillo à CBC Le National. “Il a été kidnappé. Notre douleur est due à cette injustice.”

Que disent les autres pays de l’éviction de Castillo ?

Certains pays d’Amérique du Sud, en particulier ceux qui ont des gouvernements de gauche, dont le Mexique, l’Argentine, la Colombie et la Bolivie, se sont alignés en faveur de Castillo.

Le Chili, qui est gouverné par un dirigeant de gauche, et le nouveau président du Brésil ont déclaré que Castillo avait été renversé par des moyens constitutionnels légitimes.

Le Canada, l’Union européenne et les États-Unis ont soutenu le nouveau gouvernement et critiqué Castillo.

Les Nations Unies et l’Organisation des États américains ont toutes deux accepté la transition comme légitime et ont reconnu le nouveau gouvernement, a rapporté Evan Dyer de CBC.

L’ONU, cependant, a exprimé sa “profonde inquiétude” face aux informations faisant état de décès lors de manifestations et de la détention de mineurs impliqués dans des manifestations.

La police arrive jeudi à Arequipa, au Pérou, pour nettoyer les débris d’une autoroute, placés par des partisans de Castillo protestant contre sa détention. (Fredy Salcedo/Associated Press)

Quel est l’impact des troubles sur le tourisme ?

Avec des sites historiques tels que Machu Picchu et la ville coloniale de Cusco, ainsi qu’une scène gastronomique naissante, le Pérou est devenu une destination touristique populaire.

Affaires mondiales Canada recommande aux voyageurs “faire preuve d’une grande prudence en raison de la criminalité, des conflits sociaux et des grèves.”

Il a également déconseillé les voyages non essentiels dans quatre régions – Arequipa; Cusco, y compris la Vallée Sacrée et le Machu Picchu ; I CA; et Puno — en raison de “manifestations violentes liées à la situation politique”.

Certaines de ces zones sont des attractions touristiques populaires. Plus de 3 900 Canadiens se trouvaient dans le pays vendredi, et beaucoup n’ont pas pu partir.

“Nous nous sentons le plus en sécurité lorsque nous sommes à l’hôtel et nous n’allons pas très loin”, a déclaré la touriste canadienne Jennifer Korver. Le National d’Arequipa, foyer de troubles dans le sud du pays.

Des policiers montent la garde sur la Plaza de Armas, une attraction touristique populaire du centre-ville de Cusco, au Pérou, en 2020. (Martin Mejia/Associated Press)

Que se passe-t-il ensuite ?

Pour l’instant, les troubles semblent devoir se poursuivre. Boluarte est devenu le sixième président du Pérou en autant d’années. Les partisans de Castillo réclamaient sa réintégration ou au moins de nouvelles élections.

Après avoir initialement suggéré qu’elle devrait être en mesure de terminer le mandat de 3,5 ans restant de Castillo, Boluarte a récemment suggéré d’organiser de nouvelles élections en décembre 2023. Cela n’excitera peut-être pas les critiques.

Certains analystes affirment que les troubles politiques plus larges au Pérou nécessitent des solutions plus profondes. Certains ont suggéré une nouvelle constitution; d’autres disent que le pays a besoin de partis politiques mieux structurés pour permettre aux gouvernements de durer plus longtemps et de faire avancer les choses.

“C’est le dernier cycle de ce long cycle d’instabilité”, a déclaré Patrick Clark, professeur à l’Université York de Toronto qui étudie le pays. Le National des troubles récents. “Je pense que ces manifestations sont hors de cette exacerbation que les gens ont.”