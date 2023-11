Qu’y a-t-il dans ma richesse : fusionner la technologie de deux entreprises

En janvier 2022, Laird Norton Wealth Management, basée à Seattle, une société de conseil en investissement enregistrée et filiale de Laird Norton Company, a fusionné avec Wetherby Asset Management, une RIA dont le siège est à San Francisco.

L’ensemble de notre pile technologique est à gagner et en cours de remaniement. Technologiquement, j’espère avoir terminé avant la fin de 2024. Culturellement, c’est probablement bien avant 2025.

CRM : Microsoft Dynamics

Nous utilisons tous les deux Microsoft Dynamics, mais le CRM est comme un morceau d’argile dans lequel vous pouvez faire ce que vous voulez en fonction de votre entreprise. Ils [the two iterations of Dynamics] ont été construits [out] de manières sensiblement différentes. Il n’est pas possible de les mélanger. Vous devez choisir l’un ou l’autre ou repartir à zéro.

Les deux entreprises utilisaient également Salentica [an RIA-specific third-party overlay for Dynamics] et tous deux ont rompu leurs liens il y a environ cinq ans mais sont restés chez Dynamics. La valeur est devenue de moins en moins. Salentica fonctionnait bien si vous restiez dans leurs limites. Et cela fonctionne bien, mais lorsque vous êtes trop personnalisé, leur soutien devient moins précieux. Ils peuvent nous aider, mais nous avons fini par réaliser que nous pouvions le faire nous-mêmes.

J’aime que Dynamics soit disponible partout. Il est basé sur le cloud. Nos informations clients sont là. Nous avons des automatisations avec DocuSign. Tout cela est utile, mais j’aime ça avec [only] un visage grinçant, c’est bien mais ça pourrait être tellement mieux, surtout avec les intégrations. Si le CRM pouvait être la référence centrale afin que nos responsables du service client puissent l’utiliser de cette façon, ce serait mieux.

Nous devions nous regrouper en un seul CRM si nous voulions être une seule entreprise. Nous nous tournons vers un nouveau CRM car il y a certains avantages culturels à repartir à zéro. Notre objectif est de prendre une décision avant la fin de cette année, puis la mise en œuvre commencera au début de l’année prochaine.

Les deux que nous examinons sont Salesforce et Dynamics [as a new] Construction personnalisée. Salesforce a énormément de potentiel. Vous pouvez intégrer à peu près tout avec Salesforce. Vos flux de travail hors de Salesforce peuvent être liés à des plates-formes tierces, ce qui facilite ensuite l’ensemble du flux de travail. On compte moins sur chaque employé pour déterminer ce qu’il est censé faire ensuite.

Reporting/Comptabilité de portefeuille : Addepar

Laird Norton était à Tamarac, mais la décision a été prise il y a des années avant notre fusion pour rejoindre Addepar. Lorsque Wetherby a été acquis et que nous avons commencé à fusionner, Addepar a été imposé comme système de comptabilité de portefeuille. Nous travaillons sur un lancement d’Addepar au bureau de Laird Norton et la conversion de Wetherby a commencé il y a des mois.

Tamarac est génial. C’est une belle solution packagée. Le coût est correct. Ils se développent constamment. Leur cycle de sortie est fantastique.

Mais il y avait moins de flexibilité dans ce que vous pouviez faire via les rapports et le portail client. De plus, ils semblent instables. Il y a eu beaucoup de turnover. C’est une grande entreprise [acquired in 2012, Tamarac and its platform are a unit within Envestnet]. Nous ne sommes pas sûrs de leur orientation stratégique. Que veulent-ils être ?

Pour Addepar, j’aime la flexibilité dans le reporting. Vous pouvez en faire davantage sur les alternatives et les comptes complexes dans lesquels les clients partagent la propriété des SARL entre les membres de la famille. Vous pouvez montrer et calculer cela à la volée, ce qui est agréable. Mais leur système de rééquilibrage est à moitié cuit. Et le coût est ridicule.

Trading/Rééquilibrage : Tamarac

Le trading est délicat, surtout dans notre transition. Les deux sociétés utilisaient Tamarac. Le plan était de migrer vers Addepar après le rachat d’AdvisorPeak en octobre 2021. Nous avons chargé nos données et constaté qu’AdvisorPeak ne pouvait pas gérer le nombre de comptes que nous avions. Il y avait ce problème de latence dans l’affichage des données. Nous nous tournons désormais vers le trading de Tamarac dans un avenir prévisible. C’est probablement la meilleure plateforme de trading de rééquilibrage du marché.

Planification financière : MoneyGuidePro

Nous étions sur eMoney et nous passons maintenant à MoneyGuidePro. Je pense qu’ils font tous la même chose, mais nous avons dû en choisir un. Avec Addepar, Tamarac et autres, vous pouvez charger les données du portefeuille client et les actualiser à la volée dans MoneyGuidePro. Vous n’avez alors pas besoin de télécharger et d’uploader de nombreuses données client pour mettre à jour un rapport. MoneyGuidePro dispose d’un portail client, mais nous ne le partageons pas avec les clients. Et je n’ai pas encore parlé à une RIA qui le fasse, du moins sans surveillance.

Tel que raconté au journaliste Rob Burgess et édité pour plus de longueur et de clarté. Les points de vue et opinions ne sont pas représentatifs des points de vue de Gestion de patrimoine.com.

Vous voulez nous dire ce qu’il y a dans votre patrimoine ? Contactez Rob Burgess à [email protected].