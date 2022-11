Qu’y a-t-il dans les lettres d’approbation de remise de dette étudiante

Au cours du week-end, les emprunteurs fédéraux qui ont demandé l’annulation de la dette du président Joe Biden ont commencé à recevoir des mises à jour sur leurs demandes. Lettres envoyées aux emprunteurs par e-mail, faites-leur savoir que leur demande de pardon a été approuvée et que leur agent de service a également été informé.

Les lettres indiquent que les emprunteurs n’ont aucune autre mesure à prendre, mais que leur dette ne peut pas être acquittée pour le moment en raison des poursuites en cours.

“Malheureusement, un certain nombre de poursuites ont été intentées pour contester le programme, ce qui a bloqué notre capacité à acquitter votre dette à l’heure actuelle”, indiquent les lettres. “Nous croyons fermement que les poursuites sont sans fondement, et le ministère de la Justice a fait appel en notre nom.”

“Votre demande est complète et approuvée, et nous acquitterons votre dette approuvée si et quand nous l’emporterons devant le tribunal”, poursuivent les lettres. “Nous vous tiendrons au courant lorsqu’il y aura de nouveaux développements.”

Les lettres n’indiquaient pas le montant de la remise que les emprunteurs recevraient, qu’il s’agisse des 10 000 $ disponibles pour les personnes gagnant moins de 125 000 $ ou de 20 000 $ pour les bénéficiaires de la subvention Pell.

Il n’est pas clair si certains candidats ont reçu des avis de rejet ou des demandes d’informations complémentaires. Le ministère de l’Éducation n’a pas immédiatement répondu à CNBC Make It lorsqu’on lui a demandé de confirmer si des lettres de refus avaient été envoyées.

Secrétaire à l’éducation Miguel Cardona dit dans un tweet les candidats recevaient des “mises à jour”. Il a également dit de ne pas s’inquiéter si vous n’avez pas encore vu de lettre, “d’autres arrivent”.

L’administration Biden a également envoyé une lettre à la Cour suprême la semaine dernière demandant au tribunal d’autoriser le programme à se poursuivre pendant que les poursuites se déroulent.

Plus précisément, l’administration a demandé au tribunal d’annuler l’injonction émise par la Cour d’appel du huitième circuit, qui empêchait les allégements d’aller aux emprunteurs pendant qu’elle envisageait une action en justice dans plusieurs États.

“Le tribunal de district a rejeté leur action faute de qualité pour agir en vertu de l’article III, mais le huitième circuit a accordé leur demande d’injonction universelle en attendant l’appel”, les brefs états. “Ce faisant, le tribunal n’a pas analysé le bien-fondé des réclamations des intimés, et encore moins déterminé qu’ils sont susceptibles de réussir.”

La Cour suprême a demandé aux plaignants de répondre d’ici mercredi. L’administration n’est actuellement pas autorisée à accepter davantage de demandes de remise de dette.

