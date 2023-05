Qu’y a-t-il dans l’accord sur le plafond de la dette

À quelques jours d’une date de défaut potentielle, les législateurs ont réussi à éviter une calamité économique en concluant un accord de principe pour relever le plafond de la dette et plafonner les dépenses publiques pendant deux ans.

Bien que tous les détails du projet de loi n’aient pas encore été dévoilés, les éléments rapportés de l’accord comprenaient des concessions des deux parties, garantissant ainsi que les législateurs n’auront pas à revoir le plafond de la dette avant l’élection présidentielle de 2024.

Tout accord devra encore passer à la fois la Chambre des représentants contrôlée par les républicains et devra obtenir 60 voix au Sénat contrôlé par les démocrates. Certains républicains conservateurs de la Chambre se sont déjà opposés au projet de loi. Sur Twitter samedi soirRep. Chip Roy (R-Texas) a écrit: « Je n’aime pas le » deal « tel que je le comprends des cheerleading jusqu’à présent … J’aurai plus à suivre une fois que je verrai plus de détails. »

En fin de compte, le président Joe Biden, bien qu’il ait longtemps déclaré qu’il ne négocierait pas les dépenses publiques parallèlement au plafond de la dette, a fini par faire exactement cela et, selon le New York Times, aurait accepté à la fois des plafonds de dépenses discrétionnaires à court terme et de nouveaux les limites et les exigences de travail pour les programmes sociaux comme les coupons alimentaires et les programmes d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses (TANF). Les républicains de la Chambre, quant à eux, ont cédé à plusieurs demandes de faire reculer les politiques démocrates, y compris des modifications de Medicaid.

L’annonce d’un accord désamorce les craintes de longue date concernant un défaut potentiel, qui aurait pu entraîner une volatilité importante du marché, des pics de taux d’intérêt et une augmentation du chômage. Cela indique également que le plafond de la dette reste une monnaie d’échange utile pour le parti minoritaire, s’ajoutant à des années de stratégie de la corde raide sur cette question, en particulier de la part des républicains.

L’accord comprendrait également de nouvelles règles concernant les permis et les examens pour la construction de projets énergétiques.

Le plafond de la dette est devenu une arme politique contondante

L’impasse qui a conduit à cet accord n’est que la dernière astuce sur le plafond de la dette. Parce qu’il s’agit d’une législation incontournable, le plafond de la dette a été utilisé par les deux partis politiques comme levier pour les demandes politiques ou comme outil de messagerie. Au cours des dernières décennies, cependant, les républicains sont devenus plus agressifs dans la mesure où ils étaient disposés à pousser les États-Unis vers un défaut pour garantir des victoires politiques.

En 2011, le pays est venu dans les 72 heures suivant la défaillance alors que les dirigeants du Congrès travaillaient pour signer un accord qui comprenait une augmentation du plafond de la dette associée à des plafonds de dépenses. Cette année, un scénario similaire s’est encore reproduit alors que les républicains ont refusé d’approuver une augmentation autonome de la dette.

Comme un ancien membre du personnel républicain l’a déjà dit à Vox, de nombreux membres du GOP considéraient les négociations sur le plafond de la dette de 2011 comme un succès et comme l’une des rares opportunités dont disposait le parti pour pousser les réductions de dépenses à une époque où le gouvernement était divisé.

« Je pense que l’un des points à retenir était que la gestion de cette pièce a fonctionné, vous savez, nous avons pu réellement réaliser quelque chose et utiliser ce moment comme levier », a déclaré Brendan Buck, membre du personnel du président de la Chambre John Boehner en 2011.

Le résultat de cette année semble réaffirmer cette approche. Bien que les républicains aient été contraints de faire leurs propres concessions sérieuses dans le cadre des discussions, ils ont obtenu des victoires clés qui restreignent davantage l’accès aux programmes sociaux et qui réduisent les investissements dans les dépenses non militaires.

Cela dit, la question demeure de savoir si McCarthy sera en mesure de rassembler une majorité de son caucus pour soutenir l’accord.

Le résultat des négociations de cette année envoie un message selon lequel le plafond de la dette continuera probablement d’être utilisé comme levier par les deux parties et a relancé les conversations des législateurs sur les propositions visant à le modifier ou à s’en débarrasser complètement. (Vox a couvert ces propositions ici et ici.) Les préoccupations des deux parties au sujet des concessions ont finalement été compensées par la crainte d’un défaut et le potentiel d’une crise économique catastrophique. Si l’accord est adopté, il mettra la menace du plafond de la dette hors de portée jusqu’à la prochaine élection.