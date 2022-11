Quote Box : Réaction à l’accord de l’ONU sur le climat concernant un fonds historique

SHARM EL-SHEIKH, Egypte (AP) – “C’est la décennie décisive, mais ce que nous avons devant nous n’est pas un pas en avant suffisant pour les gens et la planète”, a déçu Frans Timmermans, vice-président exécutif de la l’Union européenne a déclaré à ses collègues négociateurs. « Cela n’apporte pas suffisamment d’efforts supplémentaires de la part des grands émetteurs pour augmenter et accélérer leurs réductions d’émissions.

“Nous avons tous échoué dans les actions pour éviter et minimiser les pertes et les dommages”, a déclaré Timmermans. “Nous aurions dû faire beaucoup plus.”

L’accord “a répondu aux voix des personnes vulnérables, endommagées et perdues du monde entier en créant un fonds pour les personnes perdues et endommagées”, a déclaré la ministre pakistanaise de l’environnement, Sherry Rehman, au nom d’une coalition des nations les plus pauvres du monde.

« Nous avons lutté pendant 30 ans sur cette voie. Et aujourd’hui, à Charm el-Cheikh, ce voyage a franchi sa première étape positive. La création d’un fonds n’est pas une question de charité. Il s’agit clairement d’un acompte sur l’investissement à plus long terme dans notre avenir commun.

“Ce n’était pas facile du tout”, a déclaré le chef de l’ONU pour le climat, Simon Stiell. « Nous avons travaillé 24 heures sur 24. Mais ce résultat nous fait avancer » et il a dit qu’il aborde pour la première fois « les impacts sur les communautés dont les vies et les moyens de subsistance ont été ruinés par les pires impacts du changement climatique ».

L’accord contribuera à “sauver notre planète de la menace du changement climatique et à transformer ce défi climatique en une opportunité de croissance et de développement de manière juste, équitable, inclusive et équilibrée”, a déclaré le président du sommet, Sameh Shoukry, ministre égyptien des Affaires étrangères.

“Je suis fière d’avoir pu être ici pour assister à cela et contribuer d’une petite manière”, a déclaré Kathy Jetnil-Kijiner, Envoyée pour le climat des Îles Marshall. «Usé mais ça vaut vraiment le coup pour protéger des îlots, des rivages et une culture déjà en voie de disparition. Tant de gens toute cette semaine nous ont dit que nous ne l’obtiendrions pas. Je suis tellement content qu’ils se soient trompés.

Mais elle a ajouté : « J’aimerais que nous éliminions progressivement les combustibles fossiles. Le texte actuel n’est pas suffisant. Mais nous avons montré avec le fonds pour pertes et dommages que nous pouvons faire l’impossible. Nous savons donc que nous pouvons revenir l’année prochaine et nous débarrasser une fois pour toutes des combustibles fossiles.

Martin Kaiser, le directeur de Greenpeace Allemagne, a décrit l’accord sur les pertes et dommages comme un “petit pansement sur une énorme plaie béante”.

« C’est un scandale que la présidence égyptienne de la COP ait donné à des États pétroliers comme l’Arabie saoudite un espace pour torpiller une protection climatique efficace. Ils ont empêché une décision claire sur l’élimination urgente du charbon, du pétrole et du gaz”, a-t-il déclaré, ajoutant que la réunion “risquait négligemment de respecter la limite de 1,5 degré”.

Harjeet Singh, du groupe environnemental Climate Action Network International, a déclaré que le nouveau fonds avait effectivement “envoyé un coup de semonce aux pollueurs qu’ils ne peuvent plus rester indemnes de leur destruction du climat”.

“Désormais, ils devront payer pour les dommages qu’ils causent et rendre des comptes aux personnes qui font face à des tempêtes surpuissantes, des inondations dévastatrices et une montée des mers”, a-t-il déclaré.

“Dans une percée historique, les pays riches ont finalement accepté de créer un fonds pour aider les pays vulnérables qui sont sous le choc des dommages climatiques dévastateurs”, a déclaré Ani Dasgupta, président du groupe de réflexion environnemental World Resources Institute.

“Ce fonds pour les pertes et dommages sera une bouée de sauvetage pour les familles pauvres dont les maisons sont détruites, les agriculteurs dont les champs sont détruits et les insulaires chassés de leurs maisons ancestrales”, a-t-il déclaré. “Ce résultat positif de la COP27 est une étape importante vers le rétablissement de la confiance avec les pays vulnérables.”

