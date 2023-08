Quotidien de la Coupe du monde féminine: l’Australie et l’Angleterre préparent une demi-finale à ne pas manquer

Les demi-finales de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 se déroulent après que l’Australie et l’Angleterre ont battu respectivement la France et la Colombie, samedi. L’Espagne et la Suède disputeront l’autre demi-finale. C’est la première fois que la Coupe du monde féminine compte deux demi-finalistes pour la première fois (l’Espagne et l’Australie), selon la FIFA.

Voici un récapitulatif de tout ce qui s’est passé lors de la dernière journée des quarts de finale et un aperçu des demi-finales :

CE QUE VOUS AVEZ PU MANQUER

– L’Australie s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire lors d’un tournoi masculin ou féminin. L’Australie est également devenue le premier pays hôte à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde féminine depuis les États-Unis (1999, 2003).

Faits saillants de l’Australie contre la France | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 | Quarts de finale

— Un record de 20 pénalités ont été tirées lors des tirs au but de samedi. Il s’agissait de la troisième séance de tirs au but du tournoi, égalant le plus de l’histoire de la Coupe du monde féminine (2011).

En savoir plus: L’Australie devance la France en PK, première hôte de la Coupe du monde féminine en demi-finale depuis 2003

– L’Angleterre est la première équipe à remporter un match à élimination directe lors de la Coupe du monde féminine après avoir concédé le premier. Les huit dernières équipes à marquer les premières ont remporté le match, les trois autres se terminant sans but dans le règlement, selon la FIFA.

Faits saillants de l’Angleterre contre la Colombie | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 | Quarts de finale

— L’Angleterre n’a enregistré qu’une seule défaite lors de ses 37 derniers matchs toutes compétitions confondues. L’équipe qui l’a battu ? L’Australie dans un 2-0 lors d’un match amical d’avril à Brentford. L’Angleterre n’a jamais remporté de demi-finale de Coupe du monde féminine malgré son avance dans les trois derniers.

En savoir plus: L’Angleterre fait preuve de détermination contre la Colombie et affrontera l’Australie en demi-finale

RÉCAPITULATIF DE LA JOURNÉE

Passe décisive du jour : un rebond amical

Un bon ballon en profondeur de l’Anglaise Georgia Stanway s’est transformé en un excellent lorsqu’il a été dévié du pied de la défenseure colombienne Daniela Arias. Stanway n’a pas été crédité de la passe décisive, mais avec la façon dont les choses se sont déroulées, elle aurait probablement dû l’être.

L’Anglaise Alessia Russo marque face à la Colombie en 63′ | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

Sauvetage du jour : De Almeida garde la France dedans

La France n’aurait probablement même pas pu se rendre aux tirs au but s’il n’y avait pas eu d’Élisa de Almeida incroyable arrêt en première mi-temps. Avec la gardienne française Pauline Peyraud-Magnin hors de sa ligne et le but complètement exposé, de Almeida a couru vers le centre du but et a empêché le tir d’entrer. Gagner ou perdre, ce type d’effort est toujours apprécié.

La Française Elisa De Almeida sauve la journée après avoir bloqué une tentative de tir au but | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

But du jour : Le meilleur du tournoi ?

Si le but de Leicy Santos n’était pas le meilleur du tournoi jusqu’à présent, il s’en rapproche. Sans avant-coureur et sans coéquipier ouvert au deuxième poteau, Santos a pris sur elle de tirer sous un angle difficile. Le résultat? Un tir flottant contre lequel Mary Earps n’avait aucune chance. Et s’il s’agissait d’une perte?

Le Colombien Leicy Santos marque un but face à l’Angleterre en 44′ | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

Moment à ne pas manquer : drame sur les tirs au but

Les tirs au but ne sont pas meilleurs que celui entre l’Australie et la France samedi. D’une tentative de gardien de but à une reprise de penalty, il y avait tout.

Australie contre France : séance de tirs au but à couper le souffle lors des quarts de finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023

REGARDER VERS L’AVANT

La Coupe du monde féminine reprendra avec la première demi-finale mardi, suivie de la deuxième demi-finale mercredi. Voici une ventilation complète du calendrier:

mardi 15 août

Espagne contre Suède (la couverture commence à 3 h HE, avec le coup d’envoi à 4 h sur FOX)

mercredi 16 août

Australie contre Angleterre (la couverture commence à 5 h HE, avec le coup d’envoi à 6 h sur FOX)

