Qu’y a-t-il dans le paquet climat, fiscalité et santé.

Les experts en énergie ont déclaré que la mesure aiderait les États-Unis à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 40% en dessous des niveaux de 2005 d’ici la fin de cette décennie. Cela met l’administration Biden à une distance frappante d’atteindre son objectif de réduire les émissions d’environ la moitié d’ici 2030. Il faudra bien plus pour aider à empêcher la planète de se réchauffer à des températures mondiales dangereusement élevées, ont déclaré les scientifiques, mais les démocrates l’ont considéré comme une première étape capitale. après des décennies d’inaction.

Dans le même temps, les démocrates ont accepté un certain nombre de dispositions sur les combustibles fossiles et le forage en tant que concessions au sénateur Joe Manchin III de Virginie-Occidentale, un récalcitrant d’un État conservateur fortement dépendant du charbon et du gaz.

La mesure assurerait de nouveaux baux de forage pétrolier dans le golfe du Mexique et à Cook Inlet en Alaska. Il élargirait les crédits d’impôt pour la technologie de capture du carbone qui pourrait permettre aux centrales électriques au charbon ou au gaz de continuer à fonctionner avec des émissions réduites. Et cela obligerait le ministère de l’Intérieur à continuer de tenir des enchères pour les baux de combustibles fossiles s’il envisage d’approuver de nouveaux projets éoliens ou solaires sur les terres fédérales.

Les crédits d’impôt comprennent 30 milliards de dollars pour accélérer la production de panneaux solaires, d’éoliennes, de batteries et le traitement des minéraux critiques ; 10 milliards de dollars pour construire des installations pour fabriquer des choses comme des véhicules électriques et des panneaux solaires ; et 500 millions de dollars par le biais de la Loi sur la production de défense pour les pompes à chaleur et le traitement des minéraux critiques.