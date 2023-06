Qu’y a-t-il dans votre WhatsApps Rishi ? Le Premier ministre invité à remettre les messages Covid

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a été invité à remettre ses propres messages WhatsApp à l’enquête Covid afin que les décisions cruciales sur la pandémie, y compris le programme Eat Out to Help Out, puissent être examinées.

Des familles endeuillées et des partis d’opposition ont accusé le Premier ministre de tenter de « se protéger » et de « bloquer la vérité » en lançant une action en justice pour empêcher la diffusion des messages de Boris Johnson avec lui et des dizaines d’autres ministres.

La présidente de l’enquête, la baronne Hallett, a clairement indiqué qu’elle souhaitait sonder l’impact de Eat Out to Help Out – la décision de M. Sunak de réduire les repas et de stimuler le commerce de la restauration après le premier verrouillage.

Covid-19 Bereaved Families for Justice UK a déclaré que M. Sunak devrait remettre tous ses propres messages WhatsApp liés à la politique pandémique – y compris le programme de congé et les prêts de « rebond » pour les entreprises – aussi embarrassants qu’ils puissent s’avérer.

Rivka Gottlieb, membre du groupe, a déclaré L’indépendant: « On dirait que Sunak se protège. C’est indécent de couvrir les choses. Je veux que chaque personne concernée au sein du gouvernement transmette les messages WhatsApp.

Mme Gottlieb, qui a perdu son père de 73 ans en avril 2020, a ajouté : « Il existe des preuves d’une augmentation du nombre de cas après le programme Eat Out to Help Out – c’était très imprudent et irresponsable. Nous aimerions voir ses discussions et ses raisons pour ces décisions.

Des documents publiés par le Cabinet Office dans le cadre d’un contrôle judiciaire montrent que la baronne Hallett souhaite en savoir plus sur le programme Eat Out to Help Out, faisant partie des 150 questions qu’elle a posées à M. Johnson.

M. Sunak a lancé le programme – qui offrait aux clients une réduction de 50% sur les repas au restaurant, jusqu’à 10 £, trois jours par semaine – en août 2020. Le chancelier de l’époque a déclaré que son «objectif numéro un» était d’aider à protéger les emplois de travailleurs de l’hôtellerie.

Cependant, des recherches de l’Université de Warwick ont ​​indiqué que le programme a entraîné une augmentation «significative» des nouvelles infections à Covid. M. Sunak a ensuite insisté sur le fait qu’il était « fier » de l’initiative et s’est dit « content qu’elle ait fait ce qu’elle devait faire ».

Les principales questions qui pourraient être posées lors de l’enquête publique sur le régime sont les suivantes :

Quelles discussions M. Sunak et M. Johnson ont-ils eu sur Eat Out to Help Out?

Le gouvernement a-t-il pris en compte l’impact potentiel sur le nombre d’infections ?

Des avis scientifiques sur Eat Out to Help Out ont-ils été suivis ?

Ensuite, le chancelier Rishi Sunak s’est moqué de la marque Eat Out to Help Out (PENNSYLVANIE)

Lobby Akinnola, un autre membre de Covid-19 Bereaved Families for Justice UK, a accusé le gouvernement d’essayer de « bloquer la vérité », ajoutant : « Ce n’est pas à Sunak ou au gouvernement de décider ce qui est personnel ou ce qui est embarrassant ».

Mais le militant, qui a perdu son père de 60 ans lors de la première vague de Covid, a déclaré que l’attention devrait passer des messages de M. Johnson. « Ce n’est pas une enquête Boris Johnson – nous devons avoir une portée plus large, y compris le rôle de Rishi Sunak », a-t-il déclaré.

M. Akinnola a ajouté: «Nous avons constaté une augmentation ultérieure des cas de Covid après le programme Eat Out to Help Out. Nous devrions savoir comment [Mr Sunak] traité toute preuve scientifique [during the Covid period]parce que nous n’étions pas d’accord avec la prémisse de Sunak [that] il y avait une décision à prendre entre soutenir l’économie ou la santé des gens.

