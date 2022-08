Qu’y a-t-il dans le grand projet de loi des démocrates? Climat, soins de santé, économies – Shaw Local

(AP) – Pas aussi solide que la proposition que le président Joe Biden envisageait autrefois de reconstruire l’infrastructure publique américaine et systèmes de soutien familial, le compromis des démocrates sur les soins de santé, le changement climatique et les stratégies de réduction du déficit reste une entreprise substantielle.

Le paquet estimé à 740 milliards de dollars — adopté dimanche par le Sénat et se diriger vers la Chambre — regorge de priorités de parti. Celles-ci incluent le plafonnement des coûts des médicaments sur ordonnance à 2 000 dollars pour les personnes âgées, l’aide aux Américains pour payer une assurance maladie privée et ce que les démocrates appellent l’investissement le plus important de l’histoire pour lutter contre le changement climatique, quelque 375 milliards de dollars sur la décennie.

Près de la moitié de l’argent recueilli, soit 300 milliards de dollars, servira à réduire les déficits fédéraux.

Tout est payé en grande partie avec de nouveaux impôts sur les sociétés, y compris un impôt minimum de 15% sur les grandes entreprises pour s’assurer qu’elles ne sautent pas du tout de payer des impôts, ainsi que des économies fédérales prévues grâce à la baisse des coûts des médicaments de Medicare.

Appelé «Inflation Reduction Act of 2022», il n’est pas du tout clair que le projet de loi de 755 pages atténuera considérablement les pressions inflationnistes, bien que des millions d’Américains devraient voir un certain soulagement des soins de santé et d’autres coûts.

Les votes sont tombés strictement selon les lignes de parti au Sénat 50-50, avec tous les démocrates en faveur, tous les républicains opposés et le vice-président Kamala Harris fournissant un vote décisif pour le passage 51-50. La Chambre devrait voter d’ici vendredi.

Un aperçu de ce qu’il y a dans et hors du package final :

RÉDUCTION DES COÛTS DES MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE

Lançant un objectif longtemps recherché, le projet de loi permettrait le programme d’assurance-maladie pour négocier les prix des médicaments sur ordonnance avec les sociétés pharmaceutiques, ce qui a permis au gouvernement fédéral d’économiser quelque 288 milliards de dollars sur la fenêtre budgétaire de 10 ans.

Ces nouveaux revenus seraient réinvestis dans la réduction des coûts des médicaments pour les personnes âgées, y compris un plafond de 2 000 $ pour les personnes âgées qui achètent des ordonnances dans les pharmacies.

L’argent servirait également à fournir des vaccinations gratuites aux personnes âgées, qui sont désormais parmi les rares à ne pas garantir un accès gratuit, selon un document de synthèse.

Les personnes âgées verraient également le prix de l’insuline plafonné à 35 $ la dose. Une disposition visant à étendre ce plafond de prix sur l’insuline aux Américains ayant une assurance maladie privée n’était pas conforme aux règles budgétaires du Sénat et les républicains l’ont supprimée du projet de loi final.

AIDER À PAYER L’ASSURANCE MALADIE

Le projet de loi prolongerait les subventions accordées pendant la pandémie de COVID-19 pour aider certains Américains qui achètent eux-mêmes une assurance maladie.

Dans le cadre des secours en cas de pandémie antérieurs, l’aide supplémentaire devait expirer cette année. Mais le projet de loi permettrait à l’aide de continuer pendant trois ans de plus, réduisant les primes d’assurance pour les personnes qui achètent leurs propres polices de soins de santé.

“LE PLUS GRAND INVESTISSEMENT DANS LE CHANGEMENT CLIMATIQUE DE L’HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS”

Le projet de loi investirait près de 375 milliards de dollars au cours de la décennie dans des stratégies de lutte contre le changement climatique, y compris des investissements dans la production d’énergie renouvelable et des remboursements d’impôts pour que les consommateurs achètent du neuf ou de l’occasion. véhicules électriques.

Il se décompose pour inclure 60 milliards de dollars pour un crédit d’impôt pour la fabrication d’énergie propre et 30 milliards de dollars pour un crédit d’impôt pour la production d’énergie éolienne et solaire, considérés comme des moyens de stimuler et de soutenir les industries qui peuvent aider à réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles. Le projet de loi accorde également des crédits d’impôt pour l’énergie nucléaire et la technologie de capture du carbone que des sociétés pétrolières telles qu’Exxon Mobil ont investi des millions de dollars pour faire progresser.

Le projet de loi imposerait une nouvelle redevance sur les émissions excédentaires de méthane provenant du forage pétrolier et gazier tout en donnant aux entreprises de combustibles fossiles accès à davantage de baux sur les terres et les eaux fédérales.

Un ajout tardif poussé par le sénateur Kyrsten Sinema, D-Arizona, et d’autres démocrates en Arizona, au Nevada et au Colorado désignerait 4 milliards de dollars pour lutter contre une méga-sécheresse dans l’Ouest, y compris les efforts de conservation dans le bassin du fleuve Colorado, qui près de 40 millions d’Américains dépendent de l’eau potable.

