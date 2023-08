Quotidien de la Coupe du monde féminine: le Maroc et la Nouvelle-Zélande entrent dans une histoire différente

La Norvège a fait preuve de talent offensif lors de sa victoire dominante contre les Philippines, mais c’est la Suisse qui entrera dans la phase à élimination directe de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en tant que vainqueur du Groupe A après avoir éliminé la Nouvelle-Zélande, co-hôte du tournoi, dimanche.

Pendant ce temps, le Maroc et la Colombie ont réussi des bouleversements massifs pour se battre pour une place dans la phase à élimination directe lors de la dernière journée de jeu de groupe.

Voici tout ce qui s’est passé le jour 11 du tournoi et un aperçu du jour 12.

CE QUE VOUS AVEZ PU MANQUER

— Le Maroc a remporté dimanche son tout premier match de Coupe du monde féminine en battant la Corée du Sud 1-0 au stade Hindmarsh. Le seul but d’Ibtissam Jraidi était le premier du Maroc dans ce tournoi.

En savoir plus: Faits saillants de la Corée du Sud contre le Maroc : le Maroc remporte sa première victoire en Coupe du monde, 1-0

Faits saillants de la Corée du Sud contre le Maroc | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

— Le Maroc a réussi la plus grosse surprise du tournoi de cette année jusqu’à présent, avec 55 places les séparant de la Corée du Sud selon le classement mondial de la FIFA. La Corée du Sud a été éliminée des qualifications de la phase à élimination directe avec la défaite.

En savoir plus: Nouhaila Benzina devient la première à porter le hijab lors d’un match de la Coupe du monde féminine

– La Norvège a remporté une victoire 6-0 sur les Philippines, marquant la cinquième fois qu’elle marquait six buts lors d’un match de Coupe du monde féminine. La dernière marge de victoire de la Norvège par plus de six buts lors de la Coupe du monde féminine est survenue contre la Corée du Sud en 2003.

Faits saillants de la Norvège contre les Philippines | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

– Sophie Roman Haug est devenue la quatrième Norvégienne à enregistrer un tour du chapeau en Coupe du monde féminine, et la première depuis 2007. Caroline Graham Hansen a également marqué son premier but en Coupe du monde en jeu ouvert, selon la FIFA. Son seul but en Coupe du monde était un penalty contre la Corée du Sud en 2019.

En savoir plus: Golden Boot race tracker : la Norvégienne Sophie Román Haug réussit un tour du chapeau

– La Nouvelle-Zélande, co-organisatrice de la Coupe du monde féminine, a été éliminée de la phase à élimination directe grâce à un match nul sans but contre la Suisse. La Nouvelle-Zélande est le premier hôte de l’histoire de la Coupe du monde féminine à ne pas se qualifier pour la phase à élimination directe. La Suisse s’est qualifiée comme vainqueur de groupe pour la première fois de son histoire.

En savoir plus: La Nouvelle-Zélande entre dans l’histoire en étant évincée en phase de groupes, alors que le groupe A est réglé

– Ana-Maria Crnogorcevic, la meilleure apparition et buteuse de tous les temps en Suisse, a remporté sa 150e sélection, prolongeant ainsi son record de joueuse la plus capée du pays.

Faits saillants de la Suisse contre la Nouvelle-Zélande | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

– La Colombie a remporté son troisième match de l’histoire de la Coupe du monde féminine dimanche grâce à son résultat 2-1 contre l’Allemagne. Deux des trois victoires de la Colombie sont survenues lors du tournoi de cette année.

En savoir plus: Faits saillants de l’Allemagne contre la Colombie : la Colombie prend de l’avance dans les dernières secondes

— L’Allemagne a perdu son deuxième match de groupe de son histoire en Coupe du monde féminine. Sa dernière défaite est survenue contre la Suède en 1995.

Faits saillants de l’Allemagne contre la Colombie | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

– Une fois une star en avant pour l’USWNT, Megan Rapinoé a assumé le rôle de leader vétéran lors de la Coupe du monde féminine de cette année. Alors que Rapinoe croit toujours qu’elle peut aider sur le terrain et reste prête à ce que son numéro soit appelé, elle a également accueilli son nouveau rôle à bras ouverts. « Je pense que c’est à peu près ce à quoi je m’attendais », a déclaré Rapinoe.

