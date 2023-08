Quotidien de la Coupe du monde féminine: l’Australie bat la France dans une fusillade épique

L’Australie a réservé sa place en demi-finale de la Coupe du monde féminine après avoir battu la France aux tirs au but. Quinn Rooney/Getty Images

La Coupe du monde féminine 2023 bat son plein, et ces fichiers quotidiens vous donnent les derniers rapports sur le tournoi ainsi que les lignes de paris, les informations à surveiller et les meilleures lectures. Connectez-vous à ESPN tout au long du tournoi car nous vous apportons les dernières nouvelles d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

La tête : l’Australie élimine la France aux tirs au but

SYDNEY – La Coupe du monde 2023 aura l’un de ses pays hôtes en demi-finale après que l’Australie ait survécu à une séance de tirs au but éprouvante contre la France pour remporter son affrontement en quart de finale.

Stadium Australia était une mer jaune de soutien à domicile alors que les Matildas se préparaient pour leur quart de finale. Mais, à la consternation de la majorité des 49 461 personnes, il a été Les Bleues qui a commencé plus fort et a vu une poignée de premières chances aller mendier.

La meilleure chance pour l’Australie est venue à la fin de la première mi-temps lorsque Hayley Raso a poursuivi un long ballon, provoquant suffisamment de panique pour qu’Emily van Egmond le glisse à nouveau dans la zone de danger. Sans la gardienne Pauline Peyraud-Magnin, Mary Fowler a visé ce qu’elle pensait être un but ouvert, pour se voir refuser mais un sublime bloc volant d’Élisa De Almeida.

Le match a finalement tourné en faveur des hôtes avec l’introduction de Sam Kerr en seconde période. Avec leur capitaine sur le terrain, l’Australie a trouvé son urgence en attaque et a vu sa propre rafale d’occasions créées mais non saisies.

Toujours sans but après 90 minutes, les nerfs s’installant dans le stade, le match est passé à la prolongation. La tête de Wendie Renard dans un corner a été refusée pour sa faute sur Cailtin Foord avant que Courtnee Vine, fraîchement sortie du banc, n’envoie un effort du mauvais côté du poteau alors que le temps passait à l’inévitable avec les hôtes accrochés à travers une charge française tardive .

Après que les deux équipes aient été inséparables en 120 minutes de jeu, il n’était pas surprenant de les voir rester enfermés dans la séance de tirs au but avec chaque but, arrêt et raté annulés.

Après avoir été amenée juste à la fin de la prolongation pour faire face aux tirs au but de l’Australie, la troisième gardienne de but française Solène Durand a prouvé sa valeur en effectuant deux arrêts et en allant dans le bon sens pour les cinq autres pénalités auxquelles elle a été confrontée.

Mais c’est Mackenzie Arnold qui a été la héroïne de la journée, même après avoir raté la chance de gagner la fusillade lorsque son propre coup de pied a touché le poteau. Arnold a refusé Selma Bacha, Eve Périsset et Kenza Dali à deux reprises, présentant des atouts pour refuser le vétéran une deuxième fois après une intervention VAR pour la gardienne des Matildas sortant de sa ligne. Après que le Français Viki Becho ait frappé le cadre du but, Vine est intervenu pour convertir le 20e penalty de la fusillade et envoyer le public local dans le délire.

L’Australie peut aimer écrire l’histoire en atteignant une demi-finale de Coupe du monde pour la première fois, mais elle priera pour que sa finition revienne à temps pour ce match. — Sophie Lawson

jouer 1:51 L’avance de la Suède en demi-finale de la Coupe du monde « s’est jouée en millimètres » Sophie Lawson réagit à la victoire 2-1 de la Suède contre le Japon pour accéder aux demi-finales et la compare au match des huitièmes de finale contre l’USWNT.

La démonstration de respect de la Suède

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Lorsque le coup de sifflet final a retenti à Eden Park vendredi, confirmant la progression de la Suède en demi-finale aux dépens du Japon, les scènes sur le terrain étaient plus sombres que ce que nous avons vu jusqu’à présent dans ce tournoi.

Bien sûr, les équipes qui ont été éliminées ont été bouleversées, mais l’effusion d’émotion de la jeune équipe japonaise était quelque chose que nous avons rarement vu de la part de Nadeshiko. Inconsolables sur le terrain, la plupart en bleu ont traversé la zone mixte, remplissant leur devoir médiatique d’après-match les larmes aux yeux.

C’est là, dans le ventre du stade que la Suédoise Sofia Jakobsson, à mi-interview, s’est arrêtée pour se tourner vers la Japonaise Jun Endo à côté d’elle et a offert quelques mots de réconfort à la jeune femme de 23 ans, louant la force et la qualité de l’équipe. elle venait d’être éliminée.

