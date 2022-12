Quote Box : Réaction à la sortie de Brittney Griner de Russie

Réactions après que la star de la WNBA, Brittney Griner, a été libérée d’une prison russe lors d’un échange de prisonniers très médiatisé.

« Une femme forte a la force de 10 hommes. Si vous pensez à toutes les femmes qui plaident pour la glycémie depuis neuf mois et que vous additionnez notre force. Ce mouvement la ramena chez elle. Oui, je sais qu’il y avait des gens qui travaillaient dans les coulisses. Président (Joe) Biden, vice-président (Kamala) Harris, secrétaire (Antony) Blinken. C’est la force de chacun d’entre nous qui a rendu cela possible. Non, nous n’avons pas pleuré. Non, nous n’avons pas réglé. Nous sommes devenus de plus en plus forts et de plus en plus forts jusqu’à ce jour. Nous savions que Brittney avait probablement des moments faibles. Nous allions être forts pour Brittney. Nous allions être forts pour (épouse) Cherelle. Nous allions être forts pour la famille Griner. – L’entraîneur de Caroline du Sud, Dawn Staley, qui a entraîné Griner dans l’équipe olympique américaine de 2020 qui a remporté l’or.

“Il n’y a pas eu un jour au cours des dix derniers mois où nous n’avons pas tous eu Brittney Griner dans nos esprits et dans nos cœurs et cela s’est maintenant transformé en une vague collective de joie et de soulagement sachant qu’elle sera bientôt réunie avec elle. sa famille, la communauté des joueuses de la WNBA et ses amis. BG a fait preuve d’un courage et d’une dignité extraordinaires face à une énorme adversité. La WNBA est reconnaissante au-delà de toute mesure à l’administration Biden, à l’envoyé spécial du président pour les affaires d’otages et à tous ceux qui ont joué un rôle dans le retour de BG à la maison aujourd’hui. Notre espoir est que Paul Whelan et tous les Américains détenus à tort seront renvoyés chez eux en toute sécurité et dès que possible. — Cathy Engelbert, commissaire de la WNBA.

« BG est bien plus qu’un athlète. La principale préoccupation est de s’assurer que sa santé mentale progresse et qu’elle est capable de se remettre des 294 derniers jours. Elle ne pourrait plus jamais remettre les pieds sur un court et je la soutiendrai toujours sans relâche. — Brianna Turner, coéquipière de Phoenix Mercury.

« Brittney Griner a fait preuve de bravoure et de détermination au cours des 300 derniers jours. USA Basketball est soulagée d’être sur le chemin du retour et sera heureuse de retrouver sa femme, sa famille et ses amis. En tant que sa famille USA Basketball, nous sommes reconnaissants du travail du gouvernement américain et de tous ceux qui ont travaillé dans les coulisses pour atteindre ce résultat. Nous avons hâte de revoir Brittney le moment venu et lui souhaitons le meilleur dans les jours et les semaines à venir. Nous avons Paul Whelan et ses proches dans nos pensées et savons que l’administration travaillera sans relâche pour ramener M. Whelan et d’autres Américains détenus chez eux en toute sécurité. — Basket-ball américain

“Mon cœur chante vraiment de joie en ce moment. Notre sœur est enfin libre. C’est un moment monumental pour tous ceux qui ont fait preuve de compassion pour notre sœur WNBA au cours des 294 derniers jours depuis que BG a été détenu à tort. – Le joueur de la WNBA Chiney Ogwumike a déclaré.

« Miraculeusement, heureusement, le décompte des jours de détention s’est terminé à 294, et notre amie, notre sœur est rentrée chez elle, là où elle appartient. Les émotions pour notre organisation, tout comme pour nos fans et tant d’autres à travers le monde, sont celles d’une célébration joyeuse, d’une profonde gratitude, du chagrin pour le temps perdu et d’un espoir sincère pour toutes les familles qui attendent toujours le retour d’un être cher. La force de BG dans ce processus, sa conviction inébranlable que la résolution viendrait et l’espoir qu’elle affichait chaque jour sont ce qui nous a tous fait croire que ce jour viendrait. — Phoenix Mercury de la WNBA et Phoenix Suns de la NBA.

“Brittney a dû endurer une situation inimaginable et nous sommes ravis qu’elle soit sur le chemin du retour auprès de sa famille et de ses amis. Nous remercions les membres de la communauté NBA et WNBA qui n’ont jamais faibli dans leurs efforts pour sensibiliser aux circonstances injustes de Brittney. — Commissaire de la NBA, Adam Silver.

« C’est une bonne nouvelle pour un tas de raisons. Je suppose qu’elle vient à San Antonio d’après ce que j’ai vu dans les médias pour se faire examiner. C’est merveilleux à bien des égards. En même temps, comme elle l’a même dit, le fait que d’autres personnes soient toujours traitées comme elles le sont dans tant de pays différents, il est toujours évident qu’il y a beaucoup de travail à faire pour ramener beaucoup plus de gens chez eux. — L’entraîneur des Spurs, Gregg Popovich.

« C’est tout simplement génial pour Brittney. Je ne peux pas imaginer ce qu’elle a traversé l’année dernière. J’espère juste qu’elle est en bonne santé, que sa santé mentale est solide et qu’elle pourra revenir et se réintégrer dans notre pays. — L’entraîneur des Philadelphia 76ers, Doc Rivers.

“Juste pour la connaître depuis les Jeux olympiques, c’est une fille si gentille. Elle ne dérange personne, s’occupe de ses affaires, reste dans son coin. Je suis vraiment heureuse qu’elle revienne voir sa famille et qu’elle soit de retour dans son propre lit. J’ai l’impression que ça va être difficile pour elle de se réadapter au monde. Parce qu’évidemment, aucun de nous n’a aucune idée de ce qu’elle traversait. Quand elle reviendra et j’espère qu’elle racontera son histoire un jour, j’ai l’impression que ce serait une belle histoire à entendre. – Centre de chaleur de Miami Bam Adebayo.

The Associated Press