Quotidien de la Coupe du monde féminine: les pays hôtes, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, remportent tous deux des victoires

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a pris un départ fulgurant jeudi, la Nouvelle-Zélande récoltant trois points massifs contre la Norvège lors de son match d’ouverture de la phase de groupes et l’Australie battant l’Irlande sans son capitaine et attaquant vedette Sam Kerr.

Voici tout ce qui s’est passé lors de la première journée de la Coupe du monde féminine et un aperçu de ce qui vous attend demain :

Nouvelle-Zélande 1, Norvège 0

En dehors de la tentative de penalty de Ria Percival à la 89e minute qui a touché la barre transversale, la Nouvelle-Zélande n’aurait vraiment pas pu rêver d’un meilleur début de Coupe du monde féminine. Contre la Norvège, classée 12e au classement, les Football Ferns a remporté sa toute première victoire en Coupe du monde féminine. Avant jeudi, elles étaient 0V-3D-12D au tournoi, ce qui était la plus longue séquence sans victoire de l’histoire de la Coupe du monde féminine.

Faits saillants de la Nouvelle-Zélande contre la Norvège | Coupe du monde féminine de la FIFA 2023

Australie 1, République d’Irlande 0

L’Irlande est passée très près mais n’a finalement pas réussi à voler un point à l’Australie jeudi. Le coup de pied de Steph Catley à la 52e minute a fait la différence pour les Matildas, qui étaient sans leur buteur habituel Sam Kerr. Kerr s’est blessée au mollet jeudi, ce qui l’empêchera de participer aux deux premiers matches de l’Australie.

Faits saillants de l’Australie contre l’Irlande | Coupe du monde féminine de la FIFA 2023

SAUVEGARDE DU JOUR

Les occasions de marquer n’ont pas manqué lors du match d’ouverture de jeudi, les deux équipes se combinant pour 25 tirs. Bien que cela aurait pu mener à plus de buts, la gardienne norvégienne Aurora Mikalsen a fait de son mieux pour garder son équipe à distance de frappe. Malheureusement pour elle et ses coéquipières, cela n’a finalement pas suffi.

ASSISTANCE DU JOUR

Jacqui Hand a été à juste titre créditée de la passe décisive sur le but d’Hannah Wilkinson, mais ne vous y trompez pas : sans la brillante passe en profondeur d’Ali Riley, Hand n’aurait même pas eu l’espace pour faire une passe, même avec sa rapidité.

BUT DU JOUR

Qui d’autre que Hannah Wilkinson ? Non seulement elle a marqué le but qui a donné aux Football Ferns sa victoire historique, mais elle est devenue la meilleure buteuse de tous les temps pour la Nouvelle-Zélande – équipes masculines et féminines – avec 29 buts.

La Néo-Zélandaise Hannah Wilkinson marque un but contre la Norvège en 48′ | Coupe du monde féminine de la FIFA 2023

MOMENT À VOIR

Après le match, Ali Riley, ému, a décrit à quel point il était important pour la Nouvelle-Zélande de commencer la Coupe du monde féminine par une victoire.

« Nous nous battons pour cela depuis si longtemps ! » – Ali Riley parle des émotions de la toute première victoire de la Nouvelle-Zélande en Coupe du monde

TROIS NUMÉROS À CONNAÎTRE POUR LA 2E JOURNÉE

Nigéria contre Canada (22 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports)

190 — Le nombre de buts en carrière marqués par la Canadienne Christine Sinclair à l’international. Aucun homme ou femme n’a marqué plus de buts en jeu international que Sinclair. Un but contre le Nigeria jeudi ferait d’elle la première joueuse, homme ou femme, à marquer en six Coupes du monde. Au total, elle a marqué 10 buts en Coupe du monde féminine.

Philippines vs Suisse (1 h HE sur FS1 et l’application FOX Sports)

18 – Le nombre de joueuses nées aux États-Unis sur la liste des Philippines pour la Coupe du monde féminine (sur 23). L’entraîneur-chef des Philippines, Alen Stajcic, est australien. Il s’agit de la première Coupe du monde féminine des Philippines.

Espagne contre Costa Rica (3 h 30 HE sur FS1 et l’application FOX Sports)

53-0 – L’Espagne a réalisé un score parfait de 8-0 lors des éliminatoires de la Coupe du monde, remportant ces matchs par un score combiné de 53-0. La Roja seront les grands favoris contre le Costa Rica – mais ce fut également le cas lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde féminine 2015, qui s’est terminée 1-1.

