Qu’y a-t-il dans l’accord de cliffhanger conclu par Biden et McCarthy pour augmenter le plafond de la dette?

Des semaines de va-et-vient entre la Maison Blanche et la majorité républicaine à la Chambre des représentants ont finalement abouti à un accord : l’Amérique ne manquera pas à ses obligations de dette, si le Congrès agit et adopte la législation avant jeudi.

Samedi, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, et Joe Biden ont annoncé la fin des négociations et l’accord sur un accord tard dans la soirée, le texte de la législation lui-même devant bientôt suivre. Le nouveau compromis touche à la fois aux priorités républicaines tout en préservant les réalisations législatives de Joe Biden.

Mais cela vient après des semaines de combats acharnés. Les républicains ont accusé la Maison Blanche et les démocrates du Congrès de dépenses incontrôlables, ignorant les rappels moqueurs de leurs rivaux sur la dette contractée par une réduction d’impôt dirigée par le GOP adoptée en 2017 et qui a largement profité aux Américains les plus riches. Les démocrates, quant à eux, ont reproché aux républicains de tenir en otage la cote de crédit du pays et sa capacité à rembourser ses prêts, et de chercher à réduire les programmes de protection sociale comme l’aide alimentaire aux familles dans le besoin.

Alors que nous nous rapprochons de l’échéance de jeudi, examinons ce que les dirigeants de Washington ont proposé pour sortir de l’impasse.

Plus de drame de la dette (pour l’instant)

La première et la plus importante réalisation de cet accord : il relève le plafond de la dette jusqu’à la fin de 2024. Cela garantit que le GOP ne pourra plus se battre sur la question, d’autant plus que la saison de la campagne présidentielle se réchauffe plus tard cette année. et dans le suivant.

Toute bataille contre le plafond de la dette pendant la saison électorale, en particulier à l’été ou à l’automne 2024, éloignerait Joe Biden de la campagne électorale et mettrait fermement l’accent sur Washington à un moment où l’un de ses adversaires probables aux élections générales, Donald Trump et Ron DeSantis, seraient libres de continuer leur politicaillerie.

Au total, l’accord prévoit d’augmenter le plafond de la dette américaine de 4 000 milliards de dollars. La suppression de cet effet de levier pour l’année prochaine s’avère déjà être l’une des pilules les plus difficiles à avaler pour les conservateurs du Congrès à la Chambre et au Sénat, en particulier compte tenu de l’absence d’autres concessions majeures dans la législation en cours.

Plafonds de dépenses

La grande victoire du GOP dans le processus de négociation, cette législation devrait geler les dépenses fédérales au niveau actuel, à l’exception du financement militaire, jusqu’en 2024. Et la croissance de ces dépenses sera plafonnée à 1 % si le Congrès ne peut pas s’entendre sur un accord de dépenses provisoire en janvier 2025.

Il s’agit d’une restriction importante pour le gouvernement fédéral au cours de l’année prochaine, et met notamment en place des limites de dépenses beaucoup plus strictes que celles convenues par les membres du Congrès lors de la dernière lutte contre la limite de la dette en 2019.

Le langage autorisant l’augmentation des dépenses de défense alors que les programmes nationaux sont confrontés à un gel des dépenses irrite déjà les progressistes, qui soutiennent depuis longtemps que le budget gonflé de l’armée américaine devrait figurer en tête de liste des réformes.

Les plafonds fixés par ce compromis sont à la fois la plus grande victoire des républicains ainsi que leur échec ; alors que les plafonds de dépenses sont certainement plus que ce que les démocrates exigeaient, ils éliminent également la possibilité pour les républicains d’utiliser le plafond de la dette pour effectuer de véritables coupes dans les programmes déjà mis en œuvre par l’administration Biden dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation et d’autres lois.

Cela signifie que le programme législatif 2021-2022 de M. Biden restera en grande partie intact, malgré les demandes des conservateurs d’en annuler d’énormes parties, comme les efforts pour annuler les prêts étudiants ou développer la production d’énergie verte.

Exigences de travail pour les coupons alimentaires

L’un des efforts du GOP pour endiguer la marée des dépenses fédérales est centré sur la question de la fourniture d’une aide alimentaire aux familles à faible revenu. La nouvelle législation devrait étendre les exigences de travail pour le programme SNAP du plafond d’âge actuel de 49 ans à un nouveau plafond de 54 ans, ce qui signifie que les Américains de cette tranche d’âge devront prouver leur emploi pour recevoir des prestations.

La question peut sembler étrangement spécifique pour les républicains de bloquer la capacité de l’Amérique à payer ses dettes, mais le resserrement des restrictions à l’aide fédérale est depuis longtemps une cible du GOP, et à l’origine, le parti voulait également étendre ces exigences de travail à Medicaid.

Les nouvelles exigences de travail prendront fin en 2030, à moins qu’elles ne soient prolongées avant par un congrès du GOP.

Le financement de l’IRS interrompu

L’autre demande spécifique que les républicains ont réussi à obtenir dans leur compromis avec la Maison Blanche était l’arrêt, au moins en partie, d’un plan de financement de nouvelles initiatives d’embauche à l’Internal Revenue Service (IRS), l’agence américaine de perception des impôts.

L’agence assiégée devait recevoir plus de financement pour les agents qui, selon le gouvernement fédéral, devaient aider les contribuables à résoudre les problèmes de déclaration et renforcer les capacités de l’IRS ; Les républicains ont plutôt décrit le problème comme un effort pour embaucher une armée d’auditeurs de l’IRS pour poursuivre les contribuables soupçonnés de fraude, un non-partant pour le parti qui cherche depuis longtemps, en particulier parmi son aile conservatrice, à diminuer le pouvoir et les capacités des deux IRS et autres agences fédérales.

Mais certains conservateurs se plaignent déjà que les coupes ne suffisent pas. Le membre du Congrès Chip Roy s’est exclamé avec colère après l’annonce de l’accord que « 98 % » du financement pour l’expansion des services de l’IRS continuerait d’être versé.

Aide covid

L’accord a une autre victoire mineure pour les républicains – une disposition pour restituer le financement de l’aide de Covid qui n’a pas encore été approprié. Des millions de dollars de cette aide n’ont toujours pas été dépensés par le gouvernement fédéral, bien que les démocrates l’aient jusqu’à présent utilisé pour financer un certain nombre de programmes de santé fédéraux qui, selon eux, pourraient faire face à des réductions si l’aide était entièrement annulée.