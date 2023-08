Quotidien de la Coupe du Monde Féminine : la super remplaçante espagnole se qualifie pour la demi-finale avec la Suède

L’Espagne affrontera la Suède en demi-finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 après que les deux équipes se soient occupées des affaires le premier jour des quarts de finale. L’autre moitié de la tranche sera réglée samedi avec un match de chapiteau entre l’Australie et la France, suivi de l’Angleterre et de la Colombie. Les six équipes restantes seraient les premiers vainqueurs du tournoi.

Voici un récapitulatif de tout ce qui s’est passé lors du match aller des quarts de finale et un aperçu de samedi :

CE QUE VOUS AVEZ PU MANQUER

— L’Espagne disputera la demi-finale d’un tournoi majeur pour la deuxième fois seulement et pour la première fois à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Sa dernière apparition en demi-finale remonte à l’Euro 1997.

Faits saillants de l’Espagne contre les Pays-Bas | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 | Quarts de finale

– L’Espagnole Salma Paralluelo, âgée de 19 ans et 271 jours, est la plus jeune joueuse et la première adolescente à avoir marqué en prolongation lors d’une Coupe du monde féminine. Son but était également le premier but en prolongation du tournoi de cette année.

– Avant le match des Pays-Bas contre l’Espagne, l’attaquant néerlandais Lineth Beerensteyn a partagé qu’elle était heureuse de voir les États-Unis éliminés du tournoi. Lorsque les Pays-Bas ont perdu contre l’Espagne jeudi, la légende de l’USWNT Sydney Leroux a rendu la pareille.

– Le but de Stefanie van der Gragt était le 147e du tournoi, qui a battu le précédent record de tous les temps de la Coupe du monde féminine. Le total est à 152 avec six matchs à jouer.

– La Suède disputera sa cinquième participation en demi-finale de la Coupe du monde féminine, égalant l’Allemagne au deuxième rang de tous les temps (États-Unis 8, Allemagne 5, Suède 5, Norvège 4).

– Sept des 10 derniers buts de la Suède à la Coupe du monde féminine sont survenus sur coups de pied arrêtés, dont son premier vendredi.

Faits saillants du Japon contre la Suède | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 | Quarts de finale

– Amanda Ilestedt a marqué son quatrième but du tournoi vendredi, ce qui est à égalité au deuxième rang de tous les joueurs jusqu’à présent. Le joueur qu’elle poursuit ? Hinata Miyazawa, qui compte cinq buts mais a été éliminée avec le Japon. Le Golden Boot est à prendre pour Ilestedt.

– En ce qui concerne samedi, l’attaquant vedette australien Sam Kerr pourrait obtenir sa première titularisation du tournoi contre la France, mais seulement si elle est « apte à jouer 90 minutes ».

– Avec près d’une semaine pour traiter leur perte déchirante, les stars de l’USWNT commencent lentement à dévoiler leurs sentiments sur les réseaux sociaux. « Ça fait mal et ça le fera pendant un moment, mais cette blessure finira par se transformer en cicatrice », a écrit la légende de l’USWNT, Alex Morgan.

RÉCAPITULATIF DE LA JOURNÉE

Passe décisive du jour : diviser la défense

Les Pays-Bas n’auraient probablement même pas accordé de temps supplémentaire sans l’éclat de Victoria Pelova. Au lieu de courir pour recevoir le ballon du milieu de terrain, Pelova a attendu que le ballon roule vers elle et ne l’a pas touché jusqu’à ce que la défense néerlandaise s’engage. Une fois cela fait, elle a faufilé le ballon devant Katja Snoeijs et directement à Stefanie van der Gragt, qui était juste à côté. Gagner ou perdre, ce fut une passe décisive spectaculaire.

La Néerlandaise Stefanie Van der Gragt marque un but contre l’Espagne en 90+1′ | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

But du jour : le moment décisif de Paralluelo

Salma Paralluelo était dans une situation difficile. L’endroit où elle a reçu le ballon n’était pas assez bon pour qu’elle coure droit au but, même avec son rythme effréné, mais ce n’était pas non plus assez profond pour qu’un centre au second poteau ait un sens. Ainsi, à la place, Paralluelo a pris son défenseur en tête-à-tête, a créé un espace à l’intérieur de la surface et l’a tiré sur le visage du but. C’est un truc de superstar d’une joueuse de 19 ans qui joue sa première Coupe du monde.

Le but GAGNANT de Salma Paralluelo pour l’Espagne contre les Pays-Bas | Chaque angle

Moment à ne pas manquer : Scènes pour l’Espagne

Au moment où l’Espagne est entrée sur le terrain, elle est entrée dans l’histoire en tant que première équipe féminine espagnole à disputer les quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Maintenant en demi-finale, l’Espagne n’est qu’à deux victoires de devenir la deuxième équipe espagnole à remporter la Coupe du monde.

REGARDER VERS L’AVANT

FOX Sports Research Numéros à connaître

15 – Tirs de Caitlin Foord, le plus de tous les joueurs australiens, sept de plus que tout autre coéquipier. Foord a un but (contre le Danemark) et deux passes décisives alors qu’elle a porté la charge à l’avant pour Sam Kerr, blessé.

Australie contre France (la couverture commence à 2 h HE, avec un coup d’envoi à 3 h sur FOX)

25 – Classement FIFA de la Colombie – le plus bas de toutes les équipes à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde féminine. Le plus bas précédent était la Chine au 16e rang (2015). Les Steel Roses ont perdu 1-0 contre les États-Unis en quart de finale.

Angleterre contre Colombie (la couverture commence à 5h30 HE, avec un coup d’envoi à 6h30 sur FOX)