En savoir plus: Megan Rapinoe est passée de star en sous-marin pour l’USWNT, mais elle ne transpire pas

— L’entraîneur des États-Unis, Vlatko Andonovski, a fait l’objet de critiques lors de la Coupe du monde féminine de cette année, mais dans quelle mesure est-ce justifié ? Le chroniqueur de FOX Sports, Martin Rogers, contextualise le tournoi d’Andonovski jusqu’à présent.

En savoir plus: L’entraîneur de l’USWNT, Vlatko Andonovski, mérite des ajustements

RÉCAPITULATIF DE LA JOURNÉE

Assist of the Day : spécialiste de la première touche

Tout ce dont l’arrière norvégien Thea Bjelde avait besoin était une touche pour faire passer le ballon bien à l’extérieur de la surface de réparation de 18 mètres jusqu’au deuxième poteau du but, où la héroïne du tour du chapeau Sophia Haug était là pour terminer le match avec un peu de talent.

La Norvégienne Sophie Roman Haug marque un but face aux Philippines en 6′ | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

But du jour : un étourdissant Caceido

Caroline Graham Hansen – la meilleure buteuse active de la Norvège – a marqué son tout premier but en Coupe du monde féminine en jeu ouvert dimanche, et c’était une beauté.

La Norvégienne Caroline Graham Hansen marque un but INCROYABLE contre les Philippines | Chaque angle

Mais le super golazo de Linda Caceido, 18 ans, pour la Colombie lors d’un match à enjeux élevés contre l’Allemagne remporte le gâteau. Nous assistons à la naissance d’une étoile.

La Colombienne Linda Lizeth Caicedo Alegria marque un but face à l’Allemagne en 52′ | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

Moment incontournable : le Maroc entre dans l’histoire

Le Maroc n’a pas encore assuré sa place dans la phase à élimination directe, mais c’est un problème pour jeudi. Après le match de dimanche, le Maroc a légitimement pris le temps de célébrer son moment historique.

REGARDER VERS L’AVANT

FOX Sports recherche les chiffres à connaître

68 – Lors de leurs deux premiers matchs, l’Espagne a réalisé une symphonie de passes qui l’a amenée à devancer ses adversaires (Costa Rica et Zambie) par un score combiné de 68-11. De plus, l’Espagne a complété 1 136 passes et marqué huit buts.

Groupe C : Japon vs Espagne (la couverture commence à 2 h HE, avec un coup d’envoi à 3 h sur FOX)

20 – Les pertes du Costa Rica auraient pu être pires sans la gardienne Daniela Solera, qui mène le tournoi (jusqu’à vendredi) avec 20 arrêts, empêchant plus de 2,3 buts attendus, sur la base des tirs cadrés auxquels elle a été confrontée.

Groupe C : Costa Rica vs Zambie (la couverture commence à 2 h HE, avec un coup d’envoi à 3 h sur FS1)

63 — La plupart des buts marqués en carrière pour l’Australie (hommes ou femmes) Le détenteur du record ? Sam Kerr. L’attaquante vedette des Matildas a raté les matchs de la Coupe du monde féminine contre l’Irlande et le Nigeria, mais a déclaré samedi à propos du dernier match crucial du groupe B avec le Canada : « Je vais certainement être disponible. »

Groupe B : Canada c. Australie (la couverture commence à 5 h 30 HE, avec un coup d’envoi à 6 h sur FOX)

23 — Pour la première fois en 23 matchs, le Nigéria s’est rallié après avoir concédé le premier but du match pour remporter un match de Coupe du monde féminine en battant l’Australie, co-hôte, 3-2. C’était aussi la première fois en 16 matchs que le Nigeria concédait plusieurs buts dans un match et gagnait quand même.

Groupe B : Irlande vs Nigeria (la couverture commence à 5 h 30 HE, avec un coup d’envoi à 6 h sur FS1)