On ne sait pas encore exactement qui a été invité à remettre ses WhatsApp à l’enquête. Mais une lettre de l’enquête a confirmé qu’une demande de matériel WhatsApp de 14 personnalités – dont Liz Truss, Michael Gove, Kemi Badenoch et Dominic Raab – était toujours en suspens.

Matt Hancock était opposé au programme de « manger au restaurant pour aider le virus à se déplacer » de M. Sunak (fil de sonorisation)

Le cache des messages WhatsApp de Matt Hancock divulgués par la journaliste Isabel Oakeshott à Le télégraphe a révélé le dédain du secrétaire à la Santé de l’époque pour le programme de restauration à prix réduit de M. Sunak.

M. Hancock a surnommé l’initiative « manger au restaurant pour aider le virus à se déplacer » – et a suggéré qu’il avait des informations sur le fait qu’il faisait augmenter les cas de Covid dans les zones durement touchées.

Dans un message au secrétaire du cabinet Simon Case, il a écrit: «Je veux juste vous faire savoir directement que nous avons eu beaucoup de commentaires selon lesquels Eat Out to Help Out cause des problèmes dans notre intervention. [sic] domaines. Je l’ai gardé hors de l’actualité, mais c’est sérieux.

Vendredi, M. Johnson a fait monter les enchères dans sa propre ligne avec le gouvernement Sunak en remettant ses messages WhatsApp non expurgés à partir de mai 2021 directement à l’enquête Covid.

Et il a également proposé de transmettre tout le matériel antérieur à mai 2021 de son ancien téléphone portable directement à la sonde une fois que les responsables gouvernementaux auront évalué la sécurité de l’appareil qu’il a été contraint de jeter en avril 2021 pour des raisons de sécurité.

Rishi Sunak et Boris Johnson sont en désaccord sur la publication de messages (Archives PA)

Les conservateurs ont dit L’indépendant ils s’attendaient à ce que des disputes embarrassantes entre ministres éclatent si les WhatsApp étaient enfin partagés. Un ancien ministre conservateur a déclaré: « Les messages seront tous ratissés – c’est ce que nous faisons, nous aimons nous mettre en pièces. »

Un conservateur de haut rang a déclaré que l’enquête pourrait encore finalement partager « des bavardages entre ministres », même si le président se concentre sur les affaires liées à Covid. « Ce n’est pas bon pour Boris », ont-ils déclaré à propos de certains des différends possibles évoqués dans les messages divulgués de M. Hancock.

L’ancien secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a déclaré qu’une partie de l’enquête pourrait couvrir des « discussions économiques » et souhaite que tout ce qui est « potentiellement pertinent » soit partagé. « Il est regrettable que nous ayons cette guerre de territoire dans le contrôle judiciaire – il est dans l’intérêt de tous d’être complet et franc », a-t-il ajouté.

Lord Kerslake, l’ancien chef de la fonction publique, a déclaré L’indépendant le gouvernement a eu tort d’essayer de décider ce qui n’était «pas pertinent» pour l’enquête Covid. « La grande question est de savoir s’il y a des messages embarrassants impliquant de hauts ministres », a-t-il déclaré.

L’ancien secrétaire du cabinet a ajouté: «Cela se transforme en une querelle interne au sein du Parti conservateur. Boris pourrait bien y voir un moyen de créer une ligne de démarcation entre lui et Sunak – cela pourrait fonctionner à son avantage si Sunak est considéré comme celui qui bloque.

La chef adjointe de la Lib Dem, Daisy Cooper, a déclaré que le gouvernement tentait « d’empêcher Sunak et ses collègues conservateurs d’avoir à publier leurs messages », ajoutant: « Ils doivent assumer la responsabilité de leurs actes ».

L’indépendant a contacté le gouvernement pour commentaires.