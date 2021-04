Le président Joe Biden proposera mercredi au Congrès 1,8 billion de dollars de nouvelles dépenses et de crédits d’impôt destinés aux enfants, aux étudiants et aux familles, ont déclaré de hauts responsables de l’administration.

Biden dévoilera le nouveau paquet massif moins d’un mois après que la Maison Blanche ait présenté une proposition radicale de dépenser plus de 2000 milliards de dollars sur huit ans pour les infrastructures et d’autres projets. Ensemble, les plans comprennent la vision de l’administration Biden de refondre l’économie américaine alors que le pays cherche à se remettre de la pandémie de coronavirus et à regarder au-delà.

La nouvelle proposition, qui comprend environ 1 billion de dollars d’investissements et 800 milliards de dollars de crédits d’impôt sur une décennie, sera entièrement compensée dans 15 ans en partie par l’augmentation du montant des impôts payés par les Américains les plus riches, a déclaré la Maison Blanche.

Voici quelques-uns des objectifs du nouveau plan:

225 milliards de dollars pour des services de garde de haute qualité et pour faire en sorte que les familles ne consacrent qu’une partie de leur revenu aux services de garde, selon une échelle mobile

225 milliards de dollars pour créer un programme national complet de congés familiaux et médicaux payés

200 milliards de dollars pour l’enseignement préscolaire universel gratuit pour tous les enfants de trois et quatre ans, offerts dans le cadre d’un partenariat national avec les États

109 milliards de dollars pour assurer deux ans de collège communautaire gratuit pour tous les étudiants

Environ 85 milliards de dollars pour les subventions Pell et l’augmentation de la subvention maximale d’environ 1400 $ pour les étudiants à faible revenu

Un programme de subventions de 62 milliards de dollars pour augmenter les taux de rétention et d’achèvement des études collégiales

Un programme de 39 milliards de dollars qui offre deux ans de frais de scolarité subventionnés aux étudiants de familles gagnant moins de 125000 $ inscrits dans un collège ou une université, un collège ou une université tribale ou un établissement au service des minorités de quatre ans

45 milliards de dollars pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants, notamment en élargissant l’accès au programme d’été EBT

200 milliards de dollars pour rendre permanente la provision de 1,9 billion de dollars du plan de relance Covid réduisant les primes d’assurance maladie pour ceux qui achètent une couverture par eux-mêmes

Prolonger jusqu’en 2025, et rendre définitivement entièrement remboursable, l’extension du crédit d’impôt pour enfants qui était incluse dans le projet de loi d’allègement Covid

Rendre permanente la récente expansion du crédit d’impôt pour enfants et personnes à charge

Rendre permanent le crédit d’impôt sur le revenu gagné pour les travailleurs sans enfants

« Ce sont des investissements que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas faire en tant que pays », a déclaré mardi soir un haut responsable de l’administration lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.