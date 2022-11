Qu’y a-t-il dans votre iPhone ? La planète a désespérément besoin des métaux à l’intérieur

Si vous lisez cet article sur un téléphone (ou une tablette ou un ordinateur portable), vous tenez entre vos mains des morceaux importants de la croûte terrestre, qui ont été déterrés dans les mines du monde entier.

L’iPhone, par exemple, contient environ 30 éléments chimiques, couvrant des métaux bien connus comme l’aluminium, le cuivre, le lithium, l’argent et, oui, même l’or. Mais ce n’est que le début. Il existe également une gamme de métaux obscurs connus sous le nom d’éléments de terres rares, prisés pour leurs applications technologiques et d’énergie renouvelable de grande envergure, cachés à l’intérieur de votre iPhone.

De nombreuses personnes dans le monde utilisent chaque jour des éléments de terres rares, ou REE, sans même le savoir, car ils sont cachés dans des appareils électroniques personnels courants. Si vous utilisez un iPhone, un REE appelé lanthane permet de s’assurer que l’écran a une couleur éclatante, tandis que le néodyme et le dysprosium sont crédités pour aider l’appareil à vibrer, entre autres utilisations. Dans les voitures électriques, les aimants, qui sont utilisés pour alimenter le véhicule, dépendent fortement des terres rares telles que le néodyme.

Mark Hobbs/Crumpe



Mais les experts avertissent que les métaux critiques nécessaires à la fabrication de vos smartphones, entre autres produits électroniques, risquent de manquer à mesure que le monde passe à une économie plus verte. Une pénurie de ces métaux irremplaçables, qui sont une pièce maîtresse du puzzle pour accélérer le virage vert, pourrait faire dérailler les objectifs climatiques consistant à empêcher les températures mondiales d’augmenter de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels d’ici 2100un tournant décisif pour les dégâts que le réchauffement climatique cause sur notre planète.

Les chercheurs ont tiré la sonnette d’alarme sur les smartphones pour leur contribution à l’épuisement des éléments, même s’ils se retrouvent dans toute une gamme de produits électroniques.

“Nous nous sommes concentrés sur le smartphone car presque tout le monde en a un et ils créent des problèmes majeurs conduisant au gaspillage et à l’épuisement des éléments.” a déclaré David Cole-Hamilton, vice-président d’EuChemS et professeur émérite de chimie à l’Université de St. Andrews.



UN Déclaration 2022 de la Société européenne de chimie a déclaré que l’utilisation non durable de sept éléments dans les smartphones (carbone, yttrium, gallium, arsenic, argent, indium et tantale) constituera une menace sérieuse d’épuisement au cours des 100 prochaines années.

“Il est étonnant que tout dans le monde soit composé de seulement 90 éléments constitutifs, les 90 éléments chimiques naturels”, a déclaré Cole-Hamilton dans un communiqué antérieur.

Le coût carbone élevé de la production de téléphones

Malgré l’approvisionnement insoutenable en matières premières, de nombreux iPhones sont vendus chaque jour – et l’attrait du produit emblématique d’Apple ne diminue en aucun cas. L’iPhone vient de connaître son trimestre de septembre le plus réussi de tous les temps, générant 42,6 milliards de dollars de revenus, soit près de la moitié du chiffre d’affaires trimestriel global d’Apple de 90,1 milliards de dollars.

Ces ventes robustes sont survenues malgré chacune des gammes de téléphones récentes d’Apple, le iPhone 14 et iPhone 13, recevant des mises à niveau techniques minimales. Selon Patrick Holland, rédacteur en chef de CNET, l’iPhone 14 représente “l’une des mises à niveau les plus minimes d’une année sur l’autre de l’histoire d’Apple”. Cependant, ces chiffres de vente auraient également pu être stimulés par la simple mise à niveau de modèles plus anciens.

Quelle qu’en soit la raison, les écologistes s’interrogent sur la nécessité de mettre à niveau les smartphones chaque année compte tenu du coût environnemental, qui comprend l’extraction polluante de matières premières vulnérables ainsi que les émissions de carbone associées rejetées dans l’atmosphère.

Jay Greene / Crumpe



Un smartphone typique génère la plupart de ses émissions de carbone au début de son cycle de vie : l’étape de fabrication. Prenez l’iPhone 14 Pro, par exemple. Apple affirme qu’il émet 65 à 116 kilogrammes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère au cours du cycle de vie de l’iPhone produit. Sur ce total, 81 % ou 53 à 94 kg de dioxyde de carbone sont émis au cours du processus de production, ce qui, selon Apple, comprend l’extraction, la production et le transport des matières premières, ainsi que la fabrication, le transport et l’assemblage de toutes les pièces et de l’emballage du produit.

Cela signifie que le processus de fabrication est la phase la plus intensive en carbone du cycle de vie de l’iPhone, éclipsant le dioxyde de carbone émis dans les phases restantes : utilisation, transport et fin de vie, bien que leur impact environnemental soit toujours important.

Ce n’est pas propre à l’iPhone. Le fleuron de Google Le téléphone Pixel 7 produit environ 84 % des émissions de carbone par téléphone au stade de la fabrication de son cycle de vie. Comme le souligne le groupe de défense de l’environnement Greenpeace, “diverses analyses de la vie révèlent que la fabrication d’appareils est de loin la phase la plus intensive en carbone des smartphones”.

“Parce que la fabrication représente la quasi-totalité de l’empreinte carbone d’un smartphone, le facteur le plus important qui pourrait réduire l’empreinte carbone d’un smartphone est de prolonger sa durée de vie prévue”, Deloitte a écrit dans un rapport de 2021.

Pomme/Capture d’écran de Sareena Dayaram



Minéraux de terres rares : techniquement abondants, effectivement rares

Avec des noms comme dysprosium, néodyme et praséodyme, les éléments de terres rares ne sont pas exactement des noms familiers. Mais les produits dans lesquels ils sont utilisés – y compris les iPhones et les voitures Tesla – le sont certainement.

Dans les smartphones, les REE ont tendance à ne représenter qu’une fraction de la masse de l’appareil, mais l’extraction de terres rares est une activité mondiale massive et lucrative. C’est en partie à cause de l’ubiquité mondiale des appareils de haute technologie comme les smartphones, qui nécessitent les propriétés conductrices et magnétiques des minéraux pour les aider à fonctionner à la pointe de la technologie. Statistique estime que le nombre d’abonnements aux smartphones dans le monde a dépassé les 6 milliards, et ce nombre devrait augmenter de plusieurs centaines de millions dans les années à venir.

Laboratoire d’Ames



Alors que les ETR sont essentiels à la survie des fabricants de smartphones, l’importance de ces minéraux s’étend bien au-delà des frontières des pôles technologiques comme San Francisco, la Corée du Sud et la Chine continentale.

Selon un 2021 rapport de l’Agence internationale de l’énergie, le monde ne sera pas en mesure de lutter contre la crise climatique sans une augmentation drastique de l’offre de terres rares ainsi que d’autres “métaux verts” (comme le lithium, le cuivre et le cobalt). Ces métaux, utilisés dans les smartphones et autres appareils électroniques grand public, sont vitaux pour les technologies qui devraient jouer un rôle clé dans la lutte contre la crise climatique, comme les véhicules électriques, les éoliennes et d’autres éléments nécessaires à une transition énergétique propre. La demande pour ces éléments augmente alors que les pays du monde entier passent à l’énergie verte pour aider à atteindre les objectifs climatiques, indique le rapport.

“Le lithium et les terres rares seront bientôt plus importants que le pétrole et le gaz”, écrivait Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, dans un communiqué de septembre. Poste LinkedIn.

Les ETR sont naturellement plus abondants que leur nom ne l’indique, mais l’extraction, le traitement et le raffinage des métaux sous une forme utilisable posent toute une gamme de problèmes environnementaux. La Chine, qui produit la grande majorité de l’approvisionnement mondial en ETR, a subi des conséquences environnementales alarmantes, notamment une contamination toxique de l’eau et du sol.

Jay Greene / Crumpe



Malgré cet éventail de problèmes, la majorité des matériaux utilisés pour fabriquer les smartphones ne sont pas recyclés à la fin de la vie d’un smartphone, même avec des programmes de reprise mis en place par des entreprises comme Apple. Grâce au recyclage des déchets électroniques, les métaux verts utilisés dans l’électronique grand public tels que les téléphones peuvent être récupérés une fois que les produits arrivent en fin de vie, selon les experts.

“Nous proposons que les gens gardent leur téléphone plus longtemps (réduire la demande), fassent réparer leur téléphone en cas de panne (réparation), donnent le téléphone à quelqu’un d’autre s’ils doivent en acheter un nouveau (réemploi) et le remettent ensuite à une entreprise qui fait du recyclage éthique une fois qu’ils ne peuvent plus vraiment être utilisés (recycler) », a déclaré Cole-Hamilton.

“De cette façon, nous pouvons avoir une économie circulaire des téléphones.”