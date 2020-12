Quiconque se demande à quel point les médias traditionnels seront protecteurs de la nouvelle administration de Joe Biden a obtenu une bonne indication mardi, lorsque USA Today a vérifié une photo de son attachée de presse Jen Psaki portant un souvenir soviétique.

Il n’y avait aucune allégation selon laquelle la photo, posté sur Twitter par le porte-parole de la campagne Donald Trump, Matt Wolking, a été altéré ou frauduleux. Aucune affirmation de Wolking ne pouvait être considérée comme fausse ou trompeuse. Son tweet décrit simplement la photo, montrant Psaki portant le chapeau rose ushanka tout en posant avec son patron de l’époque, le secrétaire d’État américain John Kerry, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue moscovite Maria Zakharova.

USA Today a néanmoins plongé pour examiner la véracité de la photo, concluant qu’elle était « Contexte manquant. » Le contexte était que Lavrov a donné le chapeau à Psaki lors d’une réunion diplomatique à Paris, a déclaré USA Today. Le journal a même cité une source anonyme pour ajouter que Psaki n’avait pas gardé le chapeau.

C’est en dépit du fait que Psaki ait déclaré aux journalistes qu’elle le gardait et l’apporterait à la Maison Blanche lorsqu’elle deviendrait directrice des communications du président Barack Obama en mars 2015.

Twitter conservateur s’est naturellement moqué de USA Today pour avoir pensé qu’il était approprié de vérifier les faits sur la photo et même de critiquer sa véracité.

«Pourquoi vérifiez-vous cela? Personne ne fait de réclamation, » a déclaré Donald Trump Jr. «Il suffit de lui montrer qu’elle porte un chapeau commie – c’est un fait. Si les médias cessaient de couvrir les démocrates comme mission principale, peut-être qu’ils auraient encore une certaine crédibilité ». a ajouté le fils du président.

Pourquoi tu vérifies ça? Personne ne prétend simplement la montrer portant un chapeau de ville… C’EST UN FAIT !!! Si les médias ont cessé de couvrir les démocrates comme mission principale, peut-être qu’ils ont encore une certaine crédibilité. https://t.co/DtcKwkAev9 – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 1 décembre 2020

«Donc, ce n’est pas photoshoppé. C’est vrai. La fin, » a déclaré le critique médiatique Mark Dice.

Donc, ce n’est pas photoshoppé. C’est vrai. La fin. – Mark Dice (@MarkDice) 1 décembre 2020

Caleb Hull a appelé l’article de vérification des faits «Poubelle chaude» et a déclaré que la journaliste de USA Today, Camille Caldera, devrait « Directement être viré pour l’avoir écrit, » tandis que l’auteur Mike Cernovich a été réconforté par la révélation de l’article, en disant: « Merci d’avoir été aussi ouvert avec votre fraude. »

Ce sont des déchets chauds et @camille_caldera devrait tout de suite être renvoyé pour avoir écrit. – Caleb Hull (@CalebJHull) 1 décembre 2020

Merci d’avoir été aussi ouvert avec votre fraude. – Cerno (@Cernovich) 1 décembre 2020

Psaki elle-même a réagi à la publication de la photo par Wolking en déclarant que le but de «Propagande russe» est de «Discréditer de puissants messagers et répandre de la désinformation pour semer la confusion dans le public», et quiconque le répète est « Simplement une marionnette. »

Pour quiconque n’a pas été la cible de la propagande russe (cc: @McFaul @HillaryClinton), le but est de discréditer de puissants messagers et de répandre de la désinformation pour semer la confusion dans le public. Quiconque le répète est (involontairement ou non) simplement une marionnette de la machine de propagande. – Jen Psaki (@jrpsaki) 1 décembre 2020

Biden, que les médias grand public américains ont oint le président élu, a choisi Psaki comme attaché de presse dans le cadre d’une équipe de communication entièrement féminine de la Maison Blanche qui a été annoncée dimanche.

Les gaffes fréquentes de Psaki ont fait d’elle une célébrité alors qu’elle travaillait comme porte-parole du département d’État sous Kerry. Ses erreurs comprenaient la lutte avec la différence entre l’Irak et l’Iran et la critique du phénomène de « Vote carrousel » avant d’admettre qu’elle ne savait pas ce que c’était.

