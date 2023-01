Qu’y a-t-il dans le nouveau paquet de règles de la maison ? Voici une ventilation

WASHINGTON – L’ensemble de nouvelles règles que les républicains ont imposées à la Chambre lundi facilite le retrait de leur propre président, la création de nouvelles commissions d’enquête et rend plus difficile l’augmentation des impôts ou la dépense de l’argent fédéral, et pourrait potentiellement ralentir les enquêtes éthiques.

Le paquet, soutenu par la Chambre sur un vote majoritairement partisan, ne détaille pas toutes les concessions faites par Kevin McCarthy pour déterminer les votes dont il avait besoin pour être élu président – ​​comme l’attribution des affectations au comité principal – dont certaines étaient des accords de poignée de main ou nécessiteraient d’autres mesures de la part des républicains de la Chambre.

Les républicains ont déclaré que les nouvelles règles permettent aux législateurs individuels d’avoir une plus grande voix dans la législation et de faire progresser l’objectif du parti de limiter les dépenses.

“Cela reflète les priorités républicaines et les priorités des électeurs qui nous ont élus”, a déclaré le représentant Tom Cole, républicain de l’Oklahoma et président du comité des règles, à propos du paquet.