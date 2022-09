Qu’y a-t-il à la Chambre, les projets de loi du Sénat révisant le 6 janvier comptent

WASHINGTON (AP) – L’idée centrale derrière les projets de loi de la Chambre et du Sénat visant à réformer une loi électorale fédérale obscure est simple: le Congrès ne devrait pas décider des élections présidentielles.

Les projets de loi sont une réponse directe à l’insurrection du 6 janvier et aux efforts de l’ancien président Trump pour trouver un moyen de contourner l’Electoral Count Act, une loi du XIXe siècle qui régit, avec la Constitution américaine, la manière dont les États et le Congrès certifient les électeurs et déclarent l’élection présidentielle. vainqueurs des élections. La Chambre votera sur sa version de la législation mercredi et un comité sénatorial examinera son projet de loi bipartite la semaine prochaine.

Bien que le projet de loi de la Chambre soit plus expansif, les deux projets de loi apporteraient des changements similaires, tous visant à garantir que le vote populaire de chaque État est protégé contre la manipulation par de mauvais acteurs ou partisans qui veulent renverser la volonté des électeurs.

La présidente du comité d’administration de la Chambre, Zoe Lofgren, D-Californie, l’un des principaux sponsors du projet de loi de la Chambre, a déclaré que les personnes qui voulaient annuler les élections de 2020 ont profité d’un langage ambigu “pour que le Congrès joue un rôle qu’ils ne sont vraiment pas censés jouer .”

Les partisans des deux chambres – les démocrates et certains républicains – veulent adopter une refonte avant le début du prochain Congrès et avant le cycle de la campagne présidentielle de 2024, car Trump a signalé qu’il pourrait se représenter. Dix sénateurs du GOP ont soutenu la législation, donnant probablement aux démocrates les voix dont ils ont besoin pour briser un flibustier et adopter leur projet de loi électoral au Sénat 50-50.

Un aperçu de ce que feraient les deux projets de loi :

CLARIFIER LE RÔLE DU VICE-PRÉSIDENT

Les législateurs et les experts juridiques disent depuis longtemps que la loi de 1887 est vague et vulnérable aux abus, et les démocrates ont vu les efforts de Trump pour annuler sa défaite avant le 6 janvier 2021 comme une goutte d’eau. Les partisans de l’ancien président ont attaqué le Capitole ce jour-là, faisant écho à ses fausses allégations de fraude électorale généralisée, interrompant la certification par le Congrès de la victoire du président Joe Biden et appelant à la mort du vice-président Mike Pence parce qu’il n’essaierait pas d’empêcher Biden de devenir président.

Les projets de loi de la Chambre et du Sénat préciseraient que le rôle du vice-président présidant la certification du Congrès chaque 6 janvier après une élection présidentielle est «ministériel» et qu’il n’a pas le pouvoir de déterminer les résultats de l’élection – un effort pour faire ce point avec force dans la loi après que Trump et certains de ses alliés ont exercé une pression massive sur Pence. Il a résisté à ces supplications, mais de nombreux législateurs craignaient que la loi ne soit pas assez claire sur ce point.

Le projet de loi du Sénat stipule que le vice-président “n’aura pas le pouvoir de déterminer, d’accepter, de rejeter ou autrement de trancher ou de résoudre les différends concernant la liste électorale appropriée, la validité des électeurs ou les votes des électeurs”. Le projet de loi de la Chambre a un langage similaire et ajoute que le vice-président “n’ordonnera aucun retard dans le dépouillement ni ne présidera à une période de retard dans le dépouillement des votes électoraux”.

PLUS DIFFICILE D’OBJETER

Les deux projets de loi rendraient également plus difficile pour les législateurs de s’opposer aux votes électoraux d’un État particulier. En vertu de la loi actuelle, un seul membre du Sénat et un membre de la Chambre doivent déposer une objection pour déclencher automatiquement des votes dans les deux chambres sur l’annulation ou l’annulation des résultats de l’élection présidentielle d’un État. Les deux projets de loi augmenteraient considérablement ce seuil, le projet de loi de la Chambre exigeant qu’un tiers de chaque chambre s’y oppose et le projet de loi du Sénat exigeant qu’un cinquième de chaque chambre s’y oppose.

Le projet de loi de la Chambre va encore plus loin, précisant des motifs très étroits pour les objections, par exemple si certains électeurs ne sont pas éligibles en vertu de la loi ou si un État a soumis trop de votes.

Norm Eisen, membre de la Brookings Institution, un expert juridique qui a consulté les législateurs lors de la rédaction de la législation, a déclaré que le projet de loi de la Chambre fixait des paramètres plus stricts concernant les «opportunités de méfaits» par les législateurs qui pourraient prendre parti.

PAS DE FAUX ÉLECTEURS

Les deux projets de loi garantiraient qu’il y a une «liste unique et concluante d’électeurs», comme l’ont dit les sénateurs, une réponse aux efforts infructueux des alliés de Trump pour créer des listes alternatives et illégitimes d’électeurs de Trump dans les États que Biden a remportés de justesse en 2020.

Le gouverneur de chaque État serait tenu de soumettre les électeurs, qui sont envoyés dans le cadre d’un processus formel au Congrès et ouverts à la tribune lors de la session du Congrès le 6 janvier après chaque élection présidentielle. Les projets de loi de la Chambre et du Sénat établiraient également des procédures judiciaires si l’un de ces électeurs était contesté par un candidat à la présidentielle.

“ÉVÉNEMENTS CATASTROPHIQUES”

La législation de la Chambre et du Sénat réviserait également le libellé de la loi actuelle qui n’a pas été contesté lors des élections de 2020, mais qui, selon les législateurs, pourrait être vulnérable aux abus. La loi permet désormais aux législatures des États de passer outre le vote populaire dans leurs États en convoquant une «élection ratée», mais le terme n’est pas défini par la loi.

Le projet de loi du Sénat stipule qu’un État ne peut déplacer le jour de son élection présidentielle que s’il y a des événements «extraordinaires et catastrophiques» qui nécessitent que cela se produise. Les législateurs de la Chambre et des experts juridiques comme Eisen ont fait valoir que le langage du Sénat est encore trop vague et que le projet de loi de la Chambre n’autoriserait un tel délai que si un juge fédéral convient qu’il y a eu un véritable événement catastrophique affectant suffisamment de bulletins de vote.

Le projet de loi de la Chambre limiterait également un tel déménagement à la zone géographique touchée et exigerait que la prolongation ne dure pas plus de cinq jours après le jour du scrutin.

CERTIFICATION DES ÉLECTIONS

Le projet de loi de la Chambre ajouterait un libellé pour tenter d’interdire aux responsables de l’État ou locaux de refuser de compter les votes valides lors d’une élection présidentielle ou de refuser de certifier une élection légitime – une tentative d’apaiser les craintes de certains législateurs que le prochain candidat à la présidentielle suive l’exemple de Trump et essayer de faire pression sur les fonctionnaires de niveau inférieur pour qu’ils annulent les résultats. Les candidats à la présidence pourraient saisir les tribunaux pour forcer un tel décompte.

Le projet de loi du Sénat n’a pas un tel langage.