Pour les consommateurs, il existe des allégements fiscaux comme des incitations à passer au vert. L’un est un crédit d’impôt à la consommation de 10 ans pour les investissements dans les énergies renouvelables dans l’éolien et le solaire. Il existe des allégements fiscaux pour l’achat de véhicules électriques, dont un crédit d’impôt de 4 000 $ pour l’achat de véhicules électriques d’occasion et de 7 500 $ pour les véhicules neufs.

Au total, les démocrates estiment que la stratégie pourrait mettre le pays sur la voie d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030, et « représenterait de loin le plus gros investissement climatique de l’histoire des États-Unis ».

COMMENT PAYER TOUT CELA ?

La plus grande source de revenus dans le projet de loi est un nouvel impôt minimum de 15% sur les sociétés qui réalisent plus d’un milliard de dollars de bénéfices annuels.

C’est un moyen de réprimer quelque 200 entreprises américaines qui évitent de payer le taux d’imposition standard de 21 % sur les sociétés, y compris certaines qui finissent par ne payer aucun impôt.

Le nouvel impôt minimum sur les sociétés entrerait en vigueur après l’année d’imposition 2022 et rapporterait plus de 258 milliards de dollars au cours de la décennie.

Les revenus auraient été plus élevés, mais Sinema a insisté sur une modification du minimum de 15% des entreprises, permettant une déduction pour amortissement utilisée par les industries manufacturières. Cela réduit d’environ 55 milliards de dollars les revenus totaux.

Pour convaincre Sinema, les démocrates ont abandonné leur projet de supprimer une échappatoire fiscale dont profitent depuis longtemps les Américains les plus riches – les soi-disant intérêts différés, qui, en vertu de la loi actuelle, imposent les riches gestionnaires de fonds spéculatifs et autres à un taux de 20%.

La gauche cherche depuis des années à augmenter le taux d’imposition des intérêts portés, porté à 37% dans le projet de loi initial, plus conforme aux revenus les plus élevés. Sinema ne le permettrait pas.

Le maintien de l’allégement fiscal pour les riches prive le parti de 14 milliards de dollars de revenus sur lesquels il comptait pour aider à payer le paquet.

À sa place, les démocrates, avec le signe de tête de Sinema, imposeront une taxe d’accise de 1 % sur les rachats d’actions, levant quelque 74 milliards de dollars au cours de la décennie.

De l’argent est également collecté en renforçant l’IRS pour lutter contre les fraudeurs fiscaux. Le projet de loi propose un investissement de 80 milliards de dollars dans les services aux contribuables, l’application et la modernisation, ce qui devrait générer 203 milliards de dollars de nouveaux revenus, soit un gain net de 124 milliards de dollars sur la décennie.

Le projet de loi respecte l’engagement initial de Biden de ne pas augmenter les impôts des familles ou des entreprises gagnant moins de 400 000 dollars par an.

La baisse des prix des médicaments pour les personnes âgées est financée par les économies réalisées grâce aux négociations de Medicare avec les compagnies pharmaceutiques.

ARGENT SUPPLÉMENTAIRE POUR REMBOURSER LES DÉFICITS

Avec quelque 740 milliards de dollars de nouveaux revenus et environ 440 milliards de dollars de nouveaux investissements, le projet de loi promet d’affecter la différence d’environ 300 milliards de dollars à la réduction du déficit.

Les déficits fédéraux ont grimpé en flèche pendant la pandémie de COVID-19 lorsque les dépenses fédérales ont grimpé en flèche et les recettes fiscales ont chuté alors que l’économie du pays subissait des fermetures, des bureaux fermés et d’autres changements massifs.

La nation a vu les déficits augmenter et diminuer ces dernières années. Mais la budgétisation fédérale globale est sur une voie insoutenable, selon le Bureau du budget du Congrèsqui a publié cette semaine un nouveau rapport sur les projections à long terme.

QUE RESTE-T-IL ?

Ce dernier paquet est apparu soudainement fin juillet après 18 mois de négociations start-stop, laissant derrière lui de nombreux objectifs plus ambitieux de Biden.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a conclu un accord avec le sénateur Joe Manchin pour relancer le paquet de Biden, en l’amincissant pour ramener le démocrate de Virginie-Occidentale à la table des négociations. Ensuite, ils ont attiré Sinema, le dernier parti restant, avec des changements supplémentaires.

Le package reste robuste, selon les normes habituelles, mais loin du vaste programme Build Back Better que Biden avait autrefois envisagé.

Alors que le Congrès a adopté une facture d’infrastructure bipartite de 1 000 milliards de dollars pour les autoroutes, le haut débit et les autres investissements que Biden a promulgués l’année dernière, les autres priorités clés du président et du parti se sont éclipsées.

Parmi eux se trouve la continuation d’un crédit d’impôt mensuel pour enfants de 300 $ qui envoyait de l’argent directement aux familles pendant la pandémie et qui aurait considérablement réduit la pauvreté des enfants.

Pour l’instant, les projets de pré-maternelle et de collège communautaire gratuits, ainsi que le premier programme de congé familial payé du pays, qui aurait fourni jusqu’à 4 000 $ par mois pour les naissances, les décès et d’autres besoins cruciaux, ont également disparu.

___

L’écrivain d’Associated Press, Matthew Daly, a contribué à ce rapport.