Bien que les mots aient pu ou non être d’un réconfort immédiat pour l’attaquant, la défaite beaucoup trop crue, c’était une autre preuve de respect et de considération pour l’opposition qui a été un spectacle familier dans ce tournoi. — Sophie Lawson

Wenger prendra la parole à la convention du football féminin

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande — Arsène Wenger dirigera les orateurs de la Convention du football féminin de la FIFA à Sydney la semaine prochaine. jeu.

Wenger a suscité la controverse dans son rôle à la FIFA en appelant à la tenue de Coupes du monde masculines tous les deux ans dans le cadre d’un plan radical de refonte du calendrier du football. Le joueur de 73 ans doit s’exprimer aux côtés de Jill Ellis, l’entraîneur à deux reprises vainqueur de la Coupe du monde avec l’USWNT, et de l’entraîneur de Chelsea Emma Hayes. L’ancien attaquant d’Arsenal et d’Angleterre Ian Wright devrait également prendre la parole lors de la convention lors d’un panel sur la professionnalisation du football féminin.

La convention n’est que la deuxième édition de l’événement, qui implique chacune des associations membres de la FIFA, et la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, a déclaré qu’il était crucial de poursuivre sur la lancée de la Coupe du monde 2023.

« Nous pouvons déjà dire avec confiance que ce tournoi change la donne pour le football féminin », a déclaré Samoura. « Le public, l’ambiance et la qualité du football que nous avons déjà vus ont été exceptionnels. J’ai hâte de réfléchir à ce succès et de franchir une autre étape énorme pour en tirer parti lors de la deuxième Convention du football féminin de la FIFA les 18 et 19 août. » — Marc Ogden

Les footballeurs amputés montrent leurs compétences à Sydney

Mark Evans – FIFA/FIFA via Getty Images

SYDNEY – Des joueurs de la Fédération mondiale de football pour amputés (WAFF) et de la Fédération américaine de football pour amputés jouaient à Sydney cette semaine sur le Unity Pitch de la FIFA à Barangaroo dans le port de Sydney.

Le terrain s’est rendu dans chacune des neuf villes hôtes et les joueurs y ont montré leurs talents tout en assistant à deux des huitièmes de finale.

« Le football pour amputés m’a donné une nouvelle perspective sur mes capacités, pas sur mon handicap », a déclaré LaQuinta Haynes, de Columbus, Ohio. « Jouer au football m’a aussi apporté beaucoup de santé mentale, car cela me donne une façon de me voir différemment. »

Amie Donathan, qui était l’une des deux seules joueuses à la Coupe du monde de football pour amputés l’année dernière, a déclaré : « Beaucoup de gens qui ont des amputations ou des différences de membres pensent qu’ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves ou faire ce qu’ils veulent parce qu’ils ont cette différence, mais je pense que le football pour amputés donne cet espoir.

« Je ne connaissais aucun amputé ou quelqu’un comme moi avant de jouer au football pour amputés. Donc, cela vient de me donner cette famille différente. Nous avons tous une connexion que tout le monde ne peut pas avoir et nous nous comprenons simplement d’une manière différente. Les avantages pour la santé physique sont définitivement hors des tableaux. Vous obtenez beaucoup de bas ou de haut du corps, vous devez avoir beaucoup d’endurance et les avantages pour la santé mentale sont également importants parce que beaucoup de ces personnes, y compris moi, avant que nous ayons eu football amputé, tu te rabaisses parfois. »

Plus de 5 000 joueurs participent au WAFF dans 50 pays. La Turquie est championne du monde en titre après avoir remporté la Coupe du monde à domicile à Istanbul l’année dernière. — Tom Hamilton

Mark Evans – FIFA/FIFA via Getty Images

La Coupe du monde apporte une grande valeur à l’Australie

SYDNEY – Les revenus de la Coupe du monde pour l’Australie et ses régions ont déjà atteint des sommets considérables jusqu’à présent, selon les données recueillies par la plateforme financière Airwallex.

La valeur de la concurrence pour le secteur du tourisme du Queensland et de Brisbane a été estimée à plus de 50 millions de dollars australiens, mais en termes de dépenses globales, le chiffre s’élève à 7,6 milliards de dollars australiens à l’échelle nationale et à 1,55 milliard de dollars seulement pour le Sunshine State. Il s’agit du montant dépensé pour la vente au détail, l’hôtellerie et le commerce par les habitants ainsi que les voyageurs et les visiteurs en relation avec la Coupe du monde.

Les autres États qui en ont le plus profité sont la Nouvelle-Galles du Sud (2,98 milliards de dollars australiens) et Victoria (2,3 milliards de dollars australiens).

La FIFA estime que 20 % des billets pour la Coupe du monde féminine 2023 ont été vendus à des supporters internationaux, provoquant un afflux important de visiteurs et de dépenses. — Julien Laurent

