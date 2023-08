Quotidien de la Coupe du monde féminine : la troisième place historique de la Suède

La Suède rentrera chez elle en tant que médaillée de bronze de la Coupe du monde féminine pour la quatrième fois de l’histoire du tournoi après avoir battu l’Australie, co-hôte, 2-0, au stade de Brisbane samedi. La Suède est la première nation à prendre la troisième place à quatre reprises lors de la Coupe du monde féminine.

Maintenant, il ne reste plus que la finale entre l’Angleterre et l’Espagne dimanche (la couverture commence à 5 h HE, avec le coup d’envoi à 6 h sur FOX et l’application FOX Sports).

Récapitulons ce qui s’est passé lors des éliminatoires pour la troisième place et regardons la finale de dimanche :

CE QUE VOUS AVEZ PU MANQUER

— La Suède a disputé tout le tournoi sans encaisser de but en première mi-temps.

– La tentative de penalty de Fridolina Rolfo était la 26e du tournoi, égalant le record établi en 2019. Son penalty marqué était le 20e du tournoi, également un nouveau record.

En savoir plus: La Suède revendique à nouveau la troisième place de la Coupe du monde, contrecarrant les espoirs de l’Australie hôte

— Kosovare Asllani a marqué son quatrième but en Coupe du monde féminine. Deux d’entre eux ont participé aux éliminatoires pour la troisième place, ce qui fait d’elle la première joueuse de la Coupe du monde masculine ou féminine à marquer deux fois lors du match pour la troisième place.

La Suédoise Fridolina Rolfo marque un but contre l’Australie en 30′ | Coupe du monde féminine de la FIFA 2023

— L’Australie n’a pas encore terminé parmi les trois premières lors d’un tournoi mondial (Coupe du monde ou Jeux olympiques) ; la défaite contre la Suède correspond à son meilleur résultat en tournoi mondial. Son seul match précédent pour la troisième place était aux Jeux olympiques de 2021, qu’il a perdu 4-3 contre les États-Unis.

– Sam Kerr, l’attaquant vedette de l’Australie, a eu le moins de touches (35) de tous les joueurs de champ pour jouer les 90 minutes complètes, selon la FIFA.

En savoir plus: Pour Sam Kerr et l’Australie, cette Coupe du monde a été un triomphe quoi qu’il arrive

– Caitlin Foord et Emily van Egmond sont devenues les leaders australiennes de tous les temps en Coupe du monde féminine avec 19 chacune.

— Il s’agit de la première Coupe du monde féminine dans laquelle une équipe de l’UEFA terminera première, deuxième et troisième.

Faits saillants de la Suède contre l’Australie | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 | Match pour la troisième place

REGARDER VERS L’AVANT

Angleterre contre Espagne

– L’Angleterre comprend à quel point ce serait important si elle pouvait ramener le football à la maison pour la première fois depuis 1996. Cependant, l’équipe fait de son mieux pour ne pas se laisser entraîner dans le battage médiatique avant la finale. « Je pense que, pour nous, nous vivons dans l’instant », capitaine Millie Bright dit.

En savoir plus: « Nous vivons dans l’instant »: l’Angleterre ne se laisse pas distraire du but ultime

– La gardienne anglaise Mary Earps est considérée comme l’une des meilleures à son poste depuis des années. Un trophée insaisissable de la Coupe du monde féminine pourrait-il cimenter son statut de le le meilleur dans le monde? Martin Rogers ajoute du contexte à la carrière du favori du Golden Glove.

– Luaren James a tout le talent pour reprendre là où elle s’était arrêtée avec l’Angleterre en finale de la Coupe du monde. La question est : en aura-t-elle la chance ? Doug McIntyre explique la position de l’Angleterre avec son attaquant vedette.

En savoir plus: L’Anglaise Lauren James peut reprendre là où elle s’était arrêtée en finale de la Coupe du monde

– L’entraîneure anglaise Sarina Wiegman serait une recrue de rêve pour l’USWNT, mais pour l’instant, une recrue de rêve est tout ce qu’elle sera, car l’entraîneure néerlandaise a déclaré qu’elle « n’avait pas l’intention » de quitter l’USWNT. Lionnes avant la fin de son contrat en 2025.

– L’Espagne a toujours eu la qualité pour gagner un tournoi majeur, mais elle n’a jamais été capable de tout mettre en place pour faire un parcours en profondeur. Tout a changé cette année. « Ce que nous avons maintenant et pas avant, c’est la mentalité de gagnant, de croire, de ne jamais abandonner et, surtout, de savoir souffrir », a déclaré la milieu de terrain vedette Aitana Bonmatí.

En savoir plus: Comment l’Espagne s’est endurcie et est devenue un sérieux prétendant à la Coupe du monde

– Vous pouvez trouver tout ce que vous devez savoir sur la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 ici.

FOX Sports Research Numéros à connaître

1 — À ce jour, le Japon est la seule équipe à avoir perdu un match à la Coupe du monde féminine et à remporter le titre. Après avoir perdu 4-0 contre le Japon en phase de groupes, l’Espagne a la chance de devenir la deuxième équipe à réaliser cet exploit. Les hommes espagnols l’ont fait en 2010. La Roja a perdu son premier match de phase de groupes 1-0 contre la Suisse, puis a rebondi pour remporter la Coupe du monde en Afrique du Sud.

5 — Quelle que soit l’équipe gagnante — l’Espagne ou l’Angleterre — deviendra le cinquième vainqueur de la Coupe du monde féminine. Les États-Unis (4), l’Allemagne (2), la Norvège (1) et le Japon (1) sont les quatre nations qui ont remporté la Coupe du monde féminine. De plus, le vainqueur deviendra la deuxième nation à remporter les titres masculin et féminin. L’Allemagne a remporté les épreuves masculine (1954, 1974, 1990, 2014) et féminine (2003, 2007), l’Angleterre (1966) et l’Espagne (2010) ont toutes deux remporté la Coupe du monde masculine.

57 — Des années de souffrance pour l’Angleterre. Cela fait combien de temps que l’Angleterre n’a pas remporté de titre de Coupe du monde – les hommes ont gagné en 1966. Maintenant que Sam Kerr a commencé un match, voici la nouvelle question n°1 de cette Coupe du monde féminine : le football revient-il enfin à la maison ?

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES