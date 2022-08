Qu’y a-t-il dans la boîte Galaxy Z Flip and Fold 4 ? Pas beaucoup

Le nouveau Galaxy Z Fold 4 et Retournement Z 4 révélé à L’événement Unpacked de Samsung incluent de nombreuses améliorations telles que des batteries plus grosses, des processeurs mis à jour, de meilleurs appareils photo et de nouveaux logiciels. Cependant, l’emballage des téléphones n’inclut pas grand-chose d’autre.

Il s’avère que l’achat d’un téléphone à 1 000 $ ou 1 800 $ en 2022 signifie obtenir peu ou pas d’extras dans la boîte. Fini le temps où vous aviez une paire d’écouteurs filaires avec votre nouveau téléphone. Au cours des deux dernières années, les chargeurs muraux ont cessé d’être inclus. Et vous pouvez oublier d’obtenir des étuis gratuits.

Samsung a cessé d’inclure des écouteurs filaires dans le package avec le lancement du Galaxy Note 20. Les chargeurs muraux ont commencé à disparaître des boîtes des téléphones Samsung avec le lancement des Galaxy S21 et S21 Ultra.

L’absence de tant d’extras est l’une des façons dont Samsung essaie de réduire son impact sur l’environnement ainsi que ses propres coûts. En fait, les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 incluent des composants fabriqués à partir de filets de pêche réutilisés, ce qui est une première pour les pliables de Samsung. Alors c’est plutôt cool, non ?

Que contient la boîte du Galaxy Z Fold 4 ?

Voici ce qui est inclus :

Un Galaxy Fold 4

Un câble USB-C

Un guide d’installation imprimé et des instructions

Un outil de carte SIM

Que contient la boîte du Galaxy Z Flip 4 ?

Voici ce qui est inclus :

Un Galaxy Flip 4

Un câble USB-C

Un guide d’installation imprimé et des instructions

Un outil de carte SIM