Qu’y a-t-il de pire que le premier ministre Kenney qualifiant de « folle » la grande idée de Danielle Smith? Son idée

Cette chronique est l’opinion de Duane Bratt, politologue à l’Université Mount Royal de Calgary. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Le premier ministre Jason Kenney a pataugé dans le concours pour reprendre son travail et son parti, en avertissant que la loi sur la souveraineté proposée par Danielle Smith, perçue comme la favorite, ferait de l’Alberta une « risée ».

Le projet de loi du candidat à la direction de l’UCP aurait même du mal à devenir loi, a déclaré Kenney lors de son émission de radio du week-end, car il ignorerait et violerait la Constitution d’une manière sans précédent. Le but de la loi, selon ses propres termes : « Ne pas appliquer les lois du pays, y compris les lois fédérales, dont le Code criminel, qui est fou .”

Kenney a amplifié sa critique lors d’une conférence de presse lundi sur la façon d’inciter les gens de Toronto et de Vancouver à déménager en Alberta. Il a juxtaposé la vantardise des prix du logement plus bas de la province, des trajets plus courts et une meilleure qualité de vie avec des avertissements selon lesquels la Sovereignty Act ferait de l’Alberta un terrain vague de crise constitutionnelle et de peur des investisseurs. Je me demande ce que pensent les Torontois et les Vancouvérois?

Smith a répondu à la critique de Kenney en disant “le premier ministre et autres “experts” devraient réserver leur opinion sur cette législation jusqu’à ce qu’ils puissent réellement la lire en premier.”

En tant que politologue qui étudie de près la politique albertaine, je fais partie de ces “experts” qui, selon Smith, devraient s’abstenir de commenter jusqu’à ce qu’elle devienne première ministre et rédige le projet de loi.

REGARDER | Jason Kenney analyse la proposition de loi sur la souveraineté de Danielle Smith : Jason Kenney dénonce la plate-forme du candidat en lice pour le remplacer au poste de premier ministre de l’Alberta Jason Kenney pèse dans la bataille politique pour lui succéder en tant que premier ministre de l’Alberta, attaquant l’idée d’une loi sur la souveraineté de l’Alberta lancée par l’un des principaux prétendants. Mais certains des membres de son propre parti repoussent.

Smith soutient essentiellement que les promesses politiques ne devraient pas être débattues pendant une campagne à la direction. Cela rappelle la gaffe de Kim Campbell lors de la campagne fédérale de 1993 selon laquelle “une élection n’est pas le moment de discuter de questions sérieuses”.

Il est temps de discuter de problèmes sérieux

Alors que cet argument est évidemment ridicule, l’idée de Smith est encore plus ridicule. La Sovereignty Act permettrait à l’Alberta d’annuler les lois fédérales et de refuser d’appliquer les décisions des tribunaux et les décisions réglementaires auxquelles le gouvernement provincial s’oppose.

C’est la pièce maîtresse de sa campagne; sa priorité du premier jour. Smith a prononcé des discours à ce sujet, son public de rassemblement l’a applaudi, elle a publié un plateforme vidéo le décrivant, et basé sur une plus grande « Stratégie de l’Alberta libre » document de politique un groupe sorti des mois plus tôt.

Mais, apparemment, alors qu’elle veut que les partisans prennent au sérieux la loi sur la souveraineté (telle qu’elle est présentée), les critiques doivent retenir leur feu jusqu’à ce que les points délicats soient officialisés dans un projet de loi.

Avoir des experts juridiques, constitutionnels et politiques externes pour évaluer la loi sur la souveraineté et expliquer ses ramifications potentielles est important pour les membres de l’UCP. avant de ils ont voté.

Il y a un consensus parmi ces experts que la Sovereignty Act est inconstitutionnelle, violerait la primauté du droit et plongerait l’Alberta et le Canada dans une crise constitutionnelle. Si l’on se base sur l’expérience du Québec dans les années 1970, cela conduirait également à l’incertitude des investisseurs et à la fuite des capitaux.

L’ancien député provincial Rob Anderson, à gauche, a traversé le parquet des conservateurs à Wildrose lorsque Danielle Smith était chef, puis est revenu aux conservateurs aux côtés de Smith en 2014. Il est l’un des cerveaux derrière son projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta. (Radio-Canada)

Et ce ne sont pas seulement les critiques qui affirment que la loi sur la souveraineté serait inconstitutionnelle. Certains architectes disent la même chose. Rob Anderson, l’ancien député provincial et actuel président de campagne de Smith, a déclaré qu’Ottawa ne peut pas obliger le gouvernement albertain à appliquer des décisions qu’il n’aime pas. « Et qu’est-ce qu’ils vont faire ? Peut-être envoyer l’armée ?”

Barry Cooper, un politologue qui a développé la stratégie avec Anderson et l’avocat Derek From, a fait valoir qu’il « serait inconstitutionnel ! En effet, c’est tout l’intérêt.”

Ainsi, les partisans et les critiques de la loi sur la souveraineté conviennent qu’elle est inconstitutionnelle. Là où ils diffèrent, c’est que les critiques appuient la primauté du droit et soutiennent que s’il y a des intrusions fédérales dans la compétence provinciale, il existe des recours juridiques. Les partisans de la Loi sur la souveraineté rejettent la primauté du droit parce que Trudeau et les libéraux fédéraux sont mauvais.

Là où Smith a raison, c’est de critiquer Kenney pour son ingérence dans la course à la direction de l’UCP. Le 18 mai, Kenney a annoncé son intention de démissionner après avoir obtenu une faible majorité lors de l’examen de la direction de l’UCP, mais s’est engagé à rester chef et premier ministre jusqu’à ce qu’un remplaçant soit choisi.

Le premier ministre sortant

De nombreux “experts”, dont moi-même, ont averti que c’était politiquement dangereux. Au lieu que le caucus de l’UCP nomme un premier ministre comme intérimaire, un rôle que Dave Hancock a effectivement joué à la suite de la démission d’Alison Redford en 2014, Kenney resterait.

Il était également catégorique sur le fait qu’il ne serait pas un gardien, mais avait un programme inachevé qu’il voulait faire. Cela signifiait qu’il y avait un conflit inévitable entre un premier ministre en exercice et une course à la direction en cours.

Kenney a raison dans son évaluation de la loi sur la souveraineté. Il ne s’agit pas simplement d’un débat politique ordinaire. Si elle était adoptée, cette loi plongerait l’Alberta dans une crise constitutionnelle et équivaudrait à se séparer du Canada.

Tout premier ministre aurait l’obligation de s’exprimer. Mais Kenney, étant donné que près de la moitié de tous les membres de l’UCP l’ont rejeté en mai et que tous les candidats à la direction (à l’exception de Travis Toews) se présentent contre son bilan, n’est pas la bonne personne pour s’exprimer.

Ironiquement, son intervention contre Smith pourrait, en fait, l’aider à devenir leader, car ses partisans seront encore plus animés par leur colère envers Kenney. Comme on l’a dit à l’époque, Kenney aurait dû démissionner complètement en mai.