Qu’y a-t-il dans votre Happy Meal ? Certaines des frites emblématiques de McDonald’s proviennent de pommes de terre cultivées sur les terres agricoles de Bill Gates – rapports

Les pommes de terre utilisées pour produire les frites McDonald’s proviennent en partie de fermes appartenant à Bill Gates qui sont si vastes qu’elles peuvent être vues de l’espace. Mais ce n’est qu’une partie du portefeuille foncier du plus grand propriétaire de terres agricoles d’Amérique.

En moins d’une décennie, Gates et son ex-femme, Melinda French Gates, ont discrètement acquis près de 109 000 hectares de terres agricoles – à peu près la taille de Hong Kong – dans 18 États des États-Unis, selon les données recueillies par la publication commerciale The Land Report et Nouvelles de NBC.

Les pommes de terre utilisées par le géant de la restauration rapide sont cultivées dans une ferme industrielle répartie sur quelque 5 700 hectares dans l’État de Washington. La propriété, nommée 100 Circles Farm, a été achetée par le couple pour 171 millions de dollars en 2018, selon les rapports.

Plus précisément, il a été acheté par l’intermédiaire d’une multitude de sociétés écrans liées à leur groupe d’investissement, Cascade Investments, également basé à Washington.

Participant à une AMA Reddit (Ask Me Anything) en mars, Gates l’a confirmé lorsqu’il a été interrogé sur ses achats de terres agricoles, ajoutant qu’ils n’étaient pas liés à ses efforts plus médiatisés pour promouvoir la sensibilisation au changement climatique et l’agriculture durable.





« Mon groupe d’investissement a choisi de le faire. Ce n’est pas lié au climat. il a écrit en réponse avant d’aborder des sujets plus liés à l’objectif de l’AMA – son nouveau guide pratique pour éviter une catastrophe climatique.

« Le secteur agricole est important. Avec des semences plus productives, nous pouvons éviter la déforestation et aider l’Afrique à faire face aux difficultés climatiques auxquelles elle est déjà confrontée », Les portes continuèrent.

« On ne sait pas à quel point les biocarburants peuvent être bon marché, mais s’ils sont bon marché, cela peut résoudre les émissions de l’aviation et des camions » a-t-il ajouté, concluant le sujet et choisissant de ne pas participer à la discussion qui a suivi sur l’éthique de l’exploitation agricole privée par des non-agriculteurs.

Les autres produits cultivés sur les terres agricoles liées aux Gateses comprennent le soja, le maïs, le coton, les oignons, les carottes et le riz.

Selon le rapport de NBC News, il existe des entreprises enregistrées localement dans chaque État où les deux possèdent des liens cachés vers Cascade sous la forme d’adresses partagées et parfois même d’adresses e-mail au sein du groupe d’investissement Bill et Melinda Gates.

Cascade, qui a récemment fait la une des journaux après la publication de rapports sur un comportement présumé toxique sur le lieu de travail de l’entreprise, a refusé de commenter NBC News concernant des propriétés foncières spécifiques.

Cependant, un porte-parole, Charles V. Zehren, a déclaré à la publication que l’entreprise avait été « très favorable à l’agriculture durable ». Il a noté que les terres agricoles appartenant à l’entreprise faisaient partie d’un programme de durabilité depuis 2020 qui audite les pratiques agricoles qui y sont appliquées.





Selon le rapport, Leading Harvest – une nouvelle organisation à but non lucratif qui se présente en ligne comme la « avant-garde de l’avancement de l’agriculture durable » – a créé le programme de durabilité, qui mesure des variables comme la santé des sols, la biodiversité, la qualité des cultures et la gestion de l’eau.

Parmi les membres fondateurs de Leading Harvest se trouve Cottonwood Ag, l’une des filiales de Cascade.

Selon certains agriculteurs propriétaires de terres voisines des Gateses, cependant, peu de mesures ont été prises pour réserver les effets de l’agriculture industrielle sur l’environnement.

Notant qu’il avait espéré que Gates investirait dans de nouvelles techniques agricoles, John S. Quarterman, un agriculteur de Géorgie, a déclaré à NBC News que « il n’a jamais rien fait d’aussi différent d’avant son arrivée ici et de ce que les autres agriculteurs faisaient à proximité. »

Cependant, Zehren a déclaré à la publication que Cascade travaillait effectivement à promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement dans ses exploitations.

