Qu’y a-t-il dans votre maquillage ?

Renarde aux yeux charbonneux. Preppy et poli. Classique et sobre. Déesse rétro. Nous pouvons changer nos styles de maquillage, mais savez-vous ce qu’il y a dedans ? Un dermatologue de premier plan, des chimistes cosmétiques et des maquilleurs de célébrités nous donnent un aperçu de près de ce que contiennent les cinq produits de maquillage les plus couramment utilisés et offrent des astuces et des conseils d’experts.

1. Fondation Qu’est-ce qu’il y a dedans : Des centaines de fonds de teint différents se trouvent sur les étagères des pharmacies et derrière les comptoirs des grands magasins, mais ils contiennent tous trois groupes d’ingrédients de base : les hydratants, les colorants et les charges. Il y a quelques différences : les fonds de teint en poudre pressée ne contiennent généralement pas d’eau, explique la chimiste cosmétique Ni’Kita Wilson, vice-présidente de la recherche et de l’innovation chez Englewood Lab, tandis que les fonds de teint liquides sont des cousins ​​plus proches des lotions et des crèmes. “Les fonds de teint deviennent le dernier produit de “traitement” de votre arsenal de beauté”, déclare Wilson. Les bases de maquillage formulées pour les peaux sèches contiennent des ingrédients hydratants tels que des glycérides, du squalane et des huiles, notamment des huiles de jojoba, de sésame et d’avocat. Les formules créées pour contrôler l’huile absorbent la brillance avec des poudres absorbantes telles que la silice, l’alumine, la fécule de maïs et le talc. La toute nouvelle ride : les formules anti-âge associent l’acide hyaluronique, qui est un puissant hydratant, à des peptides et des plantes pour repulper la peau et masquer les ridules